Япония назначава 17 нови посланици, включително в България

Японското правителство съобщи днес, че ще назначи 17 нови посланици, включително в България, Нидерландия, Индонезия и Португалия, предаде агенция Киодо. Дипломатически представител в България ще е 65-годишният Чикахиса Суми.

За посланик в Индонезия ще бъде назначен 60-годишният Кейчи Ичикава, който е работил в японското посолство в САЩ. 62-годишният Рокуичиро Мичи ще стане посланик в Нидерландия, а 62-годишният Цутому Накагава - в Португалия.

Сред новоназначените посланици, които ще встъпят в длъжност веднага или от следващия четвъртък са още 60-годишният Казухиро Куно, който става посланик в Беларус, 61-годишният Коджи Абе - във Ватикана и 60-годишният Коджи Йонетани, който ще оглави мисията на Япония към АСЕАН, посочва Киодо, цитирана от БТА.

