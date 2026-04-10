Орбан изригна срещу "организиран саботаж" на вота

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини своите противници, "че заговорничат" и че се занимават с "организирани опити да използват хаоса, натиска и международната демонизация, за да поставят под въпрос избора на унгарския народ". "Те заговорничат с чуждестранни разузнавателни служби, не се спират пред нищо, за да завладеят властта", заяви Орбан в своя публикация във Facebook.

В нея той осъди и "заплахите за насилие" срещу неговите привърженици, "изфабрикуваните обвинения в изборни измами" и "предварително организираните демонстрации", още преди преброяването на гласовете.

Подкрепа от Тръмп

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп призова унгарците да гласуват за преизбирането на премиера Виктор Орбан на изборите на 12 април. "Излезте и гласувайте за Виктор Орбан", написа той в социалната си мрежа Truth Social.

Тръмп нарече Орбан "истински приятел, боец и победител" и допълни: "Аз съм с него през цялото време".

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пътува до Унгария по-рано през седмицата, за да подкрепи кампанията на Орбан.

Унгарският лидер е критикуван в Европейския съюз заради опасения относно отстъплението от демокрацията и върховенството на закона в страната. Орбан поддържа и близки връзки с руския президент Владимир Путин.