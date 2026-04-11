Рекордна инфлация в САЩ заради рекордно поскъпване на бензина

11 април 2026, 23:25 часа 447 прочитания 0 коментара
Съединените щати регистрираха най-високата си инфлация от 2 години насам поради покачващите се цени на бензина и дизела, съобщава Politico. А цените на горивата растат навсякъде по света заради Доналд Тръмп и решението му да нападне Иран - действие, за което според много медийни материали двигател е израелският премиер Бенямин Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа.

Според американското министерството на труда инфлацията през март се е повишила до 3,3% на годишна база, докато цените на бензина са скочили с 21,2%. Границата от над 4 долара за галон бензин в САЩ също беше премината.

Цените на горивата представляват близо три четвърти от месечното увеличение на индекса на потребителските цени в САЩ. Това може да се превърне в сериозна пречка за републиканците на предстоящите междинни избори. Марджори Тейлър-Грийн, която уж се оттегли от политиката, след като Тръмп не я подкрепи да се кандидатира за сенатор (тя беше конгресмен), вече открито заяви, че републиканците ще бъдат размазани на тези избори.

Демократите вече експлоатират темата - председателят на Националния комитет на Демократическата партия Кен Мартин заяви, че "безразсъдната" търговска политика на Тръмп и "непопулярната война с Иран" са донесли на американците "нищо друго освен още по-високи цени".

Ивайло Ачев Отговорен редактор
