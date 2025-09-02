Неочаквано висока инфлация в еврозоната през август

Годишната инфлация в еврозоната през август е на ниво 2,1 на сто, което е над целевото равнище, определено от Европейската централна банка. показват предварителните данни на Евростат. Това представлява увеличение на потребителските цени с 0,1 процентен пункт спрямо данните за юли (2 на сто). Данните са над очакванията на анализаторите, анкетирани от Блумбърг, които очакваха инфлацията през август да остане без промяна.

Кои стоки поскъпват най-много?

Очаква се храните, алкохола и тютюна да имат най-висок годишен темп на растеж на цените през август (3,2 на сто спрямо 3,3 на сто през юли), следвани от услугите (3,1 на сто спрямо 3,2 на сто през юли), както и неенергийните промишлени стоки (0,8 на сто без промяна спрямо юли).

Цените на енергийните ресурси са надолу с 1,9 на сто, като понижението им е по-малко от това през юли, когато то беше 2,4 на сто на годишна база.

По страни

Най-значително е повишението на цените на годишна база през август в Естония (6,2 на сто), Хърватия (4,6 на сто) и Словакия (4,4 на сто).

Най-ниска е инфлацията във Франция (0,8 на сто), Италия (1,7 на сто) и Ирландия (1,8 на сто). Кипър е единствената страна, в която се отчита намаляване на потребителските цени в август на годишна база - с 0,8 на сто.

На месечна база Евростат отчита по предварителни данни инфлация през август от 0,2 на сто спрямо юли.

На месечна основа поскъпването на стоките и услугите за потребителите през август е най-голямо в Белгия (1,5 на сто), Люксембург (1,2 на сто) и Естония (0,9 на сто).

През август шест държави са били в дефлация на месечна основа, сочат още предварителните данни на Евростат. Общото ниво на цените на стоките и услугите са се понижили най-много в Гърция с 0,6 на сто, следвана от Латвия и Финландия с 0,3 на сто за двете, Латвия и Италия с 0,2 на сто за двете и Португалия с 0,1 на сто.

В Испания и Словения цените остават без промяна през август на месечна база.