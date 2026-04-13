Войната в Украйна:

И Фицо се присламчи към победителя в Унгария

13 април 2026, 17:36 часа 315 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
И Фицо се присламчи към победителя в Унгария

Словашкият премиер Роберт Фицо поздрави в понеделник бъдещия лидер на Унгария Петер Мадяр, предлагайки "интензивно сътрудничество", като същевременно изрази благодарност към премиера в оставка Виктор Орбан след голям изборен смут, предаде Reuters. Националистът-ветеран ​Орбан загуби властта на изборите в неделя след 16 години ​на поста, като Мадяр и неговата нововъзникнала дясноцентристка партия Тиса спечелиха комфортно мнозинство от места в парламента.

При Фицо, който се завърна на поста през 2023 г., Словакия беше близък съюзник на Унгария, като и двете съседки поддържаха топли връзки с Москва, противопоставяха се на санкциите на Европейския съюз и поддържаха покупките на руски петрол и газ.

Присламчи се към бъдещия унгарски премиер

Фицо беше ключов съюзник на Орбан и го подкрепи преди началото на гласуването, а сега обяви, че Словакия е готова за тесни връзки и съвместните действия в защита на енергийните интереси остават цел. 

„С пълно уважение вземам под внимание решението на гражданите на Унгария... и съм готов за интензивно сътрудничество с новия унгарски премиер, когото поздравявам за изборния резултат“, каза Фицо в изявление.

Припомняме, че подобно изявление направи и сръбския президент Александър Вучич, който също беше доста близък с Орбан.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Словакия Унгария Виктор Орбан Роберт Фицо Петер Мадяр
