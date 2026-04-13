След заплахите на Тръмп, цената на суровия петрол отново е нагоре

Цената на суровия петрол отново се покачи до над 100 долара за барел, предаде BBC. Причината – преговорите между САЩ и Иран приключиха без нова сделка, а американският президентът Доналд Тръмп заяви, че ще блокира иранските пристанища. Цената на суровия петрол Brent се повиши със 7,3% – до 102,30 долара, а West Texas Intermediate се повиши с 8,7% – до 104,94 долара.

Снимка: iStock

Провалът на преговорите през уикенда породи опасения, че световната енергийна криза ще се задълбочи. Цената на петрола падна доста под 100 долара миналата сряда, след като Вашингтон и Техеран се споразумяха за условно двуседмично споразумение за прекратяване на огъня, което включва отварянето на ключовия търговски воден път през Ормузкия проток.

Проливът, през който преминават една пета от световните енергийни доставки, се превърна в ключова гореща точка на войната с Иран, след като Техеран отвърна на американско-израелските удари, заплашвайки да атакува кораби, които се опитват да го използват.

Доставките до голяма степен са в застой от началото на конфликта на 28 февруари, въпреки че някои страни като Индия и Малайзия са договорили безопасно преминаване на своите кораби.

