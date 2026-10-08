Руската главна прокуратура поиска Нидерландия да предаде на Русия ръководството на Международния наказателен съд (МНС), включително председателя му Пьотър Хофмански и главния прокурор Карим Хан, предаде ТАСС.

Руското държавно обвинение ги държи за отговорни в незаконно преследване на руски граждани - и това при положение, че Русия не е член на МНС и не признава неговата юрисдикция, никога не я е признавала - Лицемерие: Русия не се съгласи да носи отговорност пред съда за война, САЩ - също

С присъда на Московския градски съд от декември 2025 година всичките девет представители на ръководството на МНС бяха признати за виновни задочно в извършване на престъпления по чл. 299, чл. 2 от Наказателния кодекс на Русия (привличане на лице, за което е известно, че е невинно, към наказателна отговорност или незаконно образуване на наказателно дело), ​​чл. 301, чл. 2 от Наказателния кодекс на Русия (незаконно задържане, задържане под стража или държане под стража) и чл. 360, чл. 2 от Наказателния кодекс на Русия (нападение срещу лица или институции, ползващи се с международна закрила, или заплаха от такова нападение). Те бяха осъдени на лишаване от свобода за срокове от 3,5 до 15 години.

Искането на руската прокуратура е заради заповедта за арест, издадена от МНС през 2023 година за руския диктатор Владимир Путин и руския омбудсман Мария Лвова-Белова, която е една от верните на Путин кукли. Срещу двамата има обвинение от МНС за налагане и осъществяване на политика на масово отвличане на украински деца.