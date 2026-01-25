Една трета от първолаците не знаят как да ползват книги, защото няма скролване: Проучване от Великобритания

Проучване във Великобритания показва, че почти една трета от децата, които са започнали училище миналата година, не са могли да използват учебници и книги правилно. Понякога те дори са се опитвали да плъзгат по страниците с пръст, или да ги докосват като смартфон. Друг притеснителен факт в изследването е, че около едно на всеки четири деца не е било обучено да използва тоалетна. Има предупреждения, че все повече деца се затрудняват с основни житейски умения.

В годишно проучване сред персонала на началните училища, проведено от благотворителната организация Kindred Squared, учителите са оценили, че 26% от децата в техните начални класове тази учебна година са имали чести инциденти с тоалетната. Този процент е по-висок с 10 пункта над средното в Североизточна Англия.

Персоналът също така съобщава, че около 28% от децата са започнали училище, без да могат да се хранят и пият самостоятелно.

Екранът не е приятел на децата

Повече от половината анкетирани казват, че прекалено дългото време, прекарвано от децата и родителите пред екрана, е ключов фактор за това, че те не са готови за училище.

Това се случва на фона на усилията на правителството в Лондон да увеличи дела на децата, които пристигат в предучилищна група „подготвени за училище“ - с основни езикови умения, способност да се хранят, да ходят до тоалетна и да се обличат самостоятелно.

Въпреки това проучването на Kindred сред 1000 служители в начално училище установява, че според тях над едно на всеки три (37%) деца започват предучилищната група, без да са подготвени за училище, което е скок нагоре от 33-те процента през 2024 г.

"Системна криза"

По-значителни спадове в подготовката за училище са отчетени от учители в Североизточна Англия, Западен Мидландс и Северозападна Англия.

Персоналът изчислява, че прекарва 1,4 часа на ден в смяна на памперси или в помощ на деца, които не са обучени да ползват тоалетна, а 2,4 часа от учебното време на ден се губят поради липсата на основни умения.

Изпълнителният директор на Kindred Squared Фелисити Гилеспи заяви: „Това вече не е просто проблем в класната стая. Това е системна криза, подхранена от ограничените ресурси на училищата, ниските очаквания, нарастващите разходи за живот и от родители, които не разполагат с правилната информация и разбиране достатъчно рано, за да подкрепят истински развитието на децата си".

Цел: 75% от децата да са подготвени за училище до 2028 г.

Правителството на Обединеното кралство е поставило цел 75% от децата да бъдат подготвени за училище до 2028 г.

Според най-новите данни на Министерството на образованието 68,3% от децата са оценени като добре развити в края на предучилищната подготовка през 2024/25 г., което е леко увеличение спрямо предходната година.

Въпреки това - в проучване сред 1000 родители на четиригодишни и петгодишни деца 88% казват, че детето им е готово да започне училище тази година, а повече от един на всеки трима (35%) казват, че детето им е по-подготвено от повечето деца.

Почти всички родители (94%) посочват, че биха искали да има национални насоки за това как да се уверят, че детето им е готово за училище.

Правителството във Великобритания се фокусира върху инвестициите в ранното образование, разпределяйки 12 милиона паунда в 65 местни области за изграждане на семейни центрове "Best Start", които ще предлагат подкрепа за родители и услуги за младежи.

Пол Уайтман, генерален секретар на синдиката на училищните ръководители NAHT, заяви, цитиран от Sky News: „По-голямата подкрепа в ранните години, преди децата да започнат училище, е от решаващо значение – както за учениците, така и за семействата".

За родителите може да бъде прекалено трудно да знаят откъде да започнат и какво да поставят на първо място като приоритет.

