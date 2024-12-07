Напук на Путин: В Киев грейна коледна елха с 2 км гирлянда и 2000 играчки (СНИМКИ и ВИДЕА)

Въпреки кървавата путинска война украинците са решени да посрещнат коледните и новогодишните празници с украси в градовете си.

На Никулден, 6 декември, на Софиевския площад в Киев по традиция бяха запалени светлините на главната коледна елха на Украйна.

Тази година тя е снежнобяла, изкуствена, висока 15 метра. Украсена е с огромна светлосиня гирлянда с дължина 2 км и с 2000 тюркоазени играчки.

Елхата ще остане на площада до 10 януари 2025 г.

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У день Святого Миколая на Софійській площі у Києві засвітили вогні на головній ялинці країни.



Відео: Денис Булавін/hromadske pic.twitter.com/qCMtZv6KCg — hromadske (@HromadskeUA) December 6, 2024

Сьогодні у Києві на Софійській площі засвітили головну ялинку країни.



Цьогоріч її знову встановили за кошти меценатів. Штучну ялинку, заввишки 15 метрів, підсвітили світло-блакитною гірляндою завдовжки 2 км і прикрасили 2 тис. бірюзових іграшок.



Поруч з ялинкою — фотозона… pic.twitter.com/eUOWl5YyAF — ҐРУНТ (@grntmedia) December 6, 2024