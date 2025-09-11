ЕП обсъжда днес руските дронове над Полша

Европейският парламент включи в дневния си ред за днес извънредна точка с обсъждане на случая с навлизане на дронове в полското въздушно пространство. В съобщение по този повод се отбелязва, че дебатът ще бъде израз на подкрепа за Полша.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази вчера съмнения, че случаят се дължи на умишлени действия. Путин иска да разшири войната и е безнаказан: Коментар за атакувалите Полша дронове.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се въздържа да сподели тази оценка, но също даде изявление - Рюте: Навлизането над Полша бе абсолютно безразсъдно. Ще защитим всеки сантиметър от НАТО. Полша свика консултации с останалите страни в НАТО по чл. 4 от Вашингтонския договор.

В общо становище на държавите от ЕС, разпространено снощи, се посочва, че случаят в Полша е заплаха за европейските граждани, за регионалната стабилност и международния мир. Осъждаме най-решително умишленото нарушаване на въздушното пространство на държава от ЕС от руски дронове, това сериозно нарушение само подсилва решимостта ни да подкрепим Украйна и нейния народ в защитата от Русия и в стремежа към всеобхватен, справедлив и траен мир, пише в изявлението.