Радар за икономика: Най-важните новини на 22 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 22 януари 2026 г.

На прага на еврото: Цените на имотите в България скочиха до небесата

През последното, четвърто тримесечие на 2025 г., точно преди въвеждането на еврото, цените на имотите в България отбелязаха значителен годишен ръст – над 15 на сто спрямо същия период на предходната година, поставяйки страната ни сред водещите пазари в ЕС по поскъпване на жилищата. Годината е завършила с растящи цени, устойчиво търсене и стабилно ниво на сделки. Това показват данните на агенции за недвижими имоти. На прага на еврото: Цените на имотите в България скочиха до небесата

България е втора в ЕС по най-бързо нарастване на дълга

В същото време България се оказа втора в ЕС по най-бързо нарастване на дълга. Според най-новите данни на Евростат, публикувани днес, спрямо второто тримесечие на 2025 г. дългът на България се увеличава с 2,1 процентни пункта, което е едно от най-големите тримесечни нараствания в ЕС. По-голямо увеличение е отчетено само в Люксембург. България е втора в ЕС по най-бързо нарастване на дълга

Рязка промяна в цената на природния газ в Европа

В Европа продължава да расте цената на природния га. Февруарските фючърси на хъба TTF в Нидерландия днес са 38,805 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната газова борса ICE към 14 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 38,855 евро за мегаватчас, но късно вчера борсата затвори при невиждани от месеци стойности от 39,203 евро за мегаватчас. Рязка промяна в цената на природния газ в Европа

Вятърната и слънчевата енергия изпревариха изкопаемите горива по производство на ток в ЕС

Нови данни показаха че вятърната и слънчевата енергия са генерирали повече електроенергия в Европейския съюз, отколкото изкопаемите горива през 2025 г. Слънчевата и вятърната енергия са осигурили малко над 30 на сто от електроенергията в ЕС през 2025 г., докато на изкопаемите горива се падат 29 на сто, според най-новия доклад на глобалната организация за енергийни проучвания Ember. Вятърната и слънчевата енергия изпревариха изкопаемите горива по производство на ток в ЕС

Аларма за тревога: Спряха рестарта на най-голямата АЕЦ в света

И още на енергийна тема. Рестартирането на най-голямата АЕЦ в света беше преустановено днес в Япония, само часове след като беше пусната в експлоатация. Операциите по рестартирането на "Кашивадзаки-Карива“, която бе затворена след аварията във Фукушима през 2011 г., започнаха вчера вечерта. Но се задейства алармата в системата за мониторинг по време на процедурите по стартиране на реактора и операциите бяха преустановени. Аларма за тревога: Спряха рестарта на най-голямата АЕЦ в света