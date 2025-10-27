Десетки дронове литнаха към Москва, пожар в петролна база там. Руски дрон удари автобусче, уби и рани хора в Суми (ВИДЕО и СНИМКИ)

Във войната на дронове между Украйна и Русия отново нямаше почивка. Тази нощ фокусът беше върху руската столица Москва. В продължение на няколко часа – между 20:49 часа на 26 октомври до 2:47 часа на 27 октомври, над руската столица и в района ѝ са били свалени общо 34 дрона. Информацията е от официалния канал в Телеграм на кмета на Москва Сергей Собянин.

Moscow is under drone attack, according to mayor Sobyanin. Air defense has been activated and explosions can be heard. pic.twitter.com/uOCWP6jye1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 26, 2025

Уникалното в случая е, че Собянин публикува серия от съобщения и де факто даваше информация за всеки свален дрон – че е свален и че „на място“ работели съответните органи заради паднали отломки. След 20:00 часа на 26 октомври руското военно министерство обяви, че над Белгородска област са свалени 19 дрона, над Калужка област – 2, а тя е подход към Москва, докато в Московския регион – 1. Още: Белгородският язовир е пробит, руската армия при Вовчанск е застрашена. Москва е опакована с ПВО, но гори (ВИДЕО и КАРТА)

Има ли последствия? Извън официалните съобщения, в които не се казва да има проблеми, има и кадри от горящата петролна база "Серпухов". Местната администрация твърди, че се бил подпалил празен бензиновоз. Каква е причината – яснота няма:

Не само там обаче има пожар – в Комунарка, на входа на Москва, също има кадри от дим. Геолокализация на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA показва къде точно:

Междувременно, и в окупирания от руснаците украински град Донецк избухнаха пожари в поне два жилищни блока – последствия от обстрели:

И в Украйна не беше спокойно – привечер руснаците нанесоха въздушни удари и оставиха без ток 1700 домакинства в Запорожка област, информацията е на ръководителя на военновременната администрация на областта Иван Фьодоров. През нощта той обяви и тревога, заради опасност от балистични ракети.

И още - 69-годишен мъж, ранен при руска атака с дрон срещу малък автобус, почина в болница в Сумска област, информират местните власти в лицето на ръководителят на военновременната администрация на областта Олег Григоров. Общо 13 души са ранени, включително две деца на 15 и 8 години.

Russian FPV drone struck civilian shuttle bus on Sumy-Bilopillia highway injuring 10 people including two children aged 8 and 15. Two are in critical condition including one child, medics fighting for their lives. pic.twitter.com/bdEC4codKG — WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2025

