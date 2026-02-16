ЕС прилага обратна психология срещу Орбан преди изборите в Унгария - може дори да му отпусне милиарди

Европейската комисия смекчава критиките си към унгарския премиер Виктор Орбан и може дори да отпусне нови евросредства на неговото нелиберално правителство преди парламентарните избори през април, след които той е заплашен да загуби властта си от опозиционния лидер Петер Мадяр. Новината за смяната на подхода в реториката на ЕК съобщи Financial Times, позовавайки се на няколко души, запознати със случващото се. Те казват, че ЕС опитва да избегне всякакви обвинения в намеса в унгарските избори, а също и да не налива допълнително вода в мелницата на антибрюкселската кампания на Орбан.

Още: Как съперникът на Орбан разкри корупцията му със запис, а премиерът ще го удари предизборно със секс компромат (СНИМКИ)

Проучванията сочат, че лидерът на "Фидес" може да загуби изборите на 12 април. Опозиционната партия "Тиса" на Мадяр води с около 10 процентни пункта в социологическите проучвания. Самата опозиция също е призовала институциите на ЕС да проявят сдържаност по време на кампанията, казват цитираните източници. Орбан вече обвини Мадяр, че се кланя на Брюксел, и обвини ЕС и Украйна, че се месели в предстоящия вот.

В своя реч на 15 февруари Петер Мадяр обеща да укрепи позициите на Унгария в Европейския съюз. „Мястото на Унгария е в Европа - не само защото ние се нуждаем от Европа, но и защото Европа се нуждае от нас“, каза той.

Още: Унгария и Словакия молят в общо писмо Хърватия за руски петрол

ЕС може да отпусне европари на унгарското правителство преди изборите

Сега Комисията вече проявява по-голяма предпазливост в публичните си изявления относно Будапеща и проблемите с върховенството на закона. Независимо от последните опасения - преди изборите на правителството на Орбан могат да бъдат отпуснати около 2,4 млрд. евро нови средства от ЕС.

Снимка: Виктор Орбан, Getty Images

„Месеци преди такива исторически, решаващи избори... те стигнаха до заключението, че най-доброто, което могат да направят, е да не правят нищо“, цитиран е да казва унгарски служител. Той определя действията на ЕК като застраховка.

Дипломат от ЕС добавя: „Мъдро е, че Комисията не прави никакви мащабни изявления пред унгарците, за да не рискува да бъде обвинена в намеса в изборите".

Орбан отдавна е трън в очите на ЕС, като се сближава с руския диктатор Владимир Путин и се противопоставя на военната помощ за Украйна, както и на нейното желание да се присъедини към ЕС: С парите на унгарците Орбан пита унгарците ще дават ли пари на Украйна.

Позицията на ЕК по отношение на Унгария беше допълнително усложнена от върховния съд на ЕС, който миналата седмица издаде правно становище, в което поставя под въпрос решението от 2023 г. за размразяване на 10 млрд. евро за Будапеща, с цел да се преодолее ветото на Орбан върху помощта за Украйна. „Брюксел заплашва Унгария чрез Европейския съд, защото не плащаме на Украйна“, заяви унгарският министър за ЕС Янош Бока в отговор на правното становище. „Съюзниците на партията „Тиса“ прибягват до все по-сурови мерки, за да наложат волята си на Унгария и да доведат на власт марионетка на Брюксел".

Около 17 млрд. евро от фондовете на ЕС, предназначени за Унгария, остават замразени поради опасения от дискриминация и липса на независима съдебна система. ЕК също така започна разследване на унгарското правителство, което според твърденията се опитва да вербува служители на ЕС като шпиони. Комисията заяви, че е „просто невярно“, че инициативите са били преустановени поради изборите, и добави, че моментът е бил „определен изключително от необходимата аналитична и процедурна работа“.

По-рано този месец Орбан публикува указ, с който разпорежда на съдилищата да отхвърлят определени съдебни дела срещу правителството, което породи опасения, че кабинетът ограничава независимостта на съдилищата."Следим отблизо развитието на събитията и в момента анализираме въпросния указ", обявиха от ЕК.

Снимка: Петер Мадяр, Getty Images

Още: Виктор Орбан мисли само как да се угоява, а не как да увеличи армията си, за да спре руските танкове да дойдат пак в Будапеща

Орбан следи изкъсо за "намеса" на ЕС в Унгария, Тръмп подкрепя унгарския лидер

MCC Brussels - мозъчен тръст, свързан с Орбан, по-рано този месец стартира „Обсерватория за намеса в демокрацията“, чиято цел е „да анализира как Европейският съюз и свързаните с ЕС фактори влияят върху националните избори в цяла Европа“.

В тирадите си срещу ЕС Орбан получи подкрепа от движението MAGA (Make America Great Again) на американския президент Доналд Тръмп. Американският държавен секретар Марко Рубио посети Унгария на 16 февруари, за да покаже подкрепата си за правителството на Орбан. Двамата с премиера са говорили за усилията за установяване на мир в Украйна, както и за сътрудничеството между Унгария и САЩ. Двете страни също така подписаха споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика.

US Secretary of State Marco Rubio met Hungarian Prime Minister Viktor Orban in Budapest. According to the announcement, the talks will focus on efforts to establish peace in Ukraine as well as cooperation between Hungary and the United States. #Ukraine



Useless talks. Orban is… pic.twitter.com/LTvwvx2dD0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2026

⚡️ The United States and Hungary have signed an agreement on cooperation in the field of nuclear energy pic.twitter.com/MaesYF0kJL — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

Рубио се обърна към Орбан с думите, че Тръмп е ангажиран с "успеха" на унгарския премиер. "Искаме тази страна да се развива добре. Това е в наш национален интерес, особено докато вие сте министър-председател и лидер на тази страна", заяви той.

Rubio to Hungary’s Orbán:



We want this country to do well. It’s in our national interest, especially as long as you’re the Prime Minister and the leader of this country. pic.twitter.com/9TcQcP28JP — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

Rubio to Hungary’s Orbán:



I can say to you with confidence that Trump is deeply committed to your success. pic.twitter.com/3Q4qEfT03j — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

Следващия месец Унгария ще бъде домакин на Консервативната политическа конференция (CPAC) - събранието на американските консерватори, на което се очаква Тръмп да изнесе реч.

Още: Украйна продължава грубата намеса в унгарските избори: Сиярто

Критики срещу ЕС за променения подход

Някои политици се опасяват, че отлагането на решения от страна на Брюксел от страх това да не бъде възприето като влияние върху изборите в Унгария, изпраща погрешно послание.

Будапеща ще получи 16 млрд. евро за отбрана по програмата на ЕС за съвместно закупуване на оръжие на обща стойност 150 млрд. евро, известна като SAFE. Ако планът за финансиране на Унгария бъде одобрен, Будапеща ще получи първи транш от около 2,4 млрд. евро.

Още: Унгария: изненадите, с които съперникът на Орбан - Мадяр, излиза срещу него

„Да му се отпуснат тези средства, би било напълно абсурдно“, заяви Михал Ваврикевич във връзка с Орбан. Ваврикевич е член на Европейския парламент от Европейската народна партия (ЕНП), към която принадлежи и "Тиса".

Двама души, запознати с процедурата, обаче предупредиха пред Financial Times, че задържането на средствата от фонда SAFE също може да бъде възприето като намеса. Комисията заяви, че по отношение на средствата за отбрана „не е взето решение“ и „продължаваме да работим в тясно сътрудничество с националните власти“.

Още: Разкриха 5-степенен план за бързо членство на Украйна в ЕС, в центъра е Орбан