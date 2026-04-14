Италия суспендира споразумението за отбрана с Израел

Италианското правителство суспендира автоматичното подновяване на споразумението за отбрана между Италия и Израел. Това обяви днес министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, цитирана от Франс прес и от АНСА.

“Предвид ситуацията, правителството реши да суспендира автоматичното подновяване на споразумението за отбрана с Израел”, заяви Мелони пред журналисти по време на посещение в северния град Верона, където присъства на конференция на винопроизводителите.

Става въпрос за Меморандума за разбирателство за сътрудничество в областта на отбраната, подписан първоначално през 2003 г. и влязъл в сила през 2005 г. (Закон 94/2005 в Италия), който засяга обмена на технологии, сътрудничество между италиански и израелски отбранителни компании, съвместни обучения, изследователска дейност и логистика.

