Папата оплака провала на мирните преговори за Иран

След обиколка на четири африкански държави папа Лъв XIV оплака провала на мирните преговори между САЩ и Иран. Товае се случи на борда на самолета за Рим, предаде Reuters. Главата на Римокатолическата църква осъди и смъртта на толкова много цивилни във войната. „Ние не винаги правим големи прокламации, но има страшно много работа, която се извършва зад кулисите за насърчаване на справедливостта“, каза папата. Той каза, че Ватикана работи, "за да може животът на хората да бъде подобрен".

Папата угоди на Тръмп

Папа Лъв категорично осъди убийството на протестиращи в Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува католическия лидер миналата седмица, че не го е направил, докато се е изказвал против войната между САЩ и Израел с Иран.

"Осъждам всички действия, които са несправедливи. Осъждам отнемането на човешки животи", каза папата в отговор на въпрос ​на пресконференция относно съобщенията, че Иран е убил хиляди протестиращи.

„Когато един режим, когато една страна вземе решения, които отнемат живота на други хора несправедливо, тогава очевидно това е нещо, което трябва да бъде осъдено“, каза той.

Лео беше атакуван от Тръмп в социалните медии като "ужасен" на 12 април, след като папата се появи като открит критик на войната в Иран и твърдата антиимиграционна политика на президента.

В публикация два дни по-късно Тръмп попита „някой ще каже ли на папа Лео“ за смъртта на ирански протестиращи.

Иранските власти убиха хиляди хора по време на антиправителствени протести през януари, най-големите вътрешни вълнения в Иран от ерата на Ислямската революция през 1979 г. Правозащитни групи казват, че правителството е продължило да репресира опонентите, докато войната бушува, като Техеран е извършил още една екзекуция тази седмица.