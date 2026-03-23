"Не мога да живея в Русия": Нови 249 украински дрона декорираха "рая на Путин" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не мога повече да живея в тази държава. Просто е невъзможно" - компилация от няколко видеоклипа с такива послания в ТикТок публикува беларуската опозиционна медия NEXTA. Клиповете са заснети от руснаци. И в тях те изливат мъката си накъде отива Путинова Русия, специално предвид засилващите се ограничения на Интернет там, с което страната ефективно се откъсва от модерния свят. Изключително показателно е как в компилацията се припомня какъв е бил животът в Русия преди руският диктатор Владимир Путин да подпали пълномащабната си война в Украйна и какво е положението сега - Още: Z-каналите искат смяна на Путин: Неспособен е да спечели войната в Украйна

Russians who never cared about politics — but are probably starting to figure things out 😅



They’re mourning their past lives and burying their dreams, now even thinking about emigration — all because of blocked internet. pic.twitter.com/MTUBIxXNc4 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

А че животът в Русия продължава да се усложнява личи от информационния поток почти всяка нощ. Украйна вече явно разшири възможностите си да нанася удари по въздуха на руска територия и с това да предизвиква все повече затруднения както на военно, така и на чисто икономическо ниво – например като часове наред големи руски летища не работят заради опасност от атака с дронове. Тази нощ руското военно министерство казва, че над контролирана от руснаците територия са свалени 249 дрона – в петък срещу събота картината беше още по-лоша, 283 свалени дрона. Общо за последните 3 денонощия руснаците твърдят, че са свалили 557 украински далекобойни безпилотни системи над своя земя. По традиция руските власти не казват колко дрона не са свалили, но видеокадрите именно в Интернет, който Кремъл прави усилия да ограничи все повече (специално най-популярната в Русия социална мрежа Телеграм) добре показват нанасяните щети от несвалените от руската ПВО украински далекобойни дронове. Ударите специално по установки и радари на руската ПВО са отдавна мащабна украинска военна политика – ОЩЕ:

Ukraine's DEAD campaign. Unmanned Systems Forces destroyed 26 Russian air defense systems between March 1-22, including an S-400 “Triumf” radar and Buk-M3 and Buk-M2 systems struck in Bryansk region and occupied Donetsk. #Ukraine pic.twitter.com/X66tCvlQ7P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2026

😀What a pity! Around 100 flights have already been delayed at Pulkovo due to a drone attack



Some routes at the St. Petersburg airport have been cancelled altogether.



Stranded passengers had to spend the night прямо on the floor.



Drones tormented the Leningrad region for more… pic.twitter.com/cfSDu0lhIl — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Допълнителни ефекти от украинските удари извън описаните в материалите, към които има препратки точно над този абзац – в руската петролна рафинерия в Уфа избухна пожар след множество експлозии и стрелба, подсказваща работа на ПВО в опит явно да бъде спряна украинска атака с дронове. Уфа е на 1400 километра от границата с Украйна. А в окупираната от руснаците Якимовка в Запорожка област беше подпалена поредна важна ел. подстанция:

A fire erupted near an oil refinery in Ufa, Russia, with residents reporting bursts of gunfire and multiple explosions in the industrial zone around 1,400 km from Ukraine. #Russia pic.twitter.com/ZSiMc7o2FP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2026

DroneBomber reports that in occupied Yakymivka, Zaporizhzhia region, locals say Ukrainian drones hit a substation. https://t.co/kjuZTopMvA pic.twitter.com/E5n6ZNA93I — WarTranslated (@wartranslated) March 22, 2026

През изминалата нощ обаче и Русия беше равностойна в мащаба на войната с дронове – 251 изстреляни руски далекобойни дронове по цели в Украйна, като 234 са свалени съгласно сводката на украинските ВВС. 150 от общо изстреляните далекобойни безпилотни летателни машини са били клас "Шахед". На общо 11 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски дронове. Украинската спешна служба съобщава за двама ранени в Кировоградска област и разрушения по няколко сгради. Руският военнопропаганден телеграм "Два майора" добавя, че руски далекобойни дронове са атакували Одеска област, пристанище Черноморск, Кременчук и Днепропетровска област, без да дава повече подробности. Украинският вицепремиер Олексий Кулеба коментира, че през 2025 година е имало над 150 руски атаки с дронове срещу Одеса и Черноморск, а от началото на 2026 година вече са над 180:

Украинският ефект върху Русия се разпростира и зад граница – украинският президент Володимир Зеленски заяви в традиционното си вечерно обръщение, че оказваната от украински експерти помощ на арабските държави в Близкия изток по отношение на противовъздушната отбрана (ПВО) дразни много Кремъл. Знаем го от нашето разузнаване – знаем колко много дразни руснаците, че можем да помогнем, каза Зеленски. Като цяло ситуацията остава съвсем ясна: Путин не иска да прекратява войната, категоричен е украинският президент, който се надява поне на нов обмен на военнопленници и отново призовава светът да помогне да бъде сложен край на войната:

Междувременно, говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин заяви пред "Интерфакс-Украйна", че от 1 април руснаците ще хвърлят във войната всички мобилизирани от Крим – не професионални военни, сключили договор, а мобилизирани. Волошин говори за Запорожка област и че от там ще бъде изтеглена 810 бригада на руската морска пехота, която за пореден път във вече над 4 години война е на ръба заради големи загуби в личния състав. Ще има преструктуриране на бригадата с цел тя да стане дивизия – десетото ѝ преструктуриране от началото на пълномащабната война в Украйна. А заради успеха на украинските контраатаки северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, руското военно командване прехвърля и части от 55-та и 120-та бригади на руската морска пехота като подкрепления там, добави Волошин. Към момента въпросните части действат в буквално влезлите в стагнация боеве северно от Покровск, в участъка при Добропиля, уточнява ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Тенденцията на спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се запазва. На 22 март съгласно официалната информация на украинския генщаб са станали 134 бойни действия или с 14 по-малко на дневна база. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 285 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 20 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3811 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 230 нагоре. Руската армия е използвала 9266 FPV дрона, което с около 850 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A turreted UGV rolled up to a Russian dugout, opened fire and destroyed the position, Ukraine’s 3rd Assault Brigade says. The vehicle then pulled back to its designated area. pic.twitter.com/VGkDC4LDs8 — WarTranslated (@wartranslated) March 22, 2026

Най-горещо остава Покровското направление – 29 отбити руски пехотни атаки там, като по данните на украинския генщаб е имало бойни действия в рамките и на град Покровск, и на град Мирноград. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, отчита затвърждаване на руски позиции в центъра на Гришино, западното предградие на Покровск, докато "Два майора" признава за продължаващи боеве в западната част на Родинско, северно от Покровск и западно от Мирноград. Още 12 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 15 руски пехотни атаки и само 1 северно от града, в Олександриевското направление, където украинците успешно извършиха серия тактически контраатаки и натискът им не спира. Няма друго голямо направление на фронта, където да е имало осезаем руски сухопътен натиск за последните 24 часа.

Ukrainian T-64BV tank from the “Rubizh” brigade raided Nove Shakhove on the Dobropillia axis, destroying a house with Russian troops and driving through the settlement. #Ukraine pic.twitter.com/4WF1G9pncp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 22, 2026

ОЩЕ: Руската армия започна офанзивата срещу "крепостния пояс" на Украйна. "Миротворецът" Орбан давал пълен достъп на Путин до ЕС (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец прави анализ на случващото се на фронта в Северна Украйна и в северната част на Източна Украйна. За област Суми той не отчита никаква особена промяна на позиции, но "Два майора" се хвали с до 300 метра напредък за руските части, а руското военно министерство – че била превзета Потаповка, без да има геолокализирани видеокадри, които да потвърждават. В Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от града (Синелниково – Цегелно – Вилча – Лиман – Симеоновка – Графско) също няма руски успехи според украинския военен анализатор – руснаците продължават да се мъчат да напреднат на юг по поречието на река Северски Донец и украинците продължават да ги спират. Причината за липсата на руски успех е, че украинците удържат специално във Вилча и Лиман (да не се бърка с едноименния град, намиращ се по-на юг). Има няколко руски пехотни групи в по-предни позиции, но подкрепления не могат да дойдат, защото коридорите, по които трябва да минат, са здраво обстрелвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). А за направлението към Велики Бурлук Машовец казва, че руските сили действат на твърде широк фронт, буквално от Купянск до Вовчанск и това им пречи да осъществят по-значим пробив. Затова украинският експерт смята, че скоро повече части от това направление ще се втурнат отново да превземат Купянск.

За Купянск и Машовец е категоричен, че последната по-голяма руска позиция в града е елиминирана – тази в Централната болница. В момента ВСУ очевидно почистват територията в района на стадион "Спартак" и районите северно от останките на болницата, добавя украинският анализатор. Той обаче смята, че руското военно командване ще продължи да хвърля сили към Купянск, защото евентуално спиране на бойните действия в това направление ще е огромен психологически удар за руснаците предвид и гръмките изявления на самия Путин как градът е превзет. Сега основните руски усилия в Купянското направление са съсредоточени на линията Пищане – Куриловка ("Два майора" говори, че по-голямата част от селото принадлежи на руснаците), от югоизток на самия Купянск, с непосредствена цел тя да бъде превзета, а след това да бъде превзето и село Купянск-Узловой, на 7 километра югоизточно от Купянск. И още – руски атаки в посока Петропавловка, за да може руската армия пак да влезе в Купянск с плацдарм по река Оскол и така да се образуват „клещи“ по фланговете на самия град. Но Машовец смята, че макар Купянск да е символ за Путин и пропагандата му, това направление не е основно за руския апетит да бъде превзета агломерацията Славянск-Краматорск и затова не може да се очакват нови големи руски подкрепления точно тук – ОЩЕ: Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (СНИМКИ, ВИДЕО)

В Чехия беше подпален склад на украинска компания, произвеждаща термооптични прибори. Отговорност пое уж група природозащитници, които протестират срещу продажбата на оръжия за Израел. Тече разследване дали има руска връзка:

Archer, a Ukrainian thermal imager company, had its facility in Czechia set on fire overnight. Czech media say a warehouse burned and the fire spread to an admin building. The Earthquake Faction claimed the attack, saying they thought they were hitting weapons production for… pic.twitter.com/vQeMkajbUZ — WarTranslated (@wartranslated) March 22, 2026