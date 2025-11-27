Кремъл скочи да брани пратеника на Тръмп. САЩ разделят мира и гаранциите за Украйна, но на каква цена? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл открито показа, че държи сериозно на Стив Уиткоф - специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп, чийто разговор със съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков изтече в Bloomberg. От него става ясно, че Уиткоф е дал съвет как Москва да представи „мирното споразумение“ пред самия Тръмп. Пратеникът на американския лидер е провел телефонен разговор миналия месец и с Кирил Дмитриев - ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции, за да предложи да работят заедно по мирен план за Украйна, и е казал, че Владимир Путин трябва да повдигне идеята пред Тръмп. След всичко това американски конгресмени и сенатори, включително от Републиканската партия, настояха Уиткоф да бъде освободен.

В Кремъл обаче са на противоположното мнение – според прессекретаря на Путин – Дмитрий Песков – всеки, който иска американският пратеник да бъде уволнен, провалял процеса на мирни преговори. „Процесът е сериозен, в момента може би няма нищо по-важно от това. Разбира се, ще има много хора, които няма да се спрат пред нищо в опитите си да провалят процеса“, каза Песков, без да се отклонява от наратива на държавата агресор, която почти четири години води война и отказва прекратяване на огъня без изпълнение на максималистичните си цели. А именно – политически контрол над Украйна, сваляне на Володимир Зеленски, изтегляне на НАТО от Източна Европа, завземане на украински земи, които Москва все още не контролира, ограничаване на армията на Украйна, „защита“ на „Русский мир“ в по-малката съседка.

⚡️Witkoff will fly to Moscow to meet Putin next week



The information was confirmed by Kremlin spokesperson Dmitry Peskov.



Taking the opportunity, he defended Trump’s special envoy — saying there was nothing “scary” in the leaked conversation and no reason to fire Witkoff. pic.twitter.com/NrStA557Lb — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

„Президентът Тръмп също защити индиректно Уиткоф“, каза още говорителят на Кремъл и посочи, че Уиткоф ще пътува до Москва следващата седмица, за да се срещне с Путин. По думите му – няма проблем с изтеклите записи, а думата престиж не можела да бъде използвана за западните медии като Bloomberg.

Ушаков пък определи някои от разговорите в изтеклите записи като "фалшиви", но, изглежда, призна достоверността на други с думите: "Няма да коментирам".

🤡Putin’s aide Ushakov on the Bloomberg phone call leaks:



“Some are fake, and others I will not comment on.” pic.twitter.com/XdDlNYsbXz — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посещението на Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър в Москва остава в сила въпреки скандала около изтеклия разговор. Очаква се те да се срещнат с Путин. Рябков добави, че Москва "ще работи с всичко, което специалният пратеник на президента представи". Той вече каза, че Русия няма да прави отстъпки: "Не може да се говори за никакви отстъпки в нашия подход": Руският отговор на плана за мир на Тръмп (ВИДЕО).

САЩ: Първо мир, после гаранции за сигурност

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е информирал европейските съюзници, че Щатите искат мирно споразумение, преди да се съгласят на каквито и да било гаранции за сигурността на Украйна. Информацията е на европейски дипломат и лице, запознато с преговорите, цитирани от Politico. Според източниците на изданието това условие е било подчертано в американските предложения към Киев миналата седмица. По време на телефонен разговор с европейски официални лица Рубио е заявил, че президентът Доналд Тръмп ще преговаря за дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна.

Украинските лидери разглеждат западните гаранции за сигурност като основа за всяка потенциална сделка с Русия. В 28-точковия мирен план на Уиткоф, писан под влиянието на Кремъл, който вече е бил редуциран до 19 точки, се посочваха 10-годишни гаранции за сигурност на Украйна (с опция за удължаване), както и защита по модела на чл. 5 на НАТО - руско подновяване на войната да доведе до общи военни действия на страни от Алианса в отговор.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да създаде неудържим импулс за мир в Украйна, но усилията му явно са стигнали до задънена улица – Кремъл даде ясно да се разбере, че няма да направи отстъпки. Москва не проявява интерес към споразумение, което не отговаря на всичките ѝ изисквания, въпреки няколкодневния дипломатически маратон с участието на американски, европейски, руски и украински официални лица, пише The Times и цитира Рябков и Песков.

Кремълските власти продължават да поставят условия за отхвърляне на всяко мирно споразумение, което не отговаря на всички максималистични изисквания на Русия, прави оценка и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Русия обаче е загрижена, че САЩ ще интерпретират правилно Москва като нежелаеща да се ангажира смислено в преговори и да приеме мирно споразумение, а това компрометира способността ѝ да постигне максималистичните си претенции. Същото коментира и британското издание The Telegraph - Тръмп се сблъсква с лидер, който просто не иска мир.

Цената на една лоша сделка за Украйна

В стремежа си да постигне дипломатическа победа във войната, Белият дом трябва да знае каква ще е цената на едно слабо споразумение. Такъв документ няма да успее да възпре бъдеща руска агресия, а точно това би се случило с 28-точковия „мирен план“ в първоначалния му вариант, смята основателят на Bloomberg Майкъл Блумбърг. "Гаранциите за сигурност, макар и по-силни от преди, бяха структурирани по такъв начин, че позволяваха на президента Владимир Путин да провокира тяхното сриване, ако пожелае“, обяснява той в своя статия. Ако такова споразумение бъде одобрено, Русия ще получи военно предимство, което ще заплаши Европа, смята Блумбърг. Пентагонът вероятно ще бъде принуден да засили подкрепата си за съюзниците от НАТО както с войски, така и с оръжия, като остави по-малко ресурси за сдържане на Китай в Индо-Тихоокеанския регион, описва той цената на подобен план.

"И както показват уроците от миналото, ако руският диктатор наруши споразумението, Вашингтон ще трябва или да окаже съпротива, което би рискувало да въвлече Съединените щати в по-сложна война, или да се превърне в „хартиен тигър“. Цената на една лоша сделка ще се простира отвъд фронтовите линии. Отказът на САЩ от Украйна ще я превърне в още един Афганистан. Уязвимите държави ще стигнат до заключението, че се нуждаят от свои собствени средства за възпиране, което ще улесни разпространението на ядрени оръжия. Либералният ред също ще бъде подкопан", прогнозира още той.

И висши официални лица предупреждават какво ще се случи при сделка тип "капитулация" на Украйна, какъвто е 28-точковия план в първоначалния му вид. Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди в Бундестага, че всяка принудителна капитулация на Украйна само ще укрепи Владимир Путин и ще насърчи други автократи. Той очерта три основни принципа за мир: никакви едностранни териториални отстъпки; силна украинска армия, подкрепена от реални гаранции за сигурност; и пълно включване на съюзниците в решенията на НАТО и ЕС. Писториус също така подчерта, че геополитическата шахматна дъска се променя бързо и че Германия трябва да предефинира ролята си, тъй като старите съюзи вече не могат да се приемат за даденост. „Мирът чрез капитулация би бил предателство и план за бъдеща агресия“, категоричен е той.

Снимка: Борис Писториус, Getty Images

Германия обяви, че ще предостави на Украйна 170 милиона евро спешна зимна помощ, в допълнение към увеличаването на военната подкрепа за 2026 година, която ще е в размер на 11,5 милиарда евро. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че средствата ще бъдат използвани за инфраструктура, която да защити зимните запаси на Украйна от въздействието на руския терор.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви планове за увеличаване на местното производство на системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег, като подчерта тяхното значение както за фронтовата линия, така и за защитата на енергийната инфраструктура. Той добави, че Украйна не трябва да зависи от това, което е налично на световните пазари или в чуждестранните складове, че сроковете за производство на прехващачи трябва да бъдат спазени и да има пълна отчетност на всяко ниво.

Зеленски разговаря с Урсула фон дер Лайен за санкциите срещу Русия и работата на ЕС по използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна. Те също така координираха предстоящите дипломатически усилия, понеже Брюксел се приближава към решение по този ключов въпрос: ЕС измисли спешен "план Б" за финансиране на Украйна.

Междувременно Путин и беларуският диктатор и негов съюзник Александър Лукашенко си спретнаха поредното уютно чаено парти, на което Лукашенко предложил да бъде домакин на преговорите за Украйна в Минск, твърдят руските медии. Беларуският лидер дори е призовал Зеленски да приеме мирния план, за да не "загуби" Украйна.

В тема се превърна и кой е източникът на прехванатите разговори между Уиткоф, Дмитриев и Ушаков. Според журналиста Серхий Сидоренко от "Европейска правда" САЩ смятат, че украинското разузнаване е записало дискусията и я е разпространило в медиите. The Guardian пък съобщава, че европейска разузнавателна агенция вероятно е разкрила разговорите, разочарована от това, че пратеникът на Тръмп подкрепя позицията на Кремъл. Други сочат недоволни служители на ЦРУ или Агенцията за национална сигурност на САЩ. Украйна има мотив да го стори, но рискът от конфликт с Вашингтон прави малко вероятно украинското разузнаване да е замесено, твърди британската медия.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязко увеличение на военната интензивност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 26 ноември са станали 213 бойни сблъсъка спрямо 156 на 25 ноември, т.е. с 57 повече. Руснаците са хвърлили 162 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 16 по-малко на дневна база. В Курска област на Русия, където уж руснаците прогониха напълно украинските сили, са пуснати 9 от авиобомбите. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4013 изстреляни снаряда, като това е с около 480 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала около 4388 FPV дрона, което е с около 2500 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 57 руски пехотни щурма за денонощието, твърди украинската армия, а в спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 16 сблъсъка. На второ място по интензивност на сраженията е Лиманското направление с 44 руски нападения, включително към Лиман, а в посока Константиновка силите на Путин са предприели 31 атаки. В направлението при Гуляйполе в Запорожка област украинците са отблъснали 22 руски нападения, а в Славянското направление са спрели 14 атаки. В Южнослобожанското направление е имало още 12 руски щурма - там, в северната част на Харковска област, основна точка е град Вовчанск.

Данните за темпото на напредъка на руските сили показват, че руската военна победа в Украйна не е неизбежна, както твърди Москва, и че бързото завземане на останалата част от Донецка област не е близка перспектива. Руските сили са дали приоритет на завземането на Покровск и Мирноград, но напредъкът им е бавен, защото украинските сили успешно осуетяват темпото на настъплението. Руснаците влязоха в Покровск за първи път на 31 юли и оттогава до 26 ноември са напредвали средно с 0,12 километра на ден в града. Руските сили не са превзели Покровск, въпреки че оперират в там от над 118 дни. От ISW са наблюдавали само доказателства, които позволяват да се прецени, че руските сили са консолидирали напредъка си в 66% от Покровск към 26 ноември, което е нисък процент, като се има предвид времето и човешките ресурси (елементи от най-малко две комбинирани армии), които Русия е посветила на тази цел.

Темпото на напредъка на руснаците на фронта се ускори след срещата на върха в Аляска между Путин и Тръмп на 15 август, като между 15 август и 20 ноември те напредваха със средно 9,3 квадратни километра на ден в целия театър на военните действия. Но този напредък все още е ограничен като темпо. Руските сили биха могли да завземат останалата част от Донецка област, контролирана от Украйна, до август 2027 г., ако се запази постоянното темпо на напредъка, констатират от американския тръст. Той продължава да оценява, че руското военно командване може да даде приоритет на настъпателните операции в Донецка област, но е малко вероятно да пренебрегне напълно другите сектори - целта е да се поддържат стратегическата инициатива и натискът по цялата линия на фронта. През последните седмици руските сили са напреднали най-бързо в областите Днепропетровск и Запорожие, което е повишило темпото на напредък в цялата зона на военните действия в сравнение с относително по-бавния напредък в Донецка област. Украинските сили пък са доказали ефективността си в ограничаването на руския напредък и в провеждането на успешни контраофанзиви, особено когато са добре оборудвани и разполагат с достатъчно личен състав.

Последните украински контраатаки може да забавят още повече превземането на Покровск от руснаците, въпреки че ситуацията остава сериозна и динамична. Става въпрос за контрадействия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в северната част на Покровск и северозападно от града. Украински военен източник съобщи на 26 ноември, че украинските сили наскоро са превзели ключови позиции в северозападната и западната част на Покровск по време на контраатаки, а украински журналист съобщи, че ВСУ са напреднали в близост до железопътната линия „Донецка“ в северната част на Покровск и са попречили на руските сили да напреднат към Гришино, т.е. северозападно от Покровск.

Вероятно както руските, така и украинските сили държат позиции в северната част на Покровск. Геолокализирани кадри, публикувани на 26 ноември, показват, че руснаците също са проникнали в позиции в североизточната част на града. Руски източници също твърдят, че украинските сили са контраатакували в северозападните покрайнини на Покровск и близо до Гришино и Родинско (Родинско е северно от Покровск), което съвпада с украинските съобщения за напредък в северната част на основния град в направлението. Вижте ВИДЕО 18+, което според украинската армия показва как украинските специални сили ликвидират руска саботажна група в Покровск чрез засада по маршрута им. Твърди се, че са убити четирима руски войници. Трима са ликвидирани, докато се опитват да влязат във висока сграда, а четвърти е забелязан и убит, докато се опитва да се оттегли и да стреля по украински дрон.

На 26 ноември говорителят на 7-ми корпус за бързо реагиране на военновъздушните сили на Украйна Серхий Окишев съобщи, че ВСУ поддържат позиции в Покровск и че фронтовата линия до голяма степен минава по железопътната линия „Донецка“, което съответства на последните съобщения, че руските сили са превзели района южно от жп линията. 7-ми корпус отбеляза, че руските сили продължават опитите си да обкръжат Мирноград и да атакуват града от север и юг. Началникът на военната администрация на Мирноград Юрий Третяк заяви, че руските сили атакуват от запад в близост до Ровно и Свитоле, вероятно в опит да задържат украинските сили в Мирноград, като същевременно затегнат обкръжението около града. Източната група сили на Украйна съобщи вчера, че ВСУ се адаптират към руските опити да прекъснат украинската логистика към Покровск и Мирноград, включително чрез изграждане на защитни коридори с мрежи, покриване на логистичните маршрути с противовъздушна отбрана и използване на тежки дронове и безпилотни наземни превозни средства за логистика.

ISW продължава да оценява, че руските сили най-вероятно ще завършат превземането на Покровск и Мирноград след 21-месечна кампания, въпреки че моментът и оперативните последствия от тези превземания остават неясни към настоящия момент.

Според украинския лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", отбраната на Константиновка вече е навлязла във фазата на преки сражения за града. "Едно от най-трудните, но в същото време повече или по-малко стабилни направления, защото проблемната ситуация там възникна до голяма степен поради трудната оперативна обстановка в съседните направления: постоянен натиск върху Часов Яр и напредък на врага в посока Очеретино от 2024 г.", пише той. Руснаците междувременно продължават да разрушават жилищните сгради в Константиновка.

Russia continues to destroy the city. A residential building in Kostyantynivka, Donetsk region, caught fire after yet another strike. Flames have engulfed parts of the area as emergency services battle the aftermath. pic.twitter.com/bMsSxJK2ia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2025

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" публикува кадри от Лиманското направление, с които твърди, че руските оператори на FPV дронове продължават с "интензивна огнева мощ". "Всякакви опити за придвижване на врага рискуват да доведат до загуби", пише той. Кадрите, по думите на източника, показват работата на руските войници на фронтовата линия - "в покрайнините на града е унищожено оборудването, използвано от украинските въоръжени сили за транспортиране на екипажите на безпилотни летателни апарати". Руските атаки са от север и от изток на Лиман, твърди каналът.

Според ISW пък украинците са си върнали определени позиции при Гуляйполе. Цитиран е украински военен източник, който съобщава на 26 ноември, че украинските сили са напреднали до магистрала Т-0401 Покровско-Гуляйполе - на запад от Даниловка (северно от Гуляйполе). Геолокализирани кадри, публикувани на 25 ноември, показват руски сили, които атакуват украински автомобил в източната част на Гуляйполе - район, в който руски източници по-рано твърдяха, че руснаците поддържат присъствие.

"Врагът е изтласкан от източните покрайнини на Добропиля (10 км северно от Гуляйполе, разположено на маршрута за снабдяване на украинските въоръжени сили). Гуляйполе е подложен на атака от тежки бомби FAB", пише междувременно "Два майора". Руският канал добавя, че имало "влошаване" на ситуацията за украинските сили при Новопавловка в Днепропетровска област.

Вижте и ВИДЕО 18+ от най-западната част на Запорожка област - това са кадри от елиминиране на руски щурмови войски в близък бой и от прочистване на сграда в района на Степногорск, която е била окупирана от руски въздушнодесантни сили.

В нощта на 27 ноември (от 18:00 часа на 26 ноември) руснаците са атакували Украйна със 142 дрона, като към 08:30 ч. противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 92 безпилотни летателни апарата в северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 42 удара по 18 места, както и падане на отломки от свалени дронове на три места, съобщават Военновъздушните сили на Украйна. Мъж е загинал вследствие на нападенията в Сумска област. „Тази нощ руските войски атакуваха Кролевец с атакуващи дронове. За съжаление, 53-годишен местен жител загина при атаката“, съобщиха от полицията в региона.

12-годишно момиче е починало от раните, получени при ракетния удар по Тернопол на 19 ноември. Лекарите се бориха за живота му в продължение на 9 дни. Майка му загина при същия удар, а сестра му остава в болница. Броят на жертвите от удара вече е 35: Ужасът в Тернопол: Баща люлее ковчега на загиналото си при руски удар дете (ВИДЕО).

През нощта Украйна отговори със 118 дрона, които са атакували Русия, твърди Министерството на отбраната в Москва. От тях 52 безпилотни летателни апарата са били свалени над региона на Белгород, 26 - над региона на Курск, 18 - над региона на Самара, по шест - над регионите Краснодар и Брянск, по два - над регионите на Воронеж, Оренбург и Липецк, по един - над регионите на Волгоград, Тула и Ростов, както и над Черно море. Според Росавиация на летищата в Краснодар и Сочи са били въведени временни ограничения за пристигащи и заминаващи самолети, но те вече не важат.

Жители на Курск съобщават, че отломки от дрон са паднали върху Курския държавен университет. В канала на губернатора Александър Хинщейн няма подробности, няма и други официални съобщения за случилото се.

Ракетен удар в Белгород пък е повредил топлоелектрическата централа „Луч“, която вече е била обект на украински атаки, твърди местният Telegram канал "Пепел". Двадесет жилищни сгради са останали без ток след нападението. Няма официално потвърждение на тази информация, но губернаторът на областта Вячеслав Гладков отбеляза в сутрешното си обръщение, че „енергийни съоръжения“ са били атакувани и че щетите все още не са оценени. Освен това кметството на Белгород съобщи, че „аварийни екипи са започнали спешни ремонти на част от отоплителната мрежа по улица „Горки“ в Харгора, Белгород“. Причината за ремонтите не е оповестена. „По време на работата доставките на топлоенергия и топла вода до 17 жилищни сгради и три социални обекта са временно прекъснати“, се казва в изявление на кметството.

