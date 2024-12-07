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Напук на Путин: В Киев грейна коледна елха с 2 км гирлянда и 2000 играчки (СНИМКИ и ВИДЕА)

07 декември 2024, 07:20 часа • 158 прочитания
Напук на Путин: В Киев грейна коледна елха с 2 км гирлянда и 2000 играчки (СНИМКИ и ВИДЕА)

Въпреки кървавата путинска война украинците са решени да посрещнат коледните и новогодишните празници с украси в градовете си.

На Никулден, 6 декември, на Софиевския площад в Киев по традиция бяха запалени светлините на главната коледна елха на Украйна.

Тази година тя е снежнобяла, изкуствена, висока 15 метра. Украсена е с огромна светлосиня гирлянда с дължина 2 км и с 2000 тюркоазени играчки.

Елхата ще остане на площада до 10 януари 2025 г.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Владимир Путин Коледа Нова година Киев коледна елха война Украйна
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