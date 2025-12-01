Спорт:

Кризите пред Зеленски се множат: Мирноград е обкръжен – оценка на украински експерти (ОБЗОР - ВИДЕО)

01 декември 2025, 10:39 часа 2972 прочитания 0 коментара
Кризите пред Зеленски се множат: Мирноград е обкръжен – оценка на украински експерти (ОБЗОР - ВИДЕО)

Политическият натиск за сключване на мирно споразумение върху Украйна и президента ѝ Володимир Зеленски от американска страна се засилва. Макар и да няма резки публични изявления, пореден публичен намек от страна на Доналд Тръмп вече има. Остава въпросът какво точно ще е това споразумение, за да няма бързо повторение с нова война в Украйна, в която вече Русия ще има далеч по-добри шансове за големи военни успехи – Още: Тръмп пак даде рамо на Путин в преговорите за мир с Украйна (АУДИО)

Още преди снощните втори преговори между Украйна и САЩ във Флорида, които не доведоха до обявяване на окончателно решение (РБК Украйна написа точно това, че няма окончателно споразумение между Киев и Вашингтон за мирния план), The Washington Post – медията е собственост на Джеф Безос, който вече опитва да държи добри отношения с Тръмп – предупреди, че Зеленски е изправен пред нова порция американски натиск. Зеленски ще трябва да се справя с много кризи едновременно (масираните руски въздушни атаки и руският натиск на фронта, корупционният скандал с "Енергоатом") – той трябва да намери бързо достоен заместник на Андрий Ермак, а според украинският анализатор Володимир Фесенко загубата на Ермак за украинския президент в политическо естество е почти като да си отреже дясната ръка. "Зеленски обаче е адаптивен, учи се бързо – не мисля, че ще е катастрофа, ще е обаче сериозно предизвикателство", добавя Фесенко. Факт е, че дори в собствената си партия украинският президент е изправен пред ключово предизвикателство, за да няма политически разпад. Украинският депутат Володимир Ариев например недоволства, че Зеленски е сменил Ермак с Рустем Умеров що се отнася до украинската делегация, преговаряща със САЩ: "Една фигура на корупцията е сменена с друга" – Още: Зеленски загуби доверения си Ермак и е изправен пред дезертьорство

Междувременно, в The Telegrpaph се появи уникално твърдение – че американците инспирирали смяната на Ермак, защото не знаел английски език и защото бил двигателят на срещата между Зеленски и Тръмп през февруари тази година, която завърши с уникален скандал. И републиканците, и демократите вече се дразнели от поучително-лекционния стил на преговори, който Ермак налагал. Дори в Европа имало силни настроения против него. А украинският офицер с прякор Tatarigami, който е част от групата Frontelligence Insight, разказва в профила си в "Х", че от септември насам е предупреждаван за следното: свързани с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс хора усилено търсят съюзници в Киев, които да притиснат Зеленски да приеме мирна сделка – Още: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО)

Зеленски обаче не може да отстъпи пред всички желания на Тръмп и има силен коз за това – украинската армия. NBC публикува репортаж, в който интервюира украински войници за първоначалния план от 28 точки за мир, който изскочи преди седмица и половина и зад чиято направа стоят Кремъл и Стив Уиткоф. Това е капитулация, абсурд – посланието от репортажа, което отправят интервюирани от американската телевизия войници. Това показва, че всъщност Зеленски има подкрепата да откаже най-болезненото предложение – да предаде на Путин целия Донбас без повече боеве (КАРТА). Предаването на агломерацията Славянск – Краматорск ще улесни извънредно много Путин за бъдеща инвазия към Запорожие, Днипро, Киев и Харков и ще му спести много жертви в хора и техника, които иначе ще трябва да даде, за да вземе Славянск и Краматорск.

Превземането на Донбас по дипломатически път за Путин е жизненоважно заради трупащи се проблеми и в неговата кошница. The Telegraph съобщи, че все по-често руски войници са пращани да щурмуват без каски и бронежилетки, като това споделят украински военни пред британското издание. Заместник-командирът на 2-ри механизиран батальон от 66-та бригада на ВСУ Игор Комок заяви пред The Telegraph: "От последните 20 наблюдавани щурмови групи само 4 имаха каски". The Telegraph цитира и сведения на руски войници, според които за дребни провинения – например ако носиш един литър вода вместо два – можеш да бъдеш наказан с прехвърляне в щурмова част. Веднъж попаднали там, войниците често са изпращани напред без нормална екипировка, а в отделни случаи – дори без оръжие. Заповядват им да взимат екипировката от падналите си другари по време на боя. Войниците разказват, че заради липса на храна са принуждавани да ядат кора от дървета, а в случай че поискат провизии, са обвинявани в изнудване. Директорът на Украинския център за сигурност и сътрудничество Дмитро Жмайло потвърди пред The Telegraph, че подобни практики не се ограничават само до Лиман, а се наблюдават в множество участъци от фронта. Жмайло е категоричен, че трудностите за руската логистика идват и заради все по-затрудненото положение на руската икономика – т.е. няма пари за нормално снабдяване на армията. "Мащабът на загубите вече надхвърли възможностите за снабдяване на руската армия", отбеляза той, посочвайки многото съобщения за ранени и невъоръжени войници, които веднага след лечението биват връщани обратно на фронта.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Все повече видеоклипове на жестоки наказания, налагани на руски войници от командирите им, се появяват напоследък в Телеграм – подсказка, че бойният дух на руснаците не може да бъде изкуствено поддържан до безкрай (ВИДЕО, 18+). Има дори от абсурден по-абсурден случай: "Да умреш не е грях, а подвиг" - такава листовка от генерал-майор Игор Томшин е раздавана на руски войници. Затова и руските усилия на информационния фронт, че Украйна е на ръба на пълен колапс в политическо и военно отношение, вече са неимоверни, начело с по-чести публични появи и изказвания от Владимир Путин – Още: Войната не е розова картина: Все по-високи данъци, иновация за Starlink, брони за КАМАЗ - Z-блогъри се вайкат

Друг коз за Зеленски е, че и в самата Русия продължават да се сипят информационните "бомби" - че няма защо да се приема мирен план от Тръмп във вида, в който се очертава – защото се предвижда замразяване на сегашната фронтова линия минимум в Запорожка и Херсонска област, а това е удар по написаното в руската конституция, че и двете области са вече руски. Игор Гиркин (Стрелков), който беше една от най-видните проруски сепаратистки фигури в Донбас и сега лежи в руски затвор, също написа поредно писмо, в което сочи като загуба на суверенитет невъзможността Русия да овладее Запорожка и Херсонска област изцяло, както и, че Владимир Путин няма да се съгласи на договор, в който САЩ имат каквато и да е власт да кажат, че Русия нарушава с нещо международния ред (в сегашния план има точка, че американският президент взема решение дали Русия е атакувала отново Украйна и какво да се прави). Няма как Путин да се съгласи "гаранциите за сигурност" за Украйна да зависят от друг извън Русия, подчертава Гиркин. Всичко това е припомнено в дневния обзор на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, който посочва и други примери за руско отрицание по отношение на сегашния ковящ се мирен план.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно данните на украинския генщаб, 171 бойни сблъсъка е имало на 30 ноември на фронта в Украйна, което е значително понижение на дневна база, със 100 сблъсъка по-малко. Руснаците са хвърлили 139 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 29 повече на дневна база. В Курска област на Русия, където уж руснаците прогониха напълно украинските сили още по Великден, са пуснати 24 от авиобомбите. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4309 изстреляни снаряда, като това е с около 500 повече за денонощие. Руската армия е използвала около 6062 FPV дрона, което е с около 2000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Уникално, но факт – в Купянското направление не е имала нито една руска пехотна атака през последните 24 часа. Путин обаче още не казва, че градът е превзет и не е предложил да заведе лично когото и да е, за да се увери. В Ореховското направление, в западната част на Запорожка област, също не е имало нито един руски пехотен щурм за последното денонощие. В Покровското направление са спрени 66 руски пехотни атаки, още 21 са станали в съседното от юг Олександриевско направление. Още по-на юг, при Гуляйполе, Запорожка област, са отбити 9 руски пехотни атаки. А към Константиновка, от североизток на Покровск, са извършени 16 руски пехотни атаки. В Славянското направление, при Северск, са станали 12 руски пехотни атаки, а в Лиманското направление, което е основното в този сектор на фронта (Северск се пада от юг), са извършени 11 руски пехотни атаки.

Перспективите за Покровск и Мирноград не са много положителни. Очевидно е, че бригадите на 8-ма и 51-ва общовойскови руски армии са с изчерпани сили и ресурси, но руснаците хвърлят постоянно подкрепления, като имат значително числено предимство – а украинската армия не може още да изчисти руските сили западно от река Казений Торецк, на северния фланг на Покровск и Мирноград, откъм Добропиля. Това означава, че руската армия запазва способността си не само да държи фланга на обкръжението на цялата отбранителна зона на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) около Мирноград и Покровск, но и да напредва в тила им. ВСУ очевидно ще трябва да напуснат агломерацията – освен ако няма друго решение, което допуснах, че съществува. Това казва в нов свой анализ Константин Машовец, о.з. полковник, служил в украинския генщаб. За какво решение говори той, като казва, че засега то не се прилага и изглежда може и да не се приложи – припомнете си в този обзор: Пред Украйна се открива шанс за Покровск, в Купянск украинците подобряват нещата (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ситуацията при Покровск и Мирноград към момента: Според Машовец, украинците все още водят боеве в северната част на Покровск, както и в западната и централната част на Мирноград, плюс в редица села в покрайнините и на двата града. Военният експерт съобщава, че в Родинско – основната точка на северния фланг на Покровск, решаваща за устойчиво обкръжение на града, ВСУ отново са изтласкали руските части в покрайнините. На няколко пъти там вече ту едната, ту другата страна взема превес, но няма решаващ успех на която и да е от двете армии. Само че точно откъм Мирноград към Родинско е най-трудно, защото руснаците са стигнали до важно кръстовище южно от Родинско, бият се вече и на позиции по пътя от Новоикономично към Мирноград, което поставя украинските защитници на Мирноград в условия на обкръженние. Машовец казва и, че при Ново Шахово ВСУ са сторили същото като в Родинско – руските сили са изтикани в покрайнините и на това село. Той добавя и, че руснаците са изгубили 4 бронирани машини при Бойковка, които са заседнали в калта (ВИДЕО, 18+). Машовец информира още за упорити руски атаки вече с цел достигане подстъпите на Дружковка, по-на север, както и че руснаците атакуват от южната дъга на Покровск към Сергеевка с цел достигане на позиции още по-на запад, по пътя Покровск – Павлоград – засега без особен успех. Само че в югоизточните покрайнини на Гришино, западно от Покровск и по пътя към Павлоград, има руски войници и те опитват да се укрепят на позиции там. Всичко това значи, че изтегляне на украинските части от Мирноград вече е възможно само с боеве – защото въпреки някои украински тактически успехи, руското настъпление към Родинско и Гришино не е спряно, категоричен е Константин Машовец. Същата оценка прави и Центърът за отбранителни стратегии – украинците вече не могат да излязат от Мирноград без да трябва да си пробият път с бой.

Украинският военен анализатор отчита, че няма твърда фронтова линия и на много места малки пехотни групи и от двете страни действат в условия, при които по същество са обкръжени – възможността обаче да се помага на такива групи с дронове обезсмисля досегашното възприятие в световната военна доктрина за обкръжение. Анализаторът прави и оценка, че хвърлените в Покровското направление руски сили са от порядъка на 110 000 – 140 000 войници, като са ангажирани и части на 8-ма общовойскова руска армия, които иначе са били подготвени да атакуват Константиновка, на североизток от Покровск. Тези подкрепления се бият западно от река Казений Торец, по линията Новоикономично – Мирноград – а украинците се стараят именно този руски плацдарм окончателно да бъде ликвидиран, което ще отвари северния фланг на Покровск. При Казений Торец руснаците "са заседнали" по линията Ново Шахово – Шахово, казва Машовец, но с уточнението направено по-горе, че перспективата ВСУ да ги изхвърлят изцяло на източния бряг на реката не е добра, заради руското числено превъзходство. Там се правят и най-често атаки с бронирана техника от руска страна, което показва важността на сектора, твърди украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от лейтенант с позивна "Алекс".

Прочистваме Покровск, отрязахме украинците в Мирноград – лаконично съобщение от руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

(КАРТА) За Новопавловка, Олександриевското направление, "Офицер" казва, че руснаците не могат да продължат настъплението си и се крият по мазетата в северната част на селото.

Тази нощ Русия е изстреляла 89 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 55 от тях са клас "Шахед". Свалени са 63 дрона, удари е имало на 9 места в Украйна, казват украинските ВВС. Руското военно министерство съобщава, че тази нощ над руска територия са свалени 32 украински дрона, но в нито една област няма над 4 свалени безпилотни летателни апарата. Общо са посочени 11 области, в които са сваляни дронове, както и 3 над Азовско море. Появиха се видеокадри от скорошните украински атаки срещу Новоросийск и Таганрог – любопитното е как на едното видео има стрелба с ракети изглежда от руска установка (твърдението е „Калибър“), които биват сваляни от руската ПВО или падат в близост до мястото, откъдето излитат:

Още: Нови данни как Путин върти Тръмп на малкия си пръст чрез Уиткоф. Ген. Залужни вижда замразяване на фронта и нова война (ОБЗОР – ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна обзор Украйна Павлоград Покровск Константин Машовец Мирноград
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес