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Новини за Вертикалния газов коридор: Газов поток към Румъния до края на годината и 100% ръст на капацитета

08 октомври 2026, 12:07 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Новини за Вертикалния газов коридор: Газов поток към Румъния до края на годината и 100% ръст на капацитета

"По отношение на потока към Румъния ние сме във финалната част на процеса и докрая на годината ще бъде въведен в експлоатация, което ще повиши капацитета с още 100%", каза директорът на "Булгартрансгаз" Кирил Равначки в контекста на Вертикалния газов коридор по време на енергиен форум за конкурентоспособност и конкурентно и сигурно енергийно бъдеще, организиран от БПГА и под егидата на енергийното министерство. Равначки отбеляза, че имаме повече от 11 оператора, 9 държави, които са част от този процес. "Към настощия момент не говоим за концепция, а за реални резултати. Повишението на капацитета от Гърция към България е факт и той е повишен с 40%", каза той.

Кирил Равначки напомни, че "Булгартрансгаз" е бил един от основателите на проекта за Вертикалния газов коридор и са подходили прагматично от гледна точка на това от една страна да оптимизираме в максимална степен всичко, кеото съществува като инфраструктура, аот друга страна да се насочат инвестициите там, където има пречки. ОЩЕ: Тръмп натиска България да купи втечнен газ от САЩ чрез оръжието си в Гърция - не и без пореден скандал

Ключовата роля на България

Според него енергийната карта на Европа се преначертава и България от периферия започва да заема ключова роля. 

Той обърна внимание, че в сравнение с преди три години - към днешна дата ситуацията е коренно различна - имаме достъп до LNG терминали, повишени капацитети на междусистемна свързаност и потокът на газа тръгва от юг на север.

"В този смисъл енергийната сигурност не спира в рамките на една държава, енергийната сигурност е възможността на отделните оператори и държави да работят в колаборация, за да постигнат целите на сигурността", каза още Равначки. 

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Вертикалният газов коридор като първа крачка за пренос на водород

В дискусията взе участие и шефа на "Булгаргаз" Георги Татарски, като посочи, че Вертикалният газов коридор, както е разработен на територията на България съчетава и двете насоки - от една страна сигурността, от друга страна той е изграден с възможност да пренася водород на 100%.

"Той е първата крачка към целите, които коментираме за изграждане на трансгранична инфраструктура за пренос на водород в бъдеще", добави още Татарски. ОЩЕ: Ръст от 1,41 евро на литър гориво на колонка: УНСС очерта негативен сценарий след новата система за търговия с емисии

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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