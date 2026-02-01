Лайфстайл:

"Модерна" Русия: Висиш часове на лифта при зверски студ, -10 градуса във влак за Москва (ВИДЕО)

Около 50 руснаци бяха оставени да висят на счупен ски лифт в продължение на няколко часа при минусови температури. Инцидентът се случи предния ден в ски курорт близо до Москва, в село Степаново. Припомняме, че в Москва съвсем наскоро имаше температура от -20 градуса по Целзий.

Десетки премързнали скиори и сноубордисти бяха евакуирани от повредения лифт от спасители - те трябваше да чакат около два часа за помощ. Някои от тях сами скочиха в снега, за да се спасят, след като свирепият студ почна да ги сковава - с риск от това да получат тежки травми и дори скокът да завърши със смърт. Една жена например удари сериозно лицето си в коленете при скока, предава беларуската опозиционна информационна медия NEXTA.

Беларуската медия публикува и кадри, заснети от пасажер в един от влаковете в Русия. Става въпрос за крайградската жп линия "Павелецки". Тя е една от единадесетте крайградски железопътни линии, използвани за жп връзки между Москва и околните райони, предимно в Московска област. "Павелецки" свързва Москва с градовете Видно, Домодедово, Ступино и Кашира, както и с международното летище "Домодедово".

Ивайло Ачев
