САЩ върнаха санкциите срещу руския петрол: Ще скочат ли още цените на горивата?

Санкциите на САЩ срещу руския петрол отново влязоха в сила. Това се случи, след като изтече срокът на отсрочката, предоставена по време на войната в Персийския залив, съобщава Politico, позовавайки се на източници. Преди месец Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, за да понижи цените на петрола и газа след иранската блокада на Ормузкия проток, припомня изданието.

Американските санкции върху руския петрол се завръщат, след като администрацията на Тръмп позволи на дерогацията да изтече този уикенд. Това е ход, който със сигурност ще задоволи поддръжниците на Украйна, но все още има много начини Русия да ги заобиколи, пише Politico. „Още преди издаването на лиценза, санкционираният руски петрол си проправяше път към пазара, защото администрацията на Тръмп не беше наложила никакви санкции срещу Русия за укриване на данъци, независимо дали върху продажбите на петрол или върху критично важните доставки за военната машина на Кремъл, повече от година“, каза помощник на демократите в Сената, запазил анонимност, тъй като не е бил упълномощен да говори публично.

"Беше глупаво да дадем почивка на руснаците"

Министерството на финансите отмени санкциите върху руския петрол миналия месец в опит да намали цените на петрола и газа след ефективната блокада на Ормузкия проток от страна на Иран в отговор на американско-израелските атаки. Тези санкции срещу Роснефт и Лукойл, наложени през октомври, намалиха печалбите на Русия от петрол.

„Беше глупаво да дадем почивка на руснаците“, казва пред NatSec Daily Даниел Фрид – бивш помощник-държавен секретар в пенсия за Европа, служил както при републиканците, така и при демократите. Той каза, че администрацията е можела да изисква печалбите от руския петрол да бъдат депозирани в сметка, която да се използва само за храна и лекарства, и да намали тавана на цените на петрола, за да намали потока от приходи към Русия. „За да се реши проблемът с петрола на пазара, без да се максимизират руските печалби от него, това бяха две напълно разумни стъпки и администрацията на Тръмп не предприе нито една от тях“, каза още той.

Министерството на финансите не отговори на въпросите на NatSec Daily относно отмяната на санкциите, но посочи защитата на решението от страна на министъра на финансите Скот бесент, който през март я окачестви като „тясно насочена, краткосрочна мярка“. Тогава той каза, че по-голямата част от руската петролна печалба се получава като данъци в точката на добив и следователно разрешаването на продажбата на петрол от кораби, които вече са в транзит, има незначително въздействие.

Не беше ясно до събота дали отмяната на санкциите ще бъде официализирана. Членът на Сената по външни отношения – демократът Джин Шахин, лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър (демократ от щата Масачузетс) и членът на Сената по банково дело Елизабет Уорън (демократ от Масачузетс) оказваха натиск върху администрацията в петък да не удължава общия лиценз на Министерството на финансите, заявявайки, че това позволява на „Русия и нейните партньори“ да спечелят повече от 4 милиарда долара.

Украйна поне за момент въздъхва с облекчение

„Подкрепяме решението на Съединените щати да не удължават отмяната на санкциите за Русия“, заяви пред NatSec Daily Владислав Власюк, президентски комисар на Украйна по санкциите. „Намаляването на приходите на Русия от петрол и газ е ключов инструмент за напредък в мирните усилия“, уточни той.

И все пак, с обявяването на военноморска блокада на Ормузкия пролив от президента Доналд Тръмп, цените на петрола се очаква да скочат допълнително. В същото време законопроект, вдъхновен от сенатора републиканец Линдзи Греъм, за налагане на вторични санкции срещу Русия засега остава в застой в Конгреса. Министерството на финансите не коментира дали би обмислило възстановяване на дерогацията. „Ситуацията ще се влоши, преди да се оправи, освен ако режимът не се срине – което изглежда малко вероятно“, каза пенсионираният вицеадмирал от ВМС Джон У. „Фози“ Милър, който преди това командваше Пети флот на САЩ в Бахрейн.

