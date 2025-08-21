"Олекотена версия на НАТО": Европа с план за гаранции за Украйна, лоша новина за участието на САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджа Мелони, която участваше в срещата на евролидерите с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп във Вашингтон, е предложила следвоенна гаранция за сигурност, която ще изисква от съюзниците на Украйна да реагират в рамките на денонощие при евентуално подновяване на руските атаки. Целта е при такъв сценарий партньорите на Киев да вземат решение в рамките на 24 часа дали да изпратят войски, или не, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.

Европейските лидери и други съюзници на Украйна ускориха преговорите за гаранции за сигурността след срещата на върха в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин. Заговори се за план, подобен на член 5 от договора на НАТО - т.е. атака срещу Украйна да се счита за нападение срещу съюзниците и те да се намесят. Мелони подкрепя плана, който е подобен на клаузата за колективна отбрана - тя вече го заяви и публично. Bloomberg описва този план като "НАТО Light". Предложението не включва членство на Украйна в НАТО.

Още: План с 4 точки: Как САЩ могат да участват в гаранциите за сигурност на Украйна

Възможните реакции на съюзниците при подновена война

Предложението на Мелони е сред тези, които се обмислят от европейските лидери, докато украинският президент Володимир Зеленски се готви за преки преговори с Путин. Възможните реакции на съюзниците при подновена агресия срещу Украйна включват отбранителна подкрепа, икономическа помощ и санкции срещу Русия, гласи информацията около плана на италианския министър-председател. Не е ясно дали той ще включва изпращане на войски в Украйна от отделни европейски страни.

Снимка: Джорджа Мелони и Володимир Зеленски, източник: Facebook.com/Volodymyr Zelenskyy

Bloomberg по-рано съобщи, че около 10 европейски държави са готови да изпратят войски в Украйна като част от миротворчески сили, които да възпрат Русия от повторна атака в нарушение на мирното споразумение. Те обаче ще бъдат далеч от фронтовата линия. Отделно от това Великобритания и Швеция възнамеряват да подпомагат Украйна от въздуха и на пристанищата ѝ - т.е. да пазят небето и морето ѝ при евентуално споразумение за примирие или мир. Япония също обяви, че е готова да се включи в гаранции за сигурност на страната: Великобритания няма да праща войски на фронта в Украйна, но има друг план за гаранции.

Кремъл отхвърли тези предложения за сигурност - руският външен министър Сергей Лавров заяви на 20 август, че Русия трябва да бъде една от страните, които участват в обсъжданията за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна. "Сериозното обсъждане на въпросите за сигурността без Русия е път, който не води никъде", каза той и веднага изплуваха спомените за Меморандума от Будапеща, при който Москва стана гарант за сигурността на Украйна през 1994 г.: Историята се повтаря: Русия иска да участва в обсъжданията за гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО).

Предоставянето на Русия право на вето върху западните гаранции за сигурност би позволило на Кремъл да наложи условия, които ще отслабят способността на Украйна да се противопостави на поредна руска инвазия, като попречи на Киев да сключи обвързващи двустранни или многостранни споразумения за сигурност, да увеличи и модернизира своята армия и да получи подкрепа от партньорите си, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Участието на САЩ ще е минимално

На този фон заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби - човекът, който стои в основата на последното временно спиране на военната помощ за Украйна - е заявил пред европейските си колеги, че Щатите планират да играят минимална роля в гаранциите за сигурността на Украйна. Това съобщи Politico на 20 август, позовавайки се на неназован дипломат. Източникът казва: "Налице е реалността, че това ще бъде Европа, която ще го осъществи на място... САЩ не са напълно ангажирани с нищо".

Снимка: Getty Images

Американският президент Доналд Тръмп също обяви след срещата си с евролидерите в Белия дом, че войски на САЩ няма да бъдат пращани на място в Украйна като част от мироопазващ контингент. Той все пак не изключи възможността за частична американска подкрепа за европейската мисия, включително с помощ от въздуха: САЩ обявиха, че Европа на практика ще купува от тях гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО).

По време на среща на 19 август европейските военни лидери са поискали от САЩ да разкрият какви войски и въздушна подкрепа са готови да предоставят в рамките на гаранциите за сигурност на Украйна. В отговор Колби е дал отговора за минимално участие, потвърждава и друг източник на изданието. На 20 август се проведе поредната среща между лидерите на НАТО, която допълнително разтревожи съюзниците, че Тръмп ще разчита на Европа да гарантира поддържането на дългосрочен мир в Украйна, след като войната с Русия приключи, казват шестима анонимни американски и европейски официални представители: Военният комитет на НАТО с "чудесна и откровена дискусия" за войната в Украйна.

Как европейците убеждават Тръмп защо Украйна не трябва да отстъпва свои земи?

Финландският президент Александър Стуб отново показа, че е топ дипломат. Пред американската публика той обясни какво би почувствала Америка, ако тя, а не Украйна, трябваше да отстъпи територии. "За да помогнете на американците да разберат мащаба на териториалните амбиции на Русия в Украйна, представете си, че трябва да се откажете от Флорида, Джорджия, Северна и Южна Каролина и Вирджиния", каза държавният глава на скандинавската страна.

Finnish President Stubb put it plainly: “To help Americans grasp the scale of Russia’s territorial ambitions in Ukraine, imagine having to give up Florida, Georgia, the Carolinas, and Virginia.” pic.twitter.com/YclgxQTztn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

По-рано Тръмп заяви погрешно, че окупирания от Русия полуостров Крим бил с размерите на щата Тексас, а всъщност е 25 пъти по-малък, и не се намира в "океана", както твърди републиканецът.

Още: Германски войници в Украйна: Мерц среща проблеми дори в собствената си партия

Медведев атакува Макрон заради миротворците в Украйна: "Безмозъчен петел"

Представете си подобни дискусии да минат без реакция на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент Дмитрий Медведев. Това няма как да се случи. Експремиерът нападна словесно френския президент Еманюел Макрон с англоезична публикация в социалната мрежа X, като го нарече "петел", а поводът за яростта му са разговорите за миротворческа мисия в Украйна.

Още: Макрон: Не бъдете наивни, Путин е ламя

"Безмозъчният галски петел не може да се откаже от идеята да изпрати войски в "Украйна". Беше изрично заявено: НЯМА да има войски на НАТО като миротворци. Русия няма да приеме такава "гаранция за сигурност". Но хрипливата, жалка птица продължава да кукурига, за да докаже, че е крал на кокошарника", впусна се в тирада Дмитрий Медведев.

Още: Медведев изпълзя от дупката, нарече Зеленски "клоун" и пак се скри

The brainless Gallic rooster can't let go of the idea of sending troops to 'Ukraine.' It's been explicitly stated: NO NATO troops as peacekeepers. Russia won't accept such a "security guarantee."

But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it's king of the coop. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 20, 2025

Среща Путин-Зеленски: Русия продължава да не дава категоричен отговор

Междувременно Кремъл продължава да дава знаци, че руският диктатор Владимир Путин не е склонен да проведе незабавна двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски в срока, предложен от Доналд Тръмп. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 20 август, че Путин е потвърдил готовността си да продължи преките преговори с Украйна във формат "Истанбул", като имаше предвид трите кръга двустранни преговори в турския мегаполис от февруари 2025 г. насам. Те доведоха само до обмен на военнопленници и тела на загинали войници, но не и до прекратяване на огъня, защото Москва отказва. Лавров заяви, че Путин ще обмисли "повишаване на ранга" на ръководителите на делегациите в тези преговори след създаването на работни групи, но добави, че среща на върха между Путин и Зеленски ще изисква "задълбочена подготовка", която може да отнеме време.

Russia is proposing to raise the level of delegation heads in talks with Ukraine, according to Lavrov. pic.twitter.com/o0whbkGmA4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

Целта на Тръмп е първо да има среща Зеленски-Путин, след което да се проведе тристранна среща, в която да участва и самият той: Мирът в Украйна ще отвори вратата на рая за Тръмп: Говори проф. Владимир Чуков.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко понижение на интензивността на военните действия в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 20 август е имало 167 бойни сблъсъка, с 8 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 127 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 26 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 40 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5407 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 200 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 5939 FPV дрона, което е с около 330 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо си остава Покровското направление – там е имало 53 руски пехотни атаки за последните 24 часа (по украински данни). Още 28 руски нападения са станали в съседното от юг Новопавловско направление - генщабът на Украйна твърди, че всички са били отблъснати. За второ поредно денонощие 33 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление. В Торецкото направление руснаците са атакували 11 пъти за 24 часа.

Още: Войници, оръжия, самолети, ПВО: Гаранциите за сигурност за Украйна – черновите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Отделно от това Генералният щаб на украинската армия публикува сводка за военните действия при Добропиля (Добро поле) - на север от Покровск, където руските сили наскоро пробиха, но не успяха да се закрепят на много стабилни позиции източно, североизточно и югоизточно от Добропиля. "В Добропилско направление Силите за отбрана на Украйна продължават да извършват стабилизационни мерки. В резултат на активните съвместни действия на части и подразделения на Въоръжените сили и Националната гвардия на Украйна, които са част от 1-ви корпус на "Азов", противникът търпи значителни загуби. Само за последните три дни необратимите загуби на руските окупатори (убити и толкова тежко ранени, че не могат да се сражават отново, бел. ред.) възлизат на 206 души (общо от началото на операцията на 4 август - 1116 души), санитарни загуби (ранени, бел. ред.) - 73 души (общо - 412), пленници - 1 (общо - 38)", гласи информацията на украинския генщаб.

Карта: украинската мониторингова група DeepState

Унищожени и повредени през последните три дни, според украинската армия, са 3 руски танка (общо 12 от началото на операцията), 3 бойни бронирани машини (общо 9), 24 единици авто- и моторна техника (общо 124), 12 оръдия (общо 30), 35 дрона от различни видове (общо 126). Украинците посочват, че са отблъснали силите на Путин напълно от няколко населени места в района - Гружко, Рубижно, Нововододяне, Петровка, Весело, Золотий Колодяз.

Още: Пращаш мъжа си да си бие в Украйна и си живееш като царица: Изповед на рускиня (ВИДЕО)

Геолокализирани кадри, публикувани на 20 август, показват, че украинските сили са си върнали Петровка, северно от Покровск. От ISW оценяват, че това е станало през последните 24 часа, като се има предвид, че украински военни източници съобщиха, че ВСУ са си върнали контрола над селището още на 15 август.

Украинският Telegram канал "Офицер", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", не споделя "оптимистичните настроения" относно контраофанзивните действия в посока Добропиля, "защото сега някои медии съобщават, че вече обграждаме руснаците, че те се оттеглят и че положението им е почти критично". Той дава за пример следното изявление на някои говорители и официални лица: "Руснаците (използвана е обидна дума, бел. ред.) не пробиха фронтовата линия към Нововодяне (още по̀ на север, бел. ред.). Само малки групи руска пехота са стигнали дотам, а други източници не са достатъчно информирани".

"Но в действителност се оказа, че нашите момчета са прочиствали селища от няколкостотин руснаци и дори е имало някаква техника; в началото наистина е имало пробив на малки групи, но никой не е казал, че руснаците са започнали активно да хвърлят пехота там. Като цяло, сега има подобна ситуация с преувеличаването на наистина успешните действия на подразделенията на ВСУ в посоката, въпреки че в действителност не всичко е толкова приказно. Почистването е в ход, има успехи, но ще бъде голямо щастие, ако се върнем горе-долу към предишните линии", заключава "Офицер".

Още: Ким Чен Ун похвали "героичните" войски, участвали във войната срещу Украйна

"В посока Покровск врагът е засилил натиска върху нашата логистика", отчита украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. В района на Родинско - т.е. на север от основния град в направлението - се водят "ожесточени битки за достъп до Мирногоград и Покровск", пише той. "В близост до Добропиля ситуацията е повече или по-малко стабилизирана: врагът продължава да бъде изтласкван от позициите си и в близкия му тил е създадена кордонна зона", добавя Бунятов.

И при Константиновка положението явно не е "розово" за ВСУ. Руснаците отбелязват "известни успехи" в посока Ступочки-Предтечино, т.е. източно от Константиновка и северно от Торецк, пише "Офицер". Но добавя: "Напредъкът и успехите се състоят в това, че руснаците тичаха като хлебарки из мазетата, а след това се оплакваха по радиото на командирите си, че са обградени без подкрепа и че нямат нищо за ядене и пиене. Въпреки това тази тенденция далеч не е положителна, защото (...) с времето те ще постигнат успех и вече нестабилното им присъствие ще се превърне в линии, на които са се установили уверено", твърди украинският лейтенант.

Руските сили са напреднали и южно от Олександро-Шултино, което е северно от Торецк, отчита ISW на база на геолокализирани кадри.

Още: Ванс се похвали как "подготвил" Зеленски за втората му среща с Тръмп (ВИДЕО)

Междувременно руснаците явно напредват в Лиманското направление и вече са засечени в южната част на Зарично, източно от град Лиман, показват геолокализирани кадри. Става въпрос за видео от украинската армия, което показва как украински танк от 63-та механизирана бригада удря от близко разстояние позициите на руска саботажна група в Зарично. Част от града сега се намира в т.нар. "сива зона", което означава, че ситуацията край съседното селище Торско за украинските сили се е влошила.

A Ukrainian tank from the 63rd Mechanized Brigade hits what’s claimed to be Russian sabotage group positions at point-blank range in Zarichne, Lyman axis. Part of the town is now in a gray zone, which means the situation near Tors'ke has worsened. pic.twitter.com/QYc1ryig02 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

Още: Глас от Острова: Европейските лидери се превърнаха в джуджета по отношение на Украйна

Руснаците напредват и в посока Ямпил, югоизточно от Лиман, като активно подсилват направлението Северск-Лимански с резерви, предупреждава Бунятов. "Тенденцията тук далеч не е положителна: врагът изтощава бригадите, отговорни за тези посоки, от месеци, а сега напредва", пише той.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише за Лиманското направление, че в Серебрянската гора руските въоръжени сили са заели два "джоба" с обща площ до 10,5 кв. км - това признавали и "каналите на врага". А за Покровското направление добавя, че руснаците превзели две селища на изток от плацдарма си в посока Добропиля - Шахово и Панковка. Украинската мониторингова група DeepState не отчита подобно нещо в актуализираната си карта, няма и геолокализация.

Геолокализирани кадри, публикувани на 19 и 20 август, показват, че руските сили са напреднали и са превзели Безсаловка (северозападно от град Суми) и централната част на Олексиевка (северно от град Суми) в североизточната част на Украйна.

Руското военно министерство твърди, че Новогеоргиевка в Днепропетровска област била превзета, а "Два майора" добавя, че се водели сражения в покрайнините на населеното място.

Още: Желязков със свое виждане за гаранциите за сигурност за Украйна

В най-западната част на Запорожка област "сраженията продължиха в района на Степногорск; заслужава внимание информацията за нашето напредване на изток от Олговско и на север от Левадно", пише още руският канал. "Врагът вижда в тази маневра по-нататъшни планове за обкръжаване на вражеската група в района на Гуляйполе", допълва той.

Украинската армия показа прецизна операция на 5-а щурмова бригада в Краматорското направление - руски танк, артилерийско оръдие, още техника и пехота са били унищожени.

Precision work by Ukraine’s 5th Assault Brigade in the Kramatorsk direction: a Russian tank, quad bike, artillery piece, and infantry—all taken out. pic.twitter.com/YklNoDcuG5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

Украински въздушен удар е поразил и руски команден пункт в Коренево, в руската област Курск. Според информация на украински източници в момента на удара там са се намирали командири и личен състав от 155-а бригада морска пехота на Русия.

Ukrainian airstrike hits a Russian command post in Korenevo, Kursk region. Reports suggest commanders and personnel from Russia’s 155th Naval Infantry Brigade were present at the time. pic.twitter.com/MqB9Uz38vZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

Четвърта бригада за оперативни задачи на украинската армия е наблюдавала движението на руски брониран автомобил, преди той да се натъкне на мина, показва друго видео от фронта:

The 4th Brigade of Operational Assignment monitored the movement of a Russian 'armored vehicle' before it hit a mine. Some tape and its good to go. pic.twitter.com/Nk2OMls9Cn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

Има и кадри за удари с HIMARS по руски позиции, но не е ясно къде се намира мястото и какво точно е било поразено:

Reported as a HIMARS GMLRS strike on Russian positions. Unclear what the location is, and what might have been hit. pic.twitter.com/9YRRA9KFXi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

Вижте какво се случи във войната на дронове и ракети тази нощ в Украйна и Русия:

Огън от небето: Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети, Воронежката АЕЦ спря работа (ВИДЕО)

Русия донесе смърт в най-западната част на Украйна, Зеленски отчете "луд антирекорд" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Ще му хареса ли на Тръмп? Руска ракета е поразила голям американски производител на електроника в Украйна