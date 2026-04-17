Киев: Русия готви нова сухопътна офанзива, разгръща стратегически резерви от хиляди военни

Русия подготвя нова сухопътна офанзива в югоизточна Украйна. За тази цел Москва разполага стратегически резерви от 20 000 войници. Това съобщи Financial Times, позовавайки се на изявление на Вадим Скибицки, представител на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната и член на украинската делегация на преговорите. Отбелязва се, че в момента на фронтовата линия се намират приблизително 680 000 руски войници. Според ГУР, Русия има за цел да завземе целия Донбас до септември.

Скибицки отбеляза също, че Москва в момента произвежда приблизително 60 ракети „Искандер“ на месец. Страната агресор е разширила капацитета си за производство на ракети, докато Украйна няма достатъчно ресурси, за да защити цялата си територия.

Представителят на разузнаването припомни, че критичната инфраструктура и по-специално енергийните съоръжения, е понесла значителни щети по време на зимната ударна кампания срещу Украйна. Енергийната мрежа остава изключително уязвима, докато Москва усъвършенства тактиката си на удари.

Към момента всички логистични маршрути около временно окупирания Донецк са под контрола на дронове на украинските сили за отбрана. Според бригада „Азов“, активни операции с безпилотни летателни апарати се водят в районите на Зугрес, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск и околовръстния път на Донецк. Междувременно във Вовчанск, Харковска област, украинските войски си върнаха някои улици. Голям брой вражески пехотинци, проникнали в града, са били елиминирани, съобщава официален Киев.

