Кабинетът подаде оставка:

Не само рафинерията в Славянск - поразихме нефтохранилище и речен кораб, хвали се Украйна (ВИДЕО)

17 декември 2025, 12:37 часа 588 прочитания 0 коментара
Не само рафинерията в Славянск - поразихме нефтохранилище и речен кораб, хвали се Украйна (ВИДЕО)

Украинските сили за специални операции, в координация със Силите за безпилотни системи и военното разузнаване (ГУР), са нанесли удар по нефтопреработвателния завод в Славянск - в Краснодарския край на Русия. С това съобщение украинците потвърдиха атаката от нощта на 17 декември по ключовия доставчик на гориво за руските окупационни сили. От 1-ви отделен център за безпилотни летателни апарати се хвалят с удара на повече от 400 км във вътрешността на Русия. Заводът преработва около 5,2 милиона тона суров нефт и кондензат годишно и доставя гориво на руските сили, посочват от Силите за безпилотни системи.

В обекта са наблюдавани експлозии и голям пожар. Щетите се оценяват, гласи още информацията.

Още: Украйна продължава ударите по руски рафинерии (ВИДЕА)

Поразено е нефтохранилище в Ростовска област, ударен е речен кораб

Украинските сили допълниха, че са поразили още нефтохранилището "Николаевская" в Ростовска област, като там са повредили резервоар за съхранение. Това нефтохранилище се използва за съхранение и транспортиране на нефтопродукти до украинските териториални води с цел подпомагане на логистиката на руските части на окупирания полуостров Крим и съседните окупирани територии.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ударен е и речният кораб „Капитан Гиберт“, гласи информацията на специалните сили на Украйна, като тук няма повече информация.

Още: Тръмп готви удар по Путин, ако диктаторът отхвърли мир в Украйна

Поражения в ТЕЦ "Луч"

Последните удари на Украйна по топлоелектрическата централа „Луч“ в Белгород пък да нанесли сериозни щети на инфраструктурата, като вероятно са засегнати две газови турбини.

Повторните удари по "Луч", който е ключов енергиен център, прекъснаха електроснабдяването в целия град. Атака там имаше на 15 декември: 257 дрона за 15 часа: Без ток и парно в Белгород, без вода в Каменск, Москва под тревога (ВИДЕО).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Славянск петролна рафинерия война Украйна руски петрол руска рафинерия атака с дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес