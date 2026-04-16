Ще се хвалят, но електронно: Студентските книжки отиват в миналото

Студентските книжки са напът да остане в миналото, информира БНТ. Вержиния Цанкова, главен секретар на Национален център за информация и документация (НАЦИД) поясни, че промените са свързани с повишаване на прозрачността на дигиталните процеси в областта на висшето образование и пълна електронизация на данните от самите висши училища, по думите ѝ

Електорнно висше образование

Тя обясни още, че с предлаганите промени са в полза на студентите, като се предлага в главната книга за студентите и техните оценка, както и в книгата за завършилите студенти, да бъдат в електронен вариант. Това означава, че всеки един студент ще си има свое собствено електронно досие или сиреч - електронна студентска книжка, посочи Вержиния Цанкова.

Експертът от НАЦИД поздрави висшите училища, тъй като те много отдавна са тръгнали към процеса по дигитализация и с предложените промени целят нормативната уредба, да бъде с европейските стандарти по отношение на дигитализацията и обмяната на данни в електронен вариант. "Това означава, че всички висши учебни заведения ще могат да нанасят електронно всички оценки и целият академичен състав да се подписва с електронни подписи", допълни Вержиния Цанкова.

