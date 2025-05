"Президенте Зеленски, имате ли някакво послание към Путин?", запита репортерът на Sky News Алекс Роси Зеленски при пристигането му в Анкара. И Зеленски отговори кратко: "Аз съм тук. Мисля, че това е много ясно послание." Наистина как по-ясно да бъде? Този, който действително иска мир, пристига лично на преговорите. Този, който цели единствено да разиграва и да удължава войната, изпраща второразрядни лица за преговорите, които иначе са били негова идея, а самият той не напуска сигурния Кремъл.

First and foremost, I want to thank President @RTErdogan for organizing the opportunity for direct negotiations – that was exactly the signal we had received. The Ukrainian side confirmed its readiness, and today, we are here in the capital, in Ankara.



