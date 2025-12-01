Кризите пред Зеленски се множат: Мирноград е обкръжен – оценка на украински експерти (ОБЗОР - ВИДЕО)

Политическият натиск за сключване на мирно споразумение върху Украйна и президента ѝ Володимир Зеленски от американска страна се засилва. Макар и да няма резки публични изявления, пореден публичен намек от страна на Доналд Тръмп вече има. Остава въпросът какво точно ще е това споразумение, за да няма бързо повторение с нова война в Украйна, в която вече Русия ще има далеч по-добри шансове за големи военни успехи – Още: Тръмп пак даде рамо на Путин в преговорите за мир с Украйна (АУДИО)

Още преди снощните втори преговори между Украйна и САЩ във Флорида, които не доведоха до обявяване на окончателно решение (РБК Украйна написа точно това, че няма окончателно споразумение между Киев и Вашингтон за мирния план), The Washington Post – медията е собственост на Джеф Безос, който вече опитва да държи добри отношения с Тръмп – предупреди, че Зеленски е изправен пред нова порция американски натиск. Зеленски ще трябва да се справя с много кризи едновременно (масираните руски въздушни атаки и руският натиск на фронта, корупционният скандал с "Енергоатом") – той трябва да намери бързо достоен заместник на Андрий Ермак, а според украинският анализатор Володимир Фесенко загубата на Ермак за украинския президент в политическо естество е почти като да си отреже дясната ръка. "Зеленски обаче е адаптивен, учи се бързо – не мисля, че ще е катастрофа, ще е обаче сериозно предизвикателство", добавя Фесенко. Факт е, че дори в собствената си партия украинският президент е изправен пред ключово предизвикателство, за да няма политически разпад. Украинският депутат Володимир Ариев например недоволства, че Зеленски е сменил Ермак с Рустем Умеров що се отнася до украинската делегация, преговаряща със САЩ: "Една фигура на корупцията е сменена с друга" – Още: Зеленски загуби доверения си Ермак и е изправен пред дезертьорство

Междувременно, в The Telegrpaph се появи уникално твърдение – че американците инспирирали смяната на Ермак, защото не знаел английски език и защото бил двигателят на срещата между Зеленски и Тръмп през февруари тази година, която завърши с уникален скандал. И републиканците, и демократите вече се дразнели от поучително-лекционния стил на преговори, който Ермак налагал. Дори в Европа имало силни настроения против него. А украинският офицер с прякор Tatarigami, който е част от групата Frontelligence Insight, разказва в профила си в "Х", че от септември насам е предупреждаван за следното: свързани с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс хора усилено търсят съюзници в Киев, които да притиснат Зеленски да приеме мирна сделка – Още: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО)

Зеленски обаче не може да отстъпи пред всички желания на Тръмп и има силен коз за това – украинската армия. NBC публикува репортаж, в който интервюира украински войници за първоначалния план от 28 точки за мир, който изскочи преди седмица и половина и зад чиято направа стоят Кремъл и Стив Уиткоф. Това е капитулация, абсурд – посланието от репортажа, което отправят интервюирани от американската телевизия войници. Това показва, че всъщност Зеленски има подкрепата да откаже най-болезненото предложение – да предаде на Путин целия Донбас без повече боеве (КАРТА). Предаването на агломерацията Славянск – Краматорск ще улесни извънредно много Путин за бъдеща инвазия към Запорожие, Днипро, Киев и Харков и ще му спести много жертви в хора и техника, които иначе ще трябва да даде, за да вземе Славянск и Краматорск.

Превземането на Донбас по дипломатически път за Путин е жизненоважно заради трупащи се проблеми и в неговата кошница. The Telegraph съобщи, че все по-често руски войници са пращани да щурмуват без каски и бронежилетки, като това споделят украински военни пред британското издание. Заместник-командирът на 2-ри механизиран батальон от 66-та бригада на ВСУ Игор Комок заяви пред The Telegraph: "От последните 20 наблюдавани щурмови групи само 4 имаха каски". The Telegraph цитира и сведения на руски войници, според които за дребни провинения – например ако носиш един литър вода вместо два – можеш да бъдеш наказан с прехвърляне в щурмова част. Веднъж попаднали там, войниците често са изпращани напред без нормална екипировка, а в отделни случаи – дори без оръжие. Заповядват им да взимат екипировката от падналите си другари по време на боя. Войниците разказват, че заради липса на храна са принуждавани да ядат кора от дървета, а в случай че поискат провизии, са обвинявани в изнудване. Директорът на Украинския център за сигурност и сътрудничество Дмитро Жмайло потвърди пред The Telegraph, че подобни практики не се ограничават само до Лиман, а се наблюдават в множество участъци от фронта. Жмайло е категоричен, че трудностите за руската логистика идват и заради все по-затрудненото положение на руската икономика – т.е. няма пари за нормално снабдяване на армията. "Мащабът на загубите вече надхвърли възможностите за снабдяване на руската армия", отбеляза той, посочвайки многото съобщения за ранени и невъоръжени войници, които веднага след лечението биват връщани обратно на фронта.

Все повече видеоклипове на жестоки наказания, налагани на руски войници от командирите им, се появяват напоследък в Телеграм – подсказка, че бойният дух на руснаците не може да бъде изкуствено поддържан до безкрай (ВИДЕО, 18+). Има дори от абсурден по-абсурден случай: "Да умреш не е грях, а подвиг" - такава листовка от генерал-майор Игор Томшин е раздавана на руски войници. Затова и руските усилия на информационния фронт, че Украйна е на ръба на пълен колапс в политическо и военно отношение, вече са неимоверни, начело с по-чести публични появи и изказвания от Владимир Путин – Още: Войната не е розова картина: Все по-високи данъци, иновация за Starlink, брони за КАМАЗ - Z-блогъри се вайкат

“Dying is not a sin, but a feat!” — Russian soldiers have received “motivational postcards” from the command of the 22nd Army Corps. “Comrade, do not fear death. Remember — you are fighting for a great cause!” the postcard declares. pic.twitter.com/ZWoMzpbrIJ — WarTranslated (@wartranslated) November 30, 2025

Друг коз за Зеленски е, че и в самата Русия продължават да се сипят информационните "бомби" - че няма защо да се приема мирен план от Тръмп във вида, в който се очертава – защото се предвижда замразяване на сегашната фронтова линия минимум в Запорожка и Херсонска област, а това е удар по написаното в руската конституция, че и двете области са вече руски. Игор Гиркин (Стрелков), който беше една от най-видните проруски сепаратистки фигури в Донбас и сега лежи в руски затвор, също написа поредно писмо, в което сочи като загуба на суверенитет невъзможността Русия да овладее Запорожка и Херсонска област изцяло, както и, че Владимир Путин няма да се съгласи на договор, в който САЩ имат каквато и да е власт да кажат, че Русия нарушава с нещо международния ред (в сегашния план има точка, че американският президент взема решение дали Русия е атакувала отново Украйна и какво да се прави). Няма как Путин да се съгласи "гаранциите за сигурност" за Украйна да зависят от друг извън Русия, подчертава Гиркин. Всичко това е припомнено в дневния обзор на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, който посочва и други примери за руско отрицание по отношение на сегашния ковящ се мирен план.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно данните на украинския генщаб, 171 бойни сблъсъка е имало на 30 ноември на фронта в Украйна, което е значително понижение на дневна база, със 100 сблъсъка по-малко. Руснаците са хвърлили 139 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 29 повече на дневна база. В Курска област на Русия, където уж руснаците прогониха напълно украинските сили още по Великден, са пуснати 24 от авиобомбите. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4309 изстреляни снаряда, като това е с около 500 повече за денонощие. Руската армия е използвала около 6062 FPV дрона, което е с около 2000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Уникално, но факт – в Купянското направление не е имала нито една руска пехотна атака през последните 24 часа. Путин обаче още не казва, че градът е превзет и не е предложил да заведе лично когото и да е, за да се увери. В Ореховското направление, в западната част на Запорожка област, също не е имало нито един руски пехотен щурм за последното денонощие. В Покровското направление са спрени 66 руски пехотни атаки, още 21 са станали в съседното от юг Олександриевско направление. Още по-на юг, при Гуляйполе, Запорожка област, са отбити 9 руски пехотни атаки. А към Константиновка, от североизток на Покровск, са извършени 16 руски пехотни атаки. В Славянското направление, при Северск, са станали 12 руски пехотни атаки, а в Лиманското направление, което е основното в този сектор на фронта (Северск се пада от юг), са извършени 11 руски пехотни атаки.

Перспективите за Покровск и Мирноград не са много положителни. Очевидно е, че бригадите на 8-ма и 51-ва общовойскови руски армии са с изчерпани сили и ресурси, но руснаците хвърлят постоянно подкрепления, като имат значително числено предимство – а украинската армия не може още да изчисти руските сили западно от река Казений Торецк, на северния фланг на Покровск и Мирноград, откъм Добропиля. Това означава, че руската армия запазва способността си не само да държи фланга на обкръжението на цялата отбранителна зона на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) около Мирноград и Покровск, но и да напредва в тила им. ВСУ очевидно ще трябва да напуснат агломерацията – освен ако няма друго решение, което допуснах, че съществува. Това казва в нов свой анализ Константин Машовец, о.з. полковник, служил в украинския генщаб. За какво решение говори той, като казва, че засега то не се прилага и изглежда може и да не се приложи – припомнете си в този обзор: Пред Украйна се открива шанс за Покровск, в Купянск украинците подобряват нещата (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ситуацията при Покровск и Мирноград към момента: Според Машовец, украинците все още водят боеве в северната част на Покровск, както и в западната и централната част на Мирноград, плюс в редица села в покрайнините и на двата града. Военният експерт съобщава, че в Родинско – основната точка на северния фланг на Покровск, решаваща за устойчиво обкръжение на града, ВСУ отново са изтласкали руските части в покрайнините. На няколко пъти там вече ту едната, ту другата страна взема превес, но няма решаващ успех на която и да е от двете армии. Само че точно откъм Мирноград към Родинско е най-трудно, защото руснаците са стигнали до важно кръстовище южно от Родинско, бият се вече и на позиции по пътя от Новоикономично към Мирноград, което поставя украинските защитници на Мирноград в условия на обкръженние. Машовец казва и, че при Ново Шахово ВСУ са сторили същото като в Родинско – руските сили са изтикани в покрайнините и на това село. Той добавя и, че руснаците са изгубили 4 бронирани машини при Бойковка, които са заседнали в калта (ВИДЕО, 18+). Машовец информира още за упорити руски атаки вече с цел достигане подстъпите на Дружковка, по-на север, както и че руснаците атакуват от южната дъга на Покровск към Сергеевка с цел достигане на позиции още по-на запад, по пътя Покровск – Павлоград – засега без особен успех. Само че в югоизточните покрайнини на Гришино, западно от Покровск и по пътя към Павлоград, има руски войници и те опитват да се укрепят на позиции там. Всичко това значи, че изтегляне на украинските части от Мирноград вече е възможно само с боеве – защото въпреки някои украински тактически успехи, руското настъпление към Родинско и Гришино не е спряно, категоричен е Константин Машовец. Същата оценка прави и Центърът за отбранителни стратегии – украинците вече не могат да излязат от Мирноград без да трябва да си пробият път с бой.

Украинският военен анализатор отчита, че няма твърда фронтова линия и на много места малки пехотни групи и от двете страни действат в условия, при които по същество са обкръжени – възможността обаче да се помага на такива групи с дронове обезсмисля досегашното възприятие в световната военна доктрина за обкръжение. Анализаторът прави и оценка, че хвърлените в Покровското направление руски сили са от порядъка на 110 000 – 140 000 войници, като са ангажирани и части на 8-ма общовойскова руска армия, които иначе са били подготвени да атакуват Константиновка, на североизток от Покровск. Тези подкрепления се бият западно от река Казений Торец, по линията Новоикономично – Мирноград – а украинците се стараят именно този руски плацдарм окончателно да бъде ликвидиран, което ще отвари северния фланг на Покровск. При Казений Торец руснаците "са заседнали" по линията Ново Шахово – Шахово, казва Машовец, но с уточнението направено по-горе, че перспективата ВСУ да ги изхвърлят изцяло на източния бряг на реката не е добра, заради руското числено превъзходство. Там се правят и най-често атаки с бронирана техника от руска страна, което показва важността на сектора, твърди украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от лейтенант с позивна "Алекс".

Прочистваме Покровск, отрязахме украинците в Мирноград – лаконично съобщение от руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

(КАРТА) За Новопавловка, Олександриевското направление, "Офицер" казва, че руснаците не могат да продължат настъплението си и се крият по мазетата в северната част на селото.

Тази нощ Русия е изстреляла 89 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 55 от тях са клас "Шахед". Свалени са 63 дрона, удари е имало на 9 места в Украйна, казват украинските ВВС. Руското военно министерство съобщава, че тази нощ над руска територия са свалени 32 украински дрона, но в нито една област няма над 4 свалени безпилотни летателни апарата. Общо са посочени 11 области, в които са сваляни дронове, както и 3 над Азовско море. Появиха се видеокадри от скорошните украински атаки срещу Новоросийск и Таганрог – любопитното е как на едното видео има стрелба с ракети изглежда от руска установка (твърдението е „Калибър“), които биват сваляни от руската ПВО или падат в близост до мястото, откъдето излитат:

Novorossiysk. A Kalibr fired straight from the pier either detonates or gets taken down by their own seconds after launch. The carrier reportedly doesn’t even leave the port. pic.twitter.com/KU1V0BD85S — WarTranslated (@wartranslated) November 30, 2025

So-called “SVO” is happening right now in Russia’s Taganrog. Drone and Neptune strikes are also reported on occupied Crimea. pic.twitter.com/dNN8g54efu — WarTranslated (@wartranslated) November 30, 2025

