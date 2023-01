При Бахмут: Бавен руски напредък, при Кремена украинците удрят (ВИДЕО)

(КАРТА) Съгласно сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия що се отнася до Бахмут за изминалото денонощие са отблъснати руски атаки при Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут), Ивановско (6 километра на запад от Бахмут) и самия Бахмут. Посочването на Ивановско в сводката обаче се чете от украински източник, следящ изкъсо войната, като тревожен сигнал. Според него, руснаците са превзели високия терен на север-северозапад от Клещеевка и сега атакуват към кръстовището между селата Ступочки и Ивановско, по речния канал на река Северски Донец. Ако пробият там, ще могат да прекъснат един от логистичните маршрути на украинската армия за Бахмут – този от Часов Яр (магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр - Бахмут). В официалната украинска сводка Часов Яр е посочен като място, подложено на руски артилерийски огън, от системи за залпов огън. Руските такива имат обсег от около 30-40 километра, а Часов Яр е на около 15-тина километра от бойните действия при Клещеевка и Ивановско. Руският телеграм канал "Рибар" има същата оценка за случващото се в този участък на фронта - ЧВК Вагнер се опитват да отрежат Т0504.

Откъм Соледар, тоест северния фланг на защитата на Бахмут, също е горещо. Там основни точки на украинската отбрана са Верхнокамянско (30 километра североизточно от Бахмут) и Парасковевка (6 километра северно от Бахмут). Има геолокализирани видеокадри на обстрел от украинската артилерия по руски сили, опитващи да пресекат река Бахмутска северозападно от гара Сол, която е на 5 километра на север от Соледар. Овладени от руснаците са Краснополовка (северозападните покрайнини на Соледар) и Дворичия (югозападните покрайнини на Соледар).

Ru army makeshift river crossing on the northwestern outskirts of Sil neighborhood of Soledar gets discovered and shelled: 48°43'52.14"N 38° 1'36.95"E

Sil cemetery visible in the background 48°43'40.02"N 38° 1'36.39"E https://t.co/xabcKTty4j pic.twitter.com/MBjlOExvIK — Kommandant Snus (@strategicbakery) January 27, 2023

В североизточните покрайнини на Бахмут тече жестока битка при местния месокомбинат – има геолокализирани кадри, потвърждаващи и това:

105. NE Bakhmut/Miasokombinat suburb.

Then Skala Battalion watch Wagner infiltrate to the north part of the suburb.

House they enter hit at 0:57.

0:52 two UAF squads move up at 48.617859, 38.019346.

1:05 YPR-765 arrives/engages east at 48.617749, 38.020706.https://t.co/upUuVS7Kxx pic.twitter.com/LPtrTePBmU — Dan (@Danspiun) January 26, 2023

Че касапницата е жестока потвърждават всички публикувани по-горе видеа, но и дневната статистика на украинския щаб – 800 убити руснаци за денонощието, като от два-три дни насам числата за ден са дори по-големи, а онзи ден украинците отчетоха 910 убити руснаци. Руската тактика на пехотни атаки тип "камикадзе", в малки групи от по 10-15 души води до много руски жертви, но това не стряска руското командване.

Същевременно, при Угледар (Въгледар, Вухледар) нещата за момента са много стабилни в полза на украинците. Видеокадри показват как руски морски пехотинци от 155-та бригада и руски войници от 40-та бригада биват посрещани и унищожавани от украински артилерийски огън при Николско, на изток от Угледар. Самият град обаче вече страда жестоко от далеч руски артилерийски обстрел – има видеокадри, потвърждаващи и това:

Russian forces claim succes in Vuhledar. They got annihilated by UA artillery. Russian naval inf. from the 155th (who got decimated in Pavlivka) and the 40th took big losses inflicted by the AFU 72th mech. RU is pinned down in Mykil's'ke.



47.762435494562475, 37.317802925249566 pic.twitter.com/HLdz8lhsBs — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 27, 2023

📽️Vuhledar, another Ukrainian town destroyed by the Russian invasion forces. Ukrainian 72nd Mechanized Brigade continue to hold the line and defend the town.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/OY04q3ibw6 — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) January 27, 2023

Що се отнася до Авдеевка - при Водяне и Маринка нещата не са се променили особено, като руският натиск си остава силен, но голям руски пробив няма.

В Луганска област, Кремена остава най-горещата точка – Андрей Турчак, секретарят на партията на Владимир Путин "Единна Русия" потвърди в канала си в Телеграм, че украинците все по-настървено опитват да пробият руските позиции там. Вече има данни и за "важна позиция на изток", която руснаците са били принудени да напуснат, но все още информацията не е официализирана от руска страна.

В дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) има интересен акцент - оплаквания на руски военни кореспонденти как руското военно министерство искат да носят сини жилетки, с надпис "Press". Това е стандартна практика навсякъде по света в зона на военни действия, но например според кореспондента на "Комсомолская правда" Александър Коц това е опит руските военни кореспонденти да бъдат ограничени. Защо - защото така украинците щели да се целят и да убиват руските военни кореспонденти (все едно да седнеш да играеш с хора, които са белязали картите). Коц смята, че ще стане така, защото още от 2015 година САЩ предупредили, че представящи се за журналисти хора в Донбас всъщност са членове на руски парамилитаристични групи.

