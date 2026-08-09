Спорт:

"Пази се заради мен и децата!": Легендарният командир Роберт Бровди стана на 51

09 август 2026, 13:59 часа 11971 прочитания 4 коментара
Снимка: Instagram/natalia_brvd
"Пази се заради мен и децата!": Легендарният командир Роберт Бровди стана на 51

Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр" днес навършва 51 години. Неговата съпруга Наталия Бровди го поздрави в Instagram с трогателно послание, в което го помоли да се пази заради нея, заради децата и заради Украйна.

"Казват, че великите лидери се появяват, когато земята най-много се нуждае от защита. Роден си със специална мисия за тази страна и всеки ден, който прекарваш на война, е доказателство за твоята суперсила. За милиони хора ти си символ на непобедимост. Човек със стоманена воля, безумна работоспособност, лидер, следван от хиляди, и командир, с когото народът на Украйна се гордее", пише тя.

"Напълно предан на държавата и народа", описва го тя. "Пожелавам ти крепко здраве, желязна издръжливост, ясно небе за твоите "птици" и математическа точност във всяко стратегическо решение. (...) Като скала, аз винаги ще бъда твоята опора."

Снимка: Instagram/natalia_brvd

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Кой е Мадяр, как той създаде подразделението си, което се превърна в легенда и промени философията на съвременната война, припомнете си: Руските войници като "червеи" – как един човек пренаписа правилата на войната с презервативи и дронове

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна украински дронове Роберт Бровди
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес