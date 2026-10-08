Германска компания предава на Украйна десетки хиляди реактивни дронове-прехващачи

Германската отбранителна компания Quantum Systems планира да достави десетки хиляди дронове-прехващачи SPYS на Украйна, предназначени за противодействие на новите руски дронове с реактивен двигател "Геран-4" и "Геран-5". Това обяви вицепрезидентът на Quantum Systems Матиас Лена на пресконференция на компанията в Берлин вчера, 7 октомври, цитиран от Укринформ. SPYS е съвместна разработка между Quantum Systems и нейния украински партньор WIY, като при разработването му е взет предвид опита от предишния продукт на компанията - дрона-прехващач STRILA.

Според Лена, контрамерките на Украйна срещу руските дронове с реактивен двигател значително се увеличиха напоследък, като се е подобрило в голяма степен и нивоно на прехващане. "Първоначално наблюдавахме много нисък процент на прехващане в Украйна. След това той се увеличи над 30%, а в последните нощи имаме увеличение до над 50%", заяви той. Но призна, че това е редултат не само от дроновете-прехващачи, но от всички комплексни мерки, които се прилагат.

"Но това е комбинация от различни мерки. Украйна също се е адаптирала и използва значително своя флот от изтребители F-16, който е способен да прехваща дроновете "Шахед". И все повече използва разработките на компании като нашата, които демонстрират нарастваща ефективност", отбеляза той.

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Плановете на компанията са да увеличи производството до няколко хиляди дронове-прехващачи на месец.

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