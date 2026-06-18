Белгия ще даде всичките си F-16 на Украйна, Швеция помага с още милиони за оръжия

Белгия ще започне да прехвърля изтребители F-16 на Украйна още тази година и планира да дари целия си флот до 2030 г., съобщи местната медия De Morgen. През 2026 г. е планирано прехвърлянето на седем самолета, а през 2027–2028 г. – на още около 20. Белгийски източници посочват, че до края на 2028 г. трябва да бъдат доставени около 25 броя F-16, като се очаква да последват още 23 (общо 48), докато белгийските военновъздушни сили преминават към F-35.

„По отношение на Украйна засилваме още повече помощта си. Ще им помогнем, като доставим седем самолета F-16 през тази година. Така че през тази година ще има седем F-16 – четири за резервни части и три, които ще оперират във въздушното пространство на Украйна, за да я защитят от руската агресия“, заяви белгийският министър на отбраната Тео Франкен преди среща на ресорните министри в рамките на НАТО.

Преди това Белгия се беше ангажирала тази година, а и още от миналата, да достави само четири неработещи изтребителя, които да служат като източник на резервни части за други F-16. Само че досега не бяха обявени никакви доставки.

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Франкен подчерта важността на F-16 - отбеляза, че те са се доказали като ефективна платформа срещу дроновете „Шахед“ и крилатите ракети на Русия. Министерството на отбраната на Белгия планира да увеличи значително обема на доставките, въпреки че не е предоставило конкретни подробности публично.

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„Ще предложа на правителството да изпратим всичките ни F-16 в Украйна през следващите години. Това зависи от наличието на F-35, защото, разбира се, разполагаме с капацитет за отбрана срещу въздушни заплахи. Имаме своята роля в ядрената доктрина на НАТО“, заяви Франкен, цитиран от "Украинска правда". За доставката на първите F-35 в Белгия вече имаше закъснение.

Според различни източници белгийските военновъздушни сили в момента експлоатират над 40 самолета F-16.

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Швеция помага с оръжия на Украйна

Същевременно Швеция ще предостави 108 милиона долара, или около 94 милиона евро, за ръководената от САЩ инициатива PURL в подкрепа на Украйна. Този механизъм, администриран от НАТО, осигурява на Киев бърз достъп до приоритетни пакети с оръжия от САЩ, включително модерни системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси.

Средствата са част от предварително обявен пакет от помощи за Украйна, подчерта военното министерство в Стокхолм. Шведският министър на отбраната Пол Йонсон каза, че за Украйна е от решаващо значение да може да се защити срещу по-нататъшни руски атаки, а подкрепата на Швеция е "дългосрочна, всеобхватна и се основава на нуждите" на Киев.

Това е четвъртият път, в който Швеция отпуска средства в рамките на програмата PURL. С новия принос общата подкрепа на Стокхолм по инициативата ще възлиза на 543 милиона щатски долара.

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