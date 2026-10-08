МОН променя модела за оценка на учителите още тази учебна година

Министерството на образованието и науката ще промени модела за атестиране на учителите в рамките на тази учебна година, за да отчита по-обективно трудностите и успехите на преподавателите.

Това обави министърът на образованието проф. Георги Вълчев по време на заседание на Комисията по образованието и науката в отговор на въпрос на народния представител Фатима Йълдъс от ДПС.

Йълдъс уточни, че атестирането на учителите, директорите и педагогическите специалисти е процес, насочен към оценяване на тяхната дейност и е уреден в Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Тя попита как министърът оценява сегашния модел на атестиране, дали той позволява постигането на заложените цели и необходими ли са промени.

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"Процедурата не е добра"

Вълчев посочи, че след прегледа на процедурата за атестиране мнението на министерството е, че тя не е добра, тъй като не отчита редица специфични фактори при оценяването на преподавателите. По думите му атестирането ще продължи по вече създадените образци, но в рамките на учебната година ще бъдат предложени промени.

Източник: БГНЕС

„Едно е да успееш да научиш едно дете на български език, когато то престъпва прага на училището, без да знае или слабо владеейки този език. Друго е да работиш с дете, което знае български език и може лесно да бъде обучавано", каза министърът, давайки пример с разликата в усилията на учителите в различните региони, предаде БТА.

Според него нито една система за атестиране не може да бъде идеална, но целта е да се създаде балансирана система, която да дава добра представа за усилията на учителя в класната стая и за постигнатите резултати. Министърът подчерта, че атестирането е компонент от качеството на образованието, който не може да бъде пренебрегнат, и че промените ще бъдат предварително обсъдени.

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