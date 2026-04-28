Радар за икономика: Най-важните новини на 28 април 2026 г.

28 април 2026, 23:00 часа
Радар за икономика: Най-важните новини на 28 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 28 април 2026 г.

Пазарите в шах: Неочакван обрат при еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя неочакван обрат, като е на път отново да падне психологическата граница от 1,17 към американската валута, след повишение вчера. Европейската валута като цяло бе на значително по-ниски стойности през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток и той продължава да влияе върху еврото.

Петролът проби ключов праг: Какво да очакваме по бензиностанциите в следващите дни?

Петролът поскъпва в днешната търговия, като цената на Брент достигна триседмичен максимум на фона на застоя в преговорите за мир между САЩ и Иран и продължаващата блокада на Ормузкия проток, според пазарни данни. Според последни информации, президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил недоволен от последното предложение на Иран, като ядрената програма на Техеран остава централен спорен въпрос в преговорите.

Петролът проби ключов праг: Какво да очакваме по бензиностанциите в следващите дни?

За първи път от два месеца: Пълен с втечнен газ танкер премина през Ормузкия проток

Изцяло натоварен с втечнен природен газ танкер е преминал през Ормузкия проток днес. Това е първият подобен случай на преминаване на изцяло пълен с газ плавателен съд от началото на март, когато проливът беше практически затворен поради конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, като цитира данни на компанията Kpler, специализирана в проследяването на трафика по море на стоки и суровини.

Доверието на американците в икономиката падна под нивата от пандемията

Индексът на икономическото доверие в САЩ на Gallup е спаднал с 11 пункта през април до -38, най-ниското ниво от ноември 2023 г. и вече е под пандемичното дъно от -33 пункта, наблюдавано през април 2020 г. Най-високото ниво за всички времена е било +56 пункта през януари 2000 г., докато най-ниското ниво за всички времена е било -72 пункта през октомври 2008 г.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй“ спира работа за 40 дни

На 9 май предстои ново спиране на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ за ремонт и презареждане, като ще бъде поставена още една партида от ядреното гориво на "Уестингхаус“, а очакваният срок за спиране е около 40 дни. Това съобщи председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски на традиционната годишна пресконференция на Агенцията в учебния ѝ център в София.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро Природен газ АЕЦ Козлодуй петрол САЩ
