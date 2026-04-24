Радар за икономика: Най-важните новини на 24 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 24 април 2026 г.

Финансовият министър: ББР има пари за общинските проекти

Сигурни сме, че ще Българската банка за развитие (ББР) ще изплати всички средства по Инвестиционната програма за общински проекти. Тя е получила увеличение на капитала от 600 млн. евро, а за програмата са им нужни 460 млн. евро. Имат по-голям капитал, отколкото им е нужен. Държавата е едноличен собственик на банката и е в пълното си право да увеличава или намалява капитала, както намери за добре. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски на пресконференция.

ТЕЦ AES Гълъбово продължава диалога с българските власти за бъдещето на централата

Продължаваме да водим активен и конструктивен диалог с българските власти и съответните заинтересовани страни, за да проучим потенциалните възможности за развитие, които да позволят на ТЕЦ AES Гълъбово да продължи да подкрепя енергийната сигурност на България и надеждността на системата. Това се посочва в позиция на AES България относно изтичането на дългосрочния договор за изкупуване на енергия с Националната електрическа компания (НЕК).

Петролът излезе извън контрол: Защо войната в Иран доведе до вторичен ценови шок и къде е таванът?

Цената на петрола се повиши тази сутрин на фона на опасения от нова военна ескалация в Близкия изток, след като Иран разпространи кадри с командоси, качващи се на товарен кораб в Ормузкия проток, както и съобщения за атаки на противовъздушната отбрана на Техеран срещу „вражески цели", предаде Ройтерс. На седмична база има значителен ръст – Брент поскъпва с 17,13 на сто, а американският петрол – с 15,13 на сто, което е второто по големина седмично увеличение на цените от началото на войната.

Край на стабилността? Еврото пресече ключова граница спрямо долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар днес е още по-нисък, като пресече психологическата граница от 1,17 към американската валута, нещо невиждано от около две седмици. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности и през миналия месец поради силния долар, заради войната в Иран.

Скоро Гърция няма да е най-задлъжнялата страна в еврозоната

Гърция скоро няма да бъде най-задлъжнялата страна в еврозоната тъй като публичният ѝ дълг ще падне под този на Италия. Очаква се гръцкият дълг да намалее до около 137% от брутния вътрешен продукт тази година от 145,9% през 2025 г. до края на тази година, съобщиха два източника пред Ройтерс. Италия пък очаква дългът ѝ да достигне пик от 138,6% през 2026 г., което е с 1,5 процентни пункта повече от 137,1% от БВП през 2025 г.

