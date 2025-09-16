Албанският президент не подписа за виртуален министър

Албанският президент Байрам Бегай след предложение, внесено от премиера Еди Рама, подписа укази за 16 от 17-те министри на новото правителство "Рама 4". Държавният глава на Албания не подписа указ за виртуалния министър „Диела“, който е 17-ият член на новото правителство. Това е така, защото на 12 септември, когато президентът Байрам Бегай даде мандата на Еди Рама за министър-председател, член 2 от подписания указ гласи, че: „Министър-председателят е отговорен и за създаването и функционирането на министъра на изкуствения интелект „Диела“, съобщи македонското издание "Независен".

Припомняме, че лидерът на опозиционните демократи Сали Бериша заяви, че ако Бегай подпише указ и за „Диела“, това ще бъде „най-скандалният акт в историята на страната и нарушение на конституционните правомощия“.

Според него тя противоречи на албанската конституция, а Социалистическата партия на Рама спечели парламентарните избори през май за четвърти пореден път, осигурявайки си абсолютно мнозинство, които обаче няма да й помогнат за евентуални конституционни промени.

За такива се изисква мнозинство от две трети и все още не е ясно дали Рама ще иска конституционна промяна за Диела. ОЩЕ: Опозицията в Албания иска сваляне на виртуалния министър

Диела засенчи останалите министри

Тъй като фокусът е върху Диела, сякаш останалите министри от кабинета "Рама" 4 останаха встрани.

В правителството новият вицепремиер и министър на инфраструктурата и енергетиката е Белинда Балуку, а Пиро Венгу запазва портфейла на отбраната. Министър на вътрешните работи ще бъде Албана Кочу, която е първата жена на този пост в историята на страната. Министър на външните работи ще е Елиза Спиропали, а министър на финансите - Петрит Малай. ОЩЕ: Еди Рама обяви новото правителство: Албания ще има виртуален министър