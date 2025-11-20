Малко съм разочарован от Путин, но вие се предайте: Все същото от САЩ при Тръмп за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пълен кръг – пак сме там, откъдето започнахме. Точно така изглежда ситуацията след вчерашния 19 ноември, в който не остана голяма западна медия, която да не огласи какъв уж нов план има САЩ за постигане на мир в Украйна. От изнесеното по медиите обаче по същество това е план за капитулация на Украйна – и е пределно ясно, че от американска страна двигател пак е Стив Уиткоф, специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп за Близкия изток, а зад него прозира пак влиянието на руския диктатор Владимир Путин, упражнено през Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за благосъстояние – Още: Новият план за мир на САЩ в Украйна: Подробностите изплуват, руснаците пак използваха Уиткоф

“Right now I’m a bit disappointed in Putin, and he knows it,” — Trump said. pic.twitter.com/WUlUkzdfpb — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

Отказ от Донбас, признаване на окупирани от руснаците украински земи (включително Крим) за руски, свиване на украинската армия наполовина, без далекобойни удари на руска територия, връщане на статута на руския език в Украйна, връщане на Руската православна църква в украинския социум (т.е. възможност Путин да влияе отново през нея: Руската православна църква като оръжие за влияние на Путин) – все условия по плана от 28 точки, за които съобщават западните медии. Дали обаче всичко изнесено по медиите е точно така, както е в действителност – със сигурност има важни нюанси, които следва да се отбележат. Axios вече публикува нов материал, според който Русия получава Донбас, но като демилитаризирана зона, а САЩ признават това за руска територия, заедно с Крим, защото американската визия е, че ако войната продължи както досега, Украйна рано или късно ще загуби и без това целия Донбас. Сега около 13-15% от Донбас (Донецка и Луганска област) е под украински контрол, с важните индустриални центрове Славянск и Краматорск. Но в Запорожка и Херсонска област ще има замразяване по сегашната фронтова линия, а отделно Русия щяла да върне на Украйна вече окупирани земи, обаче няма конкретика кои. Има уточнение, че за това връщане ще се мине през преговори. Всичко това е повторение на вече лансиран пак през медиите план на САЩ, за последно преди месец имаше медийни спекулации, че Тръмп е притискал украинския президент Володимир Зеленски при последната му засега визита във Вашингтон в края на септември да приеме този вариант – Още: Зеленски: Близо сме до възможен край на войната, казвам ви го със сигурност

Донбас и то точно агломерацията Славянск – Краматорск е от стратегическо значение за бъдещи военни действия, защото това представлява истинска крепост от укрепени и трудни за превземане позиции, а вече отвъд нея би било далеч по-лесно за руската армия да напредва навътре в Украйна и това многократно е посочвано в различни анализи. Затова и досега Зеленски никога не е показвал и капка готовност да предаде цялата Донецка област без бой - Още: Reuters: Русия официално каза на САЩ кога ще спре войната в Украйна

Показателно за ситуацията в момента – УНИАН твърди, че в Турция Стив Уиткоф е говорил със секретаря на Съвета по сигурност на Украйна и бивш украински министър на отбраната Рустем Умеров, но не му е дал писмено никакъв документ с "плана от 28 точки". Украйна и конкретно Зеленски, който отмени срещата си с Уиткоф в Истанбул в явен знак на несъгласие с редица точки от „мирното творение“, иска първо обсъждане на предложение за мир да стане заедно с европейските партньори, в широк формат. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви в профила си в социалната мрежа "Х", че и двете страни ще трябва да се съгласят на трудни, но необходими отстъпки. И още: „Затова продължаваме да работим по списък с потенциални идеи за слагане на край на войната“, с уточнение, че върху идеите се работи според приноса на всяка от двете страни във войната. Което звучи като покана Киев и Москва да наддават пред Тръмп, още повече, че вечно гласовитият американски президент Доналд Тръмп още не е коментирал нищо за плана. Вместо това, NBC обяви, че Тръмп одобрил плана от 28 точки, но официално потвърждение от Белия дом няма. Информацията на NBC е на база източник на телевизията в Белия дом – а кореспондентът на телевизията каза, че подходът, използван за разработката на този план, е използван и в Газа. Това е оперативен план, гласи уточнение от NBC – Още: Злато, злато и още злато: Швейцария си купи по-ниски мита от Тръмп (СНИМКА)

Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list… — Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025

Неяснотата кое как е се вижда и в политически реакции в САЩ и то дори в партията на Тръмп, Републиканската. Например, сенаторът-републиканец Линдзи Греъм, цитиран от The Hill, коментира, че е хубаво да има план, но не може да се мине без силни гаранции за сигурност за Украйна. В своя материал за плана, The Wall Street Journal твърди, че не е предвидено в Украйна да има чуждестранни миротворци (разбирай западни военни сили) след сключването на евентуалното мирно споразумение, уважава се и руското искане „Украйна завинаги извън НАТО“. Сенаторът-републиканец Дон Бейкън разкритикува администрацията на Тръмп, че преговаря с руснаците без украинците и написа в профила си в "Х": "Това звучи като Мюнхен 1938 година". Препратката е към договора, който позволява на Хитлер да анексира Судетската област на Чехословакия, за да няма уж война. Съвсем скоро след това Хитлер подпалва война, като превзема цяла Чехословакия – историята нататък се знае.

А конгресменът-републиканец Майк Търнър поиска от председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън незабавно да пусне да се гледа новия законопроект за санкции срещу Русия (един от авторите е Линдзи Греъм). Търнър вижда този законопроект като оръжие срещу руската икономика и финансова спирачка за Кремъл да продължи да води войната – Още:

Rep. Don Bacon: "I totally disagree with the Administration negotiating w/ the Russians & not the Ukrainians...This sounds like 1938 Munich." https://t.co/cQ1F7PCaK1 — Republicans for Ukraine (@GOP4Ukraine) November 19, 2025

My call for Speaker Johnson to move H.R. 2548, the Sanctioning Russia Act, in the house remains both urgent and important. By passing this legislation, we can impact Russia's economy, which fuels its brutal military assault against Ukraine. The House must immediately vote on the… https://t.co/9Z8ruKx0Mx pic.twitter.com/d1mY84AC9p — US Rep. Mike Turner (@RepMikeTurner) November 19, 2025

"Предложеният мирен план, според медийните публикации, би лишил Украйна от критични отбранителни позиции и възможности, необходими за защита срещу бъдеща руска агресия, очевидно в замяна на нищо. Предаването на остататъка от Донецка област и замразяването на фронта в Запорожка и Херсонска област ще облагодетелстват диспропорционално Русия", подчертава ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. За пореден път се напомня какво значение от военна гледна точка има агломерацията Славянск – Краматорск, заедно с т.нар. Горски пояс, който я опасва, и че Русия опитва да го пробие и овладее над 10 години, още с действията си чрез проруските сепаратисти. Предаването на тази земя ще позволи на руснаците реално да заплашат Харков, да напреднат много по-навътре в Днепропетровска и Запорожка област, добавят анализаторите. Планът не е нищо повече от исканията на Русия от 2022 година, за които продължават да се налагат басните, че украинците приели в Истанбул, но бившият британски премиер Борис Джонсън се намесил и развалил готовия мирен договор. Давид Арахамия, ръководителят на украинската делегация тогава, публично обясни, че никой не се е съгласил с тези условия и че Джонсън е казал следното: Ако не сте съгласни, ние (Западът) ще ви подкрепим да се борите. А ISW отчита, че тогава Русия е била в много по-благоприятна позиция да налага капитулация на Украйна, защото е имало реална опасност да падне Харков, докато сега руснаците не заплашват директно нито един украински областен център извън отдавна завладените от тях градове Донецк и Луганск, още по време на сепаратистките движения, и дават колосални жертви за напредък по селца, паланки и по-малки украински градчета – Още: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Справедлив мир в Украйна

След вчерашната си среща със Зеленски, турският президент Реджеп Ердоган настоя публично Истанбулският мирен процес да бъде подновен:

“We want the Istanbul process to resume,” — Erdoğan



“We expect all our partners in the region to stop the bloodshed and support the Istanbul process,” the Turkish leader said. pic.twitter.com/fDuLEvT2Ai — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов заяви пред "24 канал", че предстоящата зима ще е най-тежката за Украйна, но че страната ще се справи. Руснаците го разбират – че ние ще се справим, подчерта Буданов. Според него, руснаците удрят по украинската енергийна инфраструктура, за да имат по-силен лост в преговорите за мир. В края на февруари обаче влиянието на този лост изчезва (защото идва краят на зимата) и затова Кремъл иска да изкове условия за мир, които са му изгодни, преди този срок, добави генералът.

Според Буданов, Русия не може да нападне Европа преди да има някакъв край на войната в Украйна. Русия се готви за военни действия срещу Европа отдавна, докато Европа сега почна да съкращава сроковете да се подготви за война, смята той. Но непосредственият фокус на Кремъл е първо да намали западната помощ за Украйна – за целта се ползват информационни инструменти, за да се плашат европейските нации.

"Така изглеждат местата, на които работят служби и доброволци точно след атака. Това е в Днипро. На този фон някакви оранжеви сенилни изнасилвачи ми предлагат сделки и ми се мотаят из краката. Нищожни, смешнички и незначителни на фона на непоколебимата истина. Лъжата не може да стане истина, независимо кой си и каква власт имаш" – коментар на Карина Караганова, едно от лицата на инициативата BG Elves (Българските елфи), която живее в Украйна – Още: BG Elves отвътре: Има "елфи" във всички политически партии в парламента (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозен ръст на дневна база в сухопътната военна активност в Украйна. Съгласно официалните украински данни, на 19 ноември са станали 200 бойни сблъсъка т.е. с 40 повече спрямо 18 ноември. Руснаците са хвърлили 124 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 15 по-малко на дневна база. От всички бомби 13 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4442 изстреляни снаряда, като това е с около 300 повече за денонощие. Руската армия е използвала 3885 FPV дрона, което е с близо 1300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

55 са били спрените руски пехотни атаки в най-горещото направление в момента – Покровското. Още 12 руски пехотни атаки е имало в Олександриевското направление, южно от Покровск, а още по-на юг, към Гуляйполе, Запорожка област, атаките са били 11. За Гуляйполе руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар“ твърди, че е превзето и село Весело, североизточно от Гуляйполе, като приложи кадри на руски войници, опъващи руското знаме. На североизток от Покровск, 25 са руските пехотни атаки от Торецк към Константиновка, 8 са от Часов Яр към Константиновка. 17 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 13 – в съседното от юг Славянско направление, където непосредствена основна руска цел е Северск. "Рибар" казва, че в Лиманското направление село Ямпол е под руски контрол – няма никакви геолокализирани кадри, които да го доказват.

11 са били руските пехотни атаки в северната част на Харковска област, при Вовчанск – и "Рибар", и колегите им от "Два майора" коментират как било превзето и село Двуречанско на западния фланг на боевете, което отрязало важен логистичен път за украинците. А боевете в Купянск са жестоки, макар там интензивността на руските атаки да е ниска от доста време – още един косвен факт, подсказващ правотата на данните, че украинците се справят и лека-полека поставят във все по-трудно положение руските части, опитващи да превземат града. Дори руското военно министерство призна, че украинците са контраатакували северно от Купянск, при селата Благодатовка и Кутовка – руската версия е, че е неуспешно. Това обаче са поредни данни за украинска активност и по двата фланга на Купянск, при река Оскол, което е показателно - руската армия страда в опитите да осигури логистика за войниците си в северната част на самия град Купянск. Унищожаваме тези войници, които са отрязани логистично, твърди полковник Виктор Трехубов, говорител на украинския генщаб. Той уточни, че в самия Купянск руснаците не напредват, а се мъчат да осъществят маневри, с които да обкръжат града:

The situation around Kupyansk is brutal right now, a real hell on the ground. Fighting remains fluid but Ukrainian forces have managed to push back and retake several areas north and northeast of the city, slowing the Russian advance and stabilising parts of the line. pic.twitter.com/v4asXDpEHi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2025

В цитирания по-горе дневен анализ на ISW има категорична оценка, че темпото на руското настъпление в Покровск от началото на ноември се забавя значително. Причината – успешните украински операции с дронове, с които се нанасят сериозни загуби на по-големи руски щурмови групи, опитващи да влязат с мотори, джипове, бъгита и т.н. и да окажат подкрепа на колегите си в самия град. Точно заради това руснаците са принудени да продължат да действат с малки групи, от по 2-3 войници, което не позволява бързо да бъде осъществен мащабен напредък. Но ISW продължава да счита, че Покровск и Мирноград най-вероятно ще паднат в руски ръце – остава въпросът на каква точно цена (ВИДЕО, 18+).

Ситуацията в Покровск скоро ще се стабилизира, макар че руснаците се прегрупират – това е мнението на Дмитро Филатов с позивна "Перун", командир на Първи щурмови батальон "Дмитро Коцубайло" (Коцубайло беше командирът на „Вълците на Да Винчи“ - той загина във войната, но има легендарен статут в украинската армия). Пред "Хромадско радио" Филатов заяви, че украинската армия вече е започнала реализация на комбинирана операция за укрепване на фланговете при Покровск и в нейните рамки се прочистват съответните опорни точки в самия град. Точно къде ще се фиксира фронтът тепърва ще стане ясно, добави Филатов и също каза нещо, което твърдят доста украински източници – че в Покровск и Мирноград руските войници се мъчат да напреднат, като се маскират като цивилни, с цивилни дрехи.

Специално за сектора на фронта откъм Добропиля, украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че ситуацията е станала по-сложна, защото има много руски войници, атакуващи село Шахово. "Заровили са се в мазетата и се опитват да се прегрупират", твърди каналът за руските войници. На противника не се дава да напредва и да дестабилизира линията, добавя той, но уточнява, че това е недостатъчно предвид украинските амбиции северният фланг на Покровск и северозападният на Мирноград да бъдат под украински контрол и така двата града да не бъдат обкръжени от руснаците.

Още: Корупционната афера с бившия бизнес партньор на Зеленски влияе силно на хоризонта за мир. ATACMS - какво стана? (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Олександриевското направление, "Офицер" признава правотата на някои руски Z-блогъри, че има руски войници в Новопавловка, обаче с важно уточнение – в покрайнините, където вероятно са останали руски войници, след като повечето са били прочистени и унищожени.

Още: "Няма нищо ново": Кремъл отрече, че има план за мир в Украйна

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 136 далекобойни дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки, като 80 от тях са били "Шахед". 106 са свалени – на 16 места са регистрирани удари, съобщават украинските ВВС - Още: Десетки ги няма: В Тернопол търсят хора под развалините след руския ракетен удар (ВИДЕО)

Reported as the downing of an Kh-101 cruise missile this morning using a Chinese FN-6 MANPADS. There is no public information confirming that this system has been supplied to or used by Ukraine, making this a notable development. pic.twitter.com/pUujFB81aH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2025