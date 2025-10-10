Войната в Украйна:

Япония назначава 17 нови посланици, включително в България

10 октомври 2025, 11:57 часа 285 прочитания 0 коментара
Япония назначава 17 нови посланици, включително в България

Японското правителство съобщи днес, че ще назначи 17 нови посланици, включително в България, Нидерландия, Индонезия и Португалия, предаде агенция Киодо. Дипломатически представител в България ще е 65-годишният Чикахиса Суми.

За посланик в Индонезия ще бъде назначен 60-годишният Кейчи Ичикава, който е работил в японското посолство в САЩ. 62-годишният Рокуичиро Мичи ще стане посланик в Нидерландия, а 62-годишният Цутому Накагава - в Португалия.

Сред новоназначените посланици, които ще встъпят в длъжност веднага или от следващия четвъртък са още 60-годишният Казухиро Куно, който става посланик в Беларус, 61-годишният Коджи Абе - във Ватикана и 60-годишният Коджи Йонетани, който ще оглави мисията на Япония към АСЕАН, посочва Киодо, цитирана от БТА.

Още: За първи път в историята Япония ще има жена премиер

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Япония България Посланици посланик информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес