Руският малък бизнес пропищя с флашмоб "Ние сме "Машенка": Фалираме

"Ние сме "Машенка" - такъв флашмоб вече стана много популярен в Русия. Той отразява състоянието на руския дребен бизнес - при всички официални обяснения на Кремъл как руската икономика "издържа на западните санкции".

"Машенка" е руска пекарна - малък бизнес в Московска област, собственик е Денис Максимов. Той стана известен по време на традиционната годишна пресконференция на руския диктатор Владимир Путин "Пряка линия" през декември, 2025 година. Максимов говори с Путин и заяви, че заради вдигането на данъците (ДДС на първо място - в Русия вече е 22%) пекарната му ще затвори. След това Путин обеща на Максимов, че "всичко ще бъде наред" и го помоли да му прати пирожки.

Обещанието на Путин обаче не струва нищо, в което светът отдавна се е уверил. Мантуров продължава да е категоричен - пекарната няма да оцелее и ще приключи бизнес живота си още тази пролет. А рискът за бизнеса на хора като Мантуров в Русия постоянно се увеличава - собственичката на салон за красота Ляля Садикова стартира флашмоба "Ние сме "Машенка", като покани собственици на бизнес да споделят своите проблеми.

Повече от 100 салона за красота, пекарни, малки магазини за дрехи и други малки предприятия се присъединиха към флашмоба, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "И магазините за детски дрехи и обувки, с отлично качество и отлично обслужване, са почти унищожени. Но ако не бяха "ни затруднили живота", не ни бяха дискриминирали и не ни бяха поставили на толкова неравностойно поле с големите играчи, щяхме да сме толкова необходими и ценни!", иронзиира Любов от Санкт Петербург в социалните мрежи.

"Според новия закон данъците ни са се увеличили 30 пъти! Тридесет, по дяволите! 90 000 рубли данъци са се превърнали в 2 000 000. Надули са се като балон и са на път да се спукат, а ние отиваме с тях. Имаме три "звезди" подред в Yandex.Maps, хиляди доволни клиенти и екип от прекрасни служители. Очевидно правителството няма нужда от всичко това", каза Анна, собственичка на пекарна от Тамбовска област.

Вероника, собственичка на бутици за маркови парфюми от Кострома, разказа, че данъчната тежест прави все по-трудно да издържа служителите си. Вместо да развива бизнеса си, тя е принудена да обмисля съкращения и увеличение на цените.

Валерия Шулгина, самотна майка от Санкт Петербург, сподели, че обмисля да затвори салона си за красота през 2026 г. след шест години работа: "Взех заем, взех пари назаем, изхарчих спестяванията си, построих (буквално) и отворих собствен фризьорски салон. <...> През 2026 г. въпросът как да оцелея и да не затворя е остър. Ако работим легално, салоните просто няма да оцелеят! Все още работим с патент и дори не искаме да се развиваме, защото в противен случай данъците ще се повишат до нива, които ще ни принудят да затворим!".

