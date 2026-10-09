Земеделският министър: Няма отказани доставки след атаката с дронове в Черно море

Инцидентът с двата търговски кораба в Черно море, които бяха обстрелвани в изключителната икономическа зона на България и единия потъна, към момента не води до проблеми при търговията на зърно. Търговията със зърно не е застрашена. Всичко е спокойно. В момента няма данни да има отказани доставки. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в Пловдив в дискусионен форум посветен на бъдещето на българското земеделие.

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"Работим изключително близко със земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна. Няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно със зърно, защото, знаете, че основно тя става с кораби", увери той.

Земеделският министър прогнозира, че ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените. Относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна: "Това вече са частно-правни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна".