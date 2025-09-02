Македонски политик с български корени намери съмишленик в партията на Мицкоски

Македонски политик с български корени е намерил съмишленик в партията на македонския премиер Християн Мицкоски - ВМРО - ДПМНЕ. Става въпрос за президента на Македонската патриотична организация (МПО) Ник Стефанов. Освен, че той е потомък на македонски българи, организацията му е защитник и популяризатор на българския произход на македонските славяни, а повод за думите му е желанието за помирение в Република Северна Македония.

Съмишленикът

Той подчерта, че в македонската общественост има хора, които са искрено заинтересовани от помирението, включително членове на управляващата партия.

Като пример той посочи, бившия министър и настоящ член на ВМРО – ДПМНЕ Оливер Андонов, който според Стефанов днес е един от носителите на помирителните сили в партията си. „Андонов ни даде ясно да се разбере, че правителството, чрез контролирани медии, представя МПО и инициативата за помирение като измама“, каза президентът на МПО, предаде македонската медия MK24.

Съветът на Андонов към организацията е да засили популяризирането на идеята за помирение в Северна Македония и да използва медиите, които не са под контрола на властите. „Очакваме той да ни помогне, като установи контакти с вестници и други медии, които не са задължени на сегашното правителство и които не се страхуват да отворят пространство за нашата кауза", добави Стефанов.

Снимка: iStock

Кой пречи на помирението?

Всъщност Стефанов подчерта важността на процеса на помирение и усилията, положени от организацията чрез създадената Комисия за помирение. Той посочи, че нй-голяма пречка пред този процес е сегашнот оправителство в Северна Македония, начело с ВМРО – ДПМНЕ.

„Правителството по същество е антипомирителна сила, която не проявява интерес към това, което МПО се опитва да направи. Вместо да се опитва да разбере, тя разпространява лъжи и демонизира нашата асоциация, продължавайки със старите комунистиески наративи", каза Стефанов.

Повече за МПО

Македонската патриотична организация всъщност е политическа организация. Тя е основана във Форт Уейн в САЩ преди повече от 100 години. В основата й са емигранти от Егейска Македония.

Първоначалната цел на организацията е да търси решение на Македонския въпрос под формата на Независима македонска държава, в която всички етнически групи биха имали равни човешки права и свободи. Организацията е традиционен защитник и популяризатор на българския произход на македонските славяни.

През годините МПО е била верен стожер на каузата на македонските българи и дълги десетилетия е подкрепяла дейността на последния лидер на историческото ВМРО – Иван Михайлов, включително издаването на неговите трудове, които остават важен извор за българската и европейската история.