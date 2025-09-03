Наша пропаганда: Известен руски военен канал в Телеграм "разобличи" руска военна тактика

Руското военно министерство използва за пропаганда руски войници, които се промъкват до все още спорни райони на фронта в Украйна и издигат руски знамена. Това директно обяви един от най-популярните руски военнопропагандни телеграм канали "Два майора". Констатацията, която отдавна е известна на всеки с малко по-задълбочен поглед върху войната в Украйна и военните действия, присъства в дневния обзор на канала.

Още: Подигравки за честит ден на знамето на САЩ: С две руски знамена в профила в "Х" на американското министерство на отбраната

Това "е необходимо само за информационното поле, в което цари пълен хаос с тези знамена, а войниците са принудени да рискуват себе си заради видеозаписите", гласи съждението на "Два майора".

Вметката на канала е в частта, в която се обсъжда каква е ситуацията в Северското направление. То се намира южно от Лиманското и по принцип е едно от направленията, които по-рядко попадат в информационния фокус. Сега пак е на фокус заради твърдение на руското военно министерство, че е превзето още едно украинско селце - дори "Два майора" обаче признава, че е трудно това да се докаже "без средства за обективен контрол":

Какво точно се случва на фронта в Украйна - в последно време реално няма нищо гръмко, научете в дневния ни обзор - Още: От Китай: Путин подхвърли на Тръмп нови трохички за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Източник: "Два майора"