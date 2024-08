Да пожертваме територии: В Русия има такова говорене (ОБЗОР - ВИДЕО)

Успокойте се – вижте картата със загубеното (от Украйна досега) и го съпоставете с (останалата) огромна територия на Русия. Може да прозвучи цинично и е безумно тежко, но – да евакуираме всички и да се приготвим да пожертваме "тези безлюдни територии". Такова разсъждение вече беше изказано в руския телевизионен ефир в коментар какво се случва в Курск.

Своеобразната идея идва на фона на продължаващия натиск на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курска област – там нещата не изглежда да се стабилизират в позиционен фронт, макар че не може да става и дума за толкова бърз напредък на украинците, колкото в първите дни след старта на операция "Курск", която започна на 6 август, 2023 година.

The current mood on Russian TV channels is “worried”, they are discussing the possibility of preparing for the worst, including the idea that Russia might have to sacrifice its border regions. pic.twitter.com/Df94523ruN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2024

Курска област – актуалните събития

Едно от ключовите населени места в Курска област – град Лгов, вече не е безопасно място. ВСУ явно имат възможност и обстрелват града. Показателно е видеопослание на кмета на Лгов Алексей Клемешов, който призовава: Ако някой е успял да напусне града, да не се връща "до стабилизиране на ситуацията":

Видеокадри от обстрел на Лгов вече се споделят в социалните мрежи – включително обстрел в района на местната жп гара:

Since this morning, increased shelling is reported in Lgov, Kursk region. Russians there find themself within reach of Ukrainian artillery. pic.twitter.com/BCGBm1Co3c — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2024

(КАРТА) Междувременно, ВСУ засилва натиска в опит да превземе Глушково – там беше обявена спешна евакуация преди малко над 24 часа. Обстрелян беше ключов мост, водещ към самото Глушково – руският военен блогър и пропагандист Юрий Подоляк обяснява, че това се прави, за да бъде откъсната логистиката за група руски части югоизточно от Глушково, които скоро може да се окажат в ситуация на заплаха да бъдат обкръжени от украинците. Идеята с превземането на населеното място под натиск да бъде поставено Коренево: В Курск: Нова спешна евакуация, руснаците "стабилизират" фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

The bridge over the Seym River in Glushkovo, located in the Kursk region of Russia, is under threat from Ukrainian forces and may soon be destroyed. The Russian military uses the bridge to supply food and ammunition to troops in the Korenevo area, making it a valuable target for… pic.twitter.com/sJaZ6Xyojv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2024

Все повече източници потвърждават, че село Михайловка е превзето от украинците. За това пише и политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке (КАРТА). Селото е точно южно от Мартиновка, като и двете се намират североизточно от град Суджа, за който вчера дори украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е окупиран от ВСУ. Че Суджа е превзета стана ясно още на 12 август. За Михайловка заключенията, че вече е в украински ръце, са на база геолокализирани видеа, показващи руски обстрели с дронове по украински позиции в къщи в самите покрайнини на селото:

"Въпреки лекия спад в интензивността на боевете спрямо предходните дни, в момента ситуацията е далеч от стабилизиране", подчертава известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, който е лично награждаван от руския диктатор Владимир Путин. Продължават да се трупат снимки и видеокадри с пленени руски войници в Курска област. Особено споделяни в социалните мрежи са СНИМКИ на военнопленници, сред които има членове на чеченския отряд "Ахмат". Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи, че е най-малко 42-ма руски наборници са изчезнали след старта на операцията на ВСУ в Курска област. В публикацията си ASTRA напомня, че наборници са карани да подписват договори с руското военно министерство, с които ги изпращат на първа линия на фронта в Курска област:

Ukrainian media outlet TSN managed to record more footage of the large group of Russian servicemen which were captured recently. pic.twitter.com/AvEpPcfuAh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2024

Появиха се видеокадри и от превзета от украинците руска укрепена позиция – в нея има тоалетна, която обаче все така е без чиния:

The very same fortified area where the Ukrainian Special Forces of the SBU reportedly captured an entire company of Russian soldiers. pic.twitter.com/4mOkmLKXXM — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 15, 2024

Руснаците вече се похвалиха с нещо по-значимо от гледна точка повдигане на духа – с ракета "Искандер", след успешно проведено разузнаване с дрон, е поразена американска ракетна система за залпов огън HIMARS. Това става малко след като с HIMARS е направен обстрел от област Суми по цели в Курска област. Геолокализация показва, че HIMARS е на около 8 километра от границата с Русия, когато бива ударен. Украинците пък се похвалиха с пленен руски танк Т-90 в Курска област:

❗️JUST IN: Russians released a video of HIMARS destruction in Sumy region



The vehicle was followed for a long time by a Russian spy drone, and the crew apparently did not know it was there. pic.twitter.com/nlOJBy6YPB — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2024

Trophy T-90M "Breakthrough" "Pirozhok" in the Kursk direction pic.twitter.com/llwECxFNnM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в самата Украйна остава много висока. За денонощието на 15 август (Голяма Богородица) е имало 144 бойни сблъсъка т.е. 21 по-малко на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

(КАРТА) Най-горещо си остава Покровското направление – 41 отбити руски пехотни атаки за денонощието, което е понижение на интензивността, на 14 август бяха 58. Но селата Ивановка, Орловка, Журавка, Желано и Николаевка са в руски ръце, а украински анализатори все повече се опасяват, че фронтът тук изглежда зле и макар още да не е в колапс, кой знае какво ще стане. "Рибар" специално отбелязва, че украинската армия вече се готви да отбранява линията Новогродовка – Гродовка и че ВСУ са подготвили защитни позиции за отбрана на магистрала N32 Покровск – Константиновка. Руснаците са вече в югоизточните покрайнини на Гродовка, според "Рибар" (КАРТА), но каналът изрично уточнява, че има поне 4 украински позиции на по-висок терен спрямо самото село и точно те дават предимство в отбраната – т.е. очакват се нови кървави дни за руската армия, макар че каналът на Звинчук се опитва да звучи оптимистично, защото при село Весело подобен укрепен район бил превзет само за няколко дни – няма подробности на каква цена и колко украински войници са били ангажирани в отбраната там спрямо отбраната в Гродовка. "Докато властите на т.нар. Украйна (бел. ред. - каналът усилено прокарва идеологията на Путин, че няма украинци, те са руснаци) се наслаждава на информационни победи в района на Курск, позицията на групата на украинските въоръжени сили в Покровското направление продължава бързо да се влошава. След като руските войски окупират Гродовка и Новогродовка, пътят към Покровск и Мирноград ще бъде отворен", уверява "Рибар": Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Друг от най-популярните руски военно-пропагандни канали "Военкор Котенок" публикува позиция, в която обяснява как руските войници са "най-ниското ниво на хранителната верига" т.е. постоянно се жертват хора за победа във войната, но всъщност колкото по-малко командири, считащи подчинените си за пушечно месо има, толкова по-голям е шансът за победа. "Как така се праща рота на атака без части за евакуация - нали руснаците не изоставят своите" - знаково изречение в публикацията.

Интересен прочит на новина от Украйна беше препубликуван в "Рибар". Става въпрос за ареста на зам.-министъра на енергетиката на Украйна Александър Хейл. Причината – че получил пари, за да осигури прехвърляне на ценно минно оборудване от Покровск в Лвов. Според написано в руския канал, всъщност Хейл искал да се спаси поне оборудването, защото руската армия ще превземе Покорвск, а само там в Украйна се добивали коксови въглища и "украинската металургична индустрия ще спре напълно" т.е. вече става дума за стратегически въпрос. Каналът обаче не споменава как Русия съсипа украинските ТЕЦ-ове и въглищата в това отношение са безполезни - набляга се само на "важността" на украинския износ на въглища: Украинският зам.-министър на енергетиката бе хванат с подкуп от половин милион долара (ВИДЕО и СНИМКИ)

(КАРТА) Торецкото направление е второто най-горещо, с 20 руски пехотни атаки и данни за установяване на нови и нови руски позиции в село Ню Йорк, но по-интересно е, че в Кураховското направление е имало 19 руски пехотни атаки. Deep State отчита пореден руски напредък в Красногоровка, но там руската армия все още не контролира изцяло нещата – само че "Рибар" говори как Селидово е съвсем близко за руската армия, а това е магистрала N32 и падането на това населено място ще усложни още ситуацията и за Курахово, и за Покровск. От украинска страна вече имаше предупреждение за такова развитие, споделено от украинския журналист Юрий Бутусов:

Russian BTR-82A drives in an out #Mykolaiv (Donetsk oblast) before being hit by Ukrainian artillery.

No more defensive positions between Russian-occupied and Ukrainian-held areas. pic.twitter.com/h9agl7KsZA — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 15, 2024

Засилва се руският натиск и на север – в Купянското направление е имало 16 руски пехотни атаки, в Лиманското – 10, в Северското – също 10. Deep State отчита нов малък руски напредък при село Пищано – то е в района на Крухляковка: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех