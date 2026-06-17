Юлиян Петров: Матурите след 4 и 10 клас създават излишен стрес за учениците

Матурите след 4 и 10 клас не носят достатъчно добавена стойност и създават излишен стрес за учениците. Това заяви в предаването „Социална мрежа” председателят на синдикат „Образование“ Юлиян Петров. Според него резултатите от националното външно оценяване служат основно за статистика, без да водят до реални промени в образователната система. Той подчерта, че бързата скорост на целия начален етап на образование също не е добра.

Още: "НВО е тук и е готово да ви изяде": Къде отиват децата без пари за частни уроци и защо е добре да нямаш лично мнение

По думите му е необходимо намаляване на учебното съдържание, повече подкрепа за учениците с дефицити и по-добро партньорство между училището и родителите.

Още: Синдикат "Образование": Новите протоколи при заплаха в училищата са неясни