Немски министър: САЩ изключват от санкциите "Роснефт Германия"

Правителството на САЩ е дало писмена гаранция, че германският бизнес на руската петролна компания "Роснефт" ще бъде освободен от новите енергийни санкции, тъй като активите вече не са под руски контрол. Това заяви пред Ройтерс германският министър икономиката и енергетиката Катерина Райхе. Тя съобщи, че снощи САЩ са предоставили документ, в който потвърждават, че дружеството на "Роснефт" в Германия е било напълно отделено от руската компания майка.

Германия поиска разяснения от САЩ

Германия поиска разяснения от Вашингтон, след като администрацията на президента Доналд Тръмп въведе санкции, които забраняват на западните банки и клиенти да взаимодействат с регистрирани руски фирми.

Берлин твърди, че рафинериите, които са под попечителство на германската държава от 2022 г., са отделени от групата майка, макар че са от съществено значение за доставките на гориво на страната.

Сред активите е рафинерията в Шведт, една от най-големите в Германия, на която се падат над 12 процента от капацитета за преработка на гориво в Германия.

Тази рафинерия, в която "Роснефт" притежава 54,17 процента, е и основен работодател в Бранденбург - провинция, в която се наблюдава нарастваща подкрепа за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", отбелязва Ройтерс.

