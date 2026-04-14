Няма пари, голямо закъсване: Русия продава емблематична жп гара и небостъргач

14 април 2026, 7:58 часа 246 прочитания 0 коментара
Няма пари, голямо закъсване: Русия продава емблематична жп гара и небостъргач

Емблематична руска жп гара е обявена официално за продан. Става въпрос за Рижката гара в Москва – обявата, че съоръжението се продава и то на търг, е публикувана от Руските държавни железници (РЖД).

Началната тръжна цена е 4 000 000 000 рубли т.е. около 52,5 млн. долара. Продават се историческата сграда на гарата (построена през 1901 г.), допълнителна нежилищна сграда от 1929 г. и поземлен имот с площ от близо 13 700 кв. метра. Гарата вече не се ползва активно за превози, оттам минават по 20-30 крайградски влака дневно, а това значи загуби за руските железници.

Крайния срок за подаване на оферти е 20 април. А защо се е стигнало до такова решение – РЖД има дългове от 4 000 000 000 000 рубли т.е. 40-50 млрд. долара. Приходите и печалбата на руските железници вървят постоянно надолу - заради западните санкции, намаляващия обем на товарните превози и високите разходи за обслужване на дълга.

Освен гарата, РЖД продава и небостъргача Moscow Towers в московското "Сити" - за 281 000 000 000 рубли, съобщава The Moscow Times.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
жп гара Русия руска икономика руски железници Рижката гара
