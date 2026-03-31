Киев отвори архивите пред министър Нейнски: Документи за дълбоките връзки между България и Украйна

31 март 2026, 11:27 часа 231 прочитания 0 коментара
Снимка: МВнР
Украинският външен министър Андрий Сибиха покани министър Надежда Нейнски да се запознае с архивни документи, свързващи исторически България и Украйна. В рамките на визитата на българската делегация в Киев, водена от министър-председателя на Република България Андрей Гюров, първият дипломат на Украйна Андрий Сибиха отправи покана към министър Нейнски да се запознае с архивни документи, свързани с двустранните отношения между България и Украйна.

Сред документите, например, бе Брест-Литовския мирен договор, в който Русия обявява пред България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, че е загубила Първата световна война. 

В знак на уважение и като израз на историческата приемственост в отношенията между двете държави, министър Нейнски подари на своя украински колега копие от акредитивното писмо на първия български посланик в Украйна - д-р Иван Шишманов, подписано от цар Фердинанд I.

Снимки: МВнР

Елена Страхилова Отговорен редактор
