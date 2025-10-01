Войната в Украйна:

Удар по митата на Тръмп: Тайван няма да мести производството на чипове в САЩ

01 октомври 2025, 07:05 часа 182 прочитания 0 коментара
Тайван отхвърли предложението на Вашингтон да започне да произвежда 50% от своите полупроводници в САЩ, съобщи АФП. Агенцията цитира главния преговарящ на Тайван за исканите от американския президент Доналд Тръмп мита. "Искам да поясня, че това е идея на САЩ. Нашият преговарящ екип никога не е поемал ангажимент за 50-50 разпределение при производството на чиповете". Това заяви вицепремиерът на Тайван Чен Ли-чиун пред репортери при завръщането си в Тайпе в сряда.

Удар по Тръмп

"Можете да бъдете сигурни, че този път не сме обсъждали този въпрос и няма да се съгласим с такова условие", подчерта Чен Ли-чиун. 

Само преди месец Доналд Тръмп заплаши, че САЩ възнамеряват да въведат 100-процентни мита върху вноса на микрочипове и полупроводници. Тръмп засили усилията си да окаже натиск върху бизнеса да произвежда продуктите си в САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник, че ще наложи мита на фармацевтичните компании, които не сключат споразумение със САЩ и не намалят цените на лекарствата, разкри АП. В изявление пред репортери в Белия дом Тръмп заяви, че администрацията му ще проведе преговори с всички фармацевтични компании следващата седмица в опит да сключи нови споразумения. "Ако не сключим споразумение, ще им наложим допълнителни мита от 5%, 6%, 7%, 8%, колкото и да е разликата", посочи той. Въпреки това, той заяви, че очаква "всички да се справят добре".

Говорейки от Овалния кабинет, Тръмп заяви, че сделката ще гарантира, че САЩ ще плащат "най-ниската цена" в световен мащаб в рамките на системата за най-облагодетелствани нации. Той подчерта, че американските потребители отдавна субсидират разходите за научноизследователска и развойна дейност в чужбина, като описа новия план като "решаваща стъпка напред". Накрая Тръмп заяви, че отстъпките ще варират от 50% до 100%, като някои лекарства ще бъдат достъпни безплатно, а покупките ще се извършват чрез нов правителствен уебсайт. "Pfizer е една от най-големите и най-добрите компании в света", каза той.

Минути след обявяването акциите на Pfizer се търгуваха с 3,5% по-високо, като се продаваха на цена 24,70 долара.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ търговска война митата на Тръмп мита Тръмп
