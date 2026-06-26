Невиждано небесно нашествие: Русия призна за безпрецедентна атака на украински дронове (ВИДЕО)

660 украински дрона бяха унищожени през нощта от сили за противовъздушна отбрана над руски региони, съобщи ТАСС, позовавайки се на руското военно министрество. По данни на ведомството дроновете са били унищожени над Белгородска, Брянска, Курска, Орловска, Калужка, Липецка, Ростовска, Воронежска, Тулска, Рязанска и Астраханска области, Московска област, анексирания Крим, както и над Черно и Азовско море, съобщи телеграм-каналът ASTRA. От 20:00 часа на 25 юни 2026 г. до 9:00 на 26 юни 2026 г. московско време вече са свалени 706 украински дрона.

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Атаката

Атаката с дронове на украинските въоръжени сили от нощта на 25 срещу 26 юни 2026 г. е най-голямата от началото на годината, показват изчисления на ТАСС, базирани на данни на руското военно министерство. 47 безпилотни летателни апарата са унищожени при приближаването им към руската столица. Губернаторът на Тулска област уточнява още, че силите за противовъздушна отбрана унищожиха още 84 украински безпилотни летателни апарата над областта. 13 украински дрона са унищожени над Калужска област и над 10 в района на Ростовска област.

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Russian forces continue installing additional Pantsir air defense systems on residential high-rise apartment buildings in Moscow’s Chertanovo Severnoye District, using Mi-26 helicopters to transport the systems onto rooftops. #Russia pic.twitter.com/bh0HZVeguu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

Мишените

Химическият завод "Азот" отново е бил атакуван от дронове – става въпрос за предприятието в Новомосковск, Тулска област. Множество взривове са били чути в града тази нощ, като местните жители наводниха социалните мрежи със съобщения. Губернаторът на областта Дмитрий Миляев съобщи в Телеграм, че има "масирана атака с дронове" и е съобщено за щети по електропроводи и промишлено съоръжение в Новомосковск (името Миляев не казва, но явно е "Азот"). "На мястото на инцидента работят аварийни служби. През цялата нощ досега подразделения на противовъздушната отбрана унищожиха 73 украински дрона", добавя той.

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