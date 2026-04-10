Ако САЩ излязат от НАТО, само 4 държави извън ЕС ще спасят Европа от Русия: Зеленски

Ако САЩ напуснат НАТО, Европа ще трябва да преосмисли своя Европейски съюз. В момента в него не са четирите държави на континента с най-силни армии - Великобритания, Украйна, Турция и Норвегия. Именно на тях в бъдеще ще разчита Европа за защита срещу Русия. Това каза украинският президент Володимир Зеленски за подкаста The Rest Is Politics.

"Ако Съединените щати наистина обмислят да напуснат НАТО, тогава сигурността на Европа ще се основава единствено на Европейския съюз. Но не в сегашния му вид. Мисля, че Европейският съюз е в ситуация, в която се нуждае от допълнителни държави.

Великобритания, Украйна, Турция и Норвегия - това са четири силни държави, които са част от Европа. Заедно армиите на Великобритания, Украйна и Турция са по-силни от тези на Русия.

Без Украйна и Турция Европа не може да се мери с Русия. С тези четири държави може да се контролират моретата и да се осигури защитено небе. Тези страни имат най-големите сухопътни сили в Европа", каза Зеленски.

