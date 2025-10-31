Русия организира "Игрите на глада" в собствената си армия. Непозволена руска тактика в Покровск, видя се огромен проблем на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Извънсъдебните убийства в руската армия стават все по-разпространени, твърди руското независимо издание "Вёрстка" на базата на свое ново разследване. Журналистите са установили, че практиката на „нулиране“ – термин, използван от армията на диктатора Владимир Путин за екзекутиране на свои войници – все по-често включва изпращане на личен състав на смъртоносни мисии без подходяща защита. Изданието е събрало информация за над 100 „нулиращи“ (нареждащи убийствата) сред висшите офицери в Русия. Разследващите са разговаряли с военни и техните семейства, а също така са проучили жалби от военната прокуратура.

Един от примерите е полковник Игор Истрати, командир на 114-а отделна моторизирана стрелкова бригада на Русия, който според твърденията е наредил екзекуции и изтезания на войници от своята част. Той е изпращал военни на атаки без оръжие или екипировка, в опит да „нулира“ войници, които си е набелязал.. „Знаете ли, там се случва следното... Никога не знаеш откъде ще дойде куршумът: от твоята страна или от украинците”, казва Дмитрий, който е член на бригадата.

Руски войници също са били екзекутирани за отказ да участват в самоубийствени атаки, съобщава "Вёрстка". Един от новобранците, Алексей, описва как командир е наредил на подчинен да застреля всеки войник, който откаже да се включи в атака. Телата им „просто са били хвърлени в реката с бронежилетките им, за да не изплуват, или са били погребани някъде. Това е най-лесният начин да се отървеш от тях“, добавя той.

Други разказват подобни истории за войници, на които е било заповядано под дуло да се включат в пехотни щурмове "месомелачки" и които са били екзекутирани от собствените си войски, ако откажат.

Снимка: iStock

Войниците описват и изтезателни ями – мазета и дупки, където военнослужещите са били бити, подложени на глад и дори удавяни. В някои случаи войниците разказват, че са били принуждавани да се бият помежду си в ямите, за да получат шанс да оцелеят.

Убийствата са мотивирани предимно от пари. Командирите продават възможността да се избегнат атаките, изискват подкупи и прехвърлят заплатите на договорните бойци в собствените си сметки. Отказът от плащане може да доведе до „нулиране“, твърди медията.

Продължаващата офанзива на Русия в Източна Украйна разчита на смъртоносни атаки с „човешка вълна“ - Москва понася тежки загуби на личен състав за всеки сантиметър спечелена територия. Тактиката е брутална, но ефективна: руските сили напредват стабилно в Донецка област, като се възползват от численото си превъзходство, за да компенсират рекордните загуби: Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя е 100 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО).

Руската офанзива в Покровск разкри ключов проблем на Украйна

Именно това се случва в Покровск. Ескалиращите боеве за стратегическия град в Източна Украйна подчертават дълбоко вкоренения проблем на Киев - недостигът на личен състав в украинската армия, който все повече ограничава способността ѝ да поддържа фронта. Това се посочва в доклад на американския мозъчен тръст Atlantic Council (Атлантически съвет).

Тази седмица президентът Володимир Зеленски описа без заобикалки ситуацията в сектора: „Украинските войски на фронта в Покровск в момента са в неравностойно положение спрямо руската армия - в съотношение осем към едно".

"След три години и половина героична и изключително кървава съпротива съществуват опасения, че Украйна може да се приближава до точката, в която вече няма да разполага с достатъчно бойци, за да защити ефективно фронтовите линии", отбелязват анализаторите. В началото на пълномащабната инвазия многото доброволци позволиха на украинските военни да увеличат силата си до приблизително 1 милион души. Въпреки това продължителният конфликт, значителните бойни загуби и нарастващият брой дезертьори постепенно изчерпаха тези резерви, отчитат от Атлантическия съвет.

Подразделенията и местните центрове за набиране на кадри прибягват до свои рекламни кампании и неконвенционални методи за набиране, докато официалните агенции за мобилизация все по-често фигурират в доклади за принудително набиране. Политическото решение да не се понижи възрастта за наборна служба от 25 на 18 години също предизвика критики - както в страната, така и сред западните партньори. Вместо това властите насърчиха програми за стимулиране на доброволци на възраст 18–25 години, но тези мерки все още не са запълнили празнините в предните линии.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Друг фактор, който изостри кризата, беше облекчаването на ограниченията за пътуване за младите мъже. Според британското издание Daily Telegraph след отмяната на някои ограничения около 100 000 украински мъже на възраст между 18 и 22 години са напуснали страната в рамките на около два месеца. Това е довело до недостиг на военни, но също е изострило недостига на персонал в критичните сектори на икономиката.

Въпреки че Москва е изправена пред собствени материални загуби, тя компенсира недостига на персонал с щедри плащания и награди, като всеки месец привлича хиляди нови бойци. Ефектът – постепенно увеличаване на броя на силите спрямо Украйна – вече се усеща в голяма част от фронта: Парите за премии да мреш в Украйна за Путин свършват.

Загубата на Покровск би могла да бъде значителен символичен и тактически успех за Кремъл и да засили още повече аргумента за "победа чрез изтощение" – стратегията, която следва руското командване. За Киев възможностите са ограничени и политически чувствителни. Намаляването на възрастта за наборна служба би могло бързо да увеличи редиците, но рискува да подкопае обществения консенсус. Алтернативи като реформи в ротационния принцип и подобряване на условията на служба биха могли да помогнат за възстановяване на доверието в армията, но ще изискват време и ресурси, смятат от Атлантическия съвет.

Анализаторите заключават: "Сега изпитаната в битки, но изтощена и числено по-малобройна украинска армия няма друг избор, освен да остане в отбрана. Украинските командири трябва да бъдат готови да отстъпят територия, когато е необходимо, за да запазят ценните си бойни сили, като едновременно с това да търсят възможности да увеличат максимално жертвите на врага. Целта трябва да бъде да се устои на руската атака, докато комбинацията от опустошителни загуби на фронта, ескалиращи удари от далечно разстояние и задълбочаващи се икономически проблеми най-накрая принуди Путин да седне на масата за преговори".

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Сухопътната военна активност в Украйна бележи спад на дневна база, съгласно официалните украински данни. На 30 октомври са станали 132 бойни сблъсъка спрямо 172 на 29 октомври (с 40 по-малко), твърди украинският генщаб. Руснаците са хвърлили 168 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 9 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 22 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4739 изстреляни снаряда, като това е с около 400 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6725 FPV дрона, което е с около 1050 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е в Покровското направление – 48 руски пехотни атаки са спрени там, твърди украинската армия. Още 17 са станали в съседното от юг Олександриевско направление. На трето място по интензивност на сраженията е секторът при Константиновка - 15 руски щурма за денонощието. В Купянското направление е имало 13 атаки, включително към самия град Купянск, а в Славянското - 10 (украинците твърдят, че са спрели и десетте).

Снимка: Kremlin.ru

Руският диктатор Владимир Путин вече обяви намеренията си да пуска чуждестранни журналисти, включително украински, при уж обкръжените украински войници в Покровск и Купянск, за да може да заснемат репортажи и да докажат, че това наистина е така. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който всеки ден преглежда десетки, дори стотици геолокализирани кадри от фронта, не счита, че руските сили са обградили Купянск, Покровск или Мирноград към настоящия момент. Все още няма и геолокализирани кадри, показващи обкръжени украински военни.

Путин дори предложи примирие в Покровск - "за 2, 3 или 6 часа", ако е "необходимо" - именно за пускането на журналисти. Такова микропримирие бе предложено за първи път на 29 октомври, вероятно за да покаже диктаторът, че Русия не е пречка за мирния процес, анализира ISW. Кремъл вероятно възнамерява да използва дискусията за това едностранно микропримирие, за да подчертае твърденията за успехите си в Купянск и Покровск и да представи погрешно руската победа като неизбежна, смятат още експертите. Един от популярните руски военни блогъри, свързани с Кремъл, призна, че примирието е част от съгласувана информационна кампания на Москва, като коментира, че то е "необичайна стъпка в (руската) информационна война". Детайлите около предложеното кратко прекратяване на огъня остават неясни.

Украински войници и командири, действащи в посока Покровск, продължават да посочват, че руските мисии за проникване и натрупване на сили затрудняват украинските настъпателни и отбранителни операции, както и усилията за контрол на руските движения. Украинският 7-ми корпус за бързо реагиране на въздушните сили съобщи, че руснаците се възползват от лошото време, за да възобновят тактиката на инфилтрация в Покровск. Украинският бригаден командир Богдан Борделюк съобщи, че силните есенни дъждове обаче пречат на руските сили да установят логистика в Покровск. И двата украински източника посочват, че руските операции с дронове успешно прекъсват украинските наземни линии за комуникация към и в рамките на Покровск и към Мирноград.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Рибар", създаден от бившия говорител на Министерството на отбраната в Москва Михаил Звинчук, операторите на дронове от руския център „Рубикон“ за съвременни безпилотни технологии са установили „въздушно превъзходство“ с дронове при Покровск: Без да иска, топ пропагандист на Путин разкри къде е мистериозният руски център за дронове "Рубикон" (СНИМКИ, ВИДЕО).

A Ukrainian Leopard 2A4 rolls over a Russian “drone-ambusher” wired with fiber optics near Pokrovsk. pic.twitter.com/L0wZ11fNcq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2025

Украински военни източници, цитирани от The New York Times, пък съобщават за хитра руска тактика. Силите на Путин, включително операторите на дронове, продължават да се обличат като цивилни, което е предателство според международното право. Целта им е по този начин да провеждат мисии за проникване в Покровск, без да бъдат забелязани. Снимка от германското издание BILD показва руски войник, облечен като цивилен и без военни знаци.

And stop claiming these are “scattered DRG”.

Russia has established tight control over large parts of Pokrovsk with logistics and supply routes established, operating FROM the city and not from outside into Pokrovsk.

Also notice, they don't wear military uniforms ... #WarCrime pic.twitter.com/GbMM4qdqvt — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 29, 2025

Твърденията на Русия за обкръжаване на украинските сили в Покровск или Мирноград са неверни, каза междувременно на 30 октомври главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски: Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО).

Руското военно командване понастоящем дава приоритет на настъпателните операции в този сектор от фронта, като според съобщенията е концентрирало 11 000 души личен състав за операцията в Покровск. Въпреки това темпото на напредъка остава бавно, дори и украинските сили да се сблъскват с все по-големи предизвикателства при отбраната на района. Украинците продължават да забавят темпото на руското напредване - особено по източния фланг, близо до Мирноград. Темпото на руснаците в посока Покровск обаче може да се промени, ако се променят някои фактори, влияещи върху офанзивните способности на Русия или отбранителните способности на Украйна. Променящият се характер на войната с дронове и все по-пропускливият характер на фронтовата линия затрудняват оценката на степента на контрол, който руските или украинските сили упражняват в и около Покровск. Поради това ISW не е в състояние да даде оценки или прогнози.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, посочва нещо съществено - 51-ва общовойскова руска армия постепенно губи своя плацдарм на запад от река Казенний Торец. Украинските сили в този район разчистиха Вилно, Дорожно, Кучеров Яр, района южно от Гружко и Златен кладенец. "Фактически, така нареченият "добропилски клин" доживява последните си дни", пише Машовец. Украинските сили оказват допълнителен натиск на северния фланг на Покровск - именно върху върху 51-ва общовойскова руска армия.

Оценката на Машовец е важна, защото той вече писа как Покровск и Мирноград ще паднат, ако бъде превзет и укрепен от руснаците северният фланг - от индустриалната зона на Покровск до Родинско, което е около 9 километра. Украинците обаче идват от север към съответната линия, от сектора на Добропиля (Дорожно е малко по̀ на север от Родинско).

"Въпреки това, както казах по-рано, част от плацдарма в района на Червени Лиман и Родинско 51-ва общовойскова армия на противника ще задържи на всяка цена, защото това има ПРЯКО отношение към ситуацията в Покровското направление. Освен това противникът там се опитва да атакува в посока кръстовището с пътя за Гришино и в посока Мирноград", добавя украинският военен анализатор. С тази цел руската армия очевидно ще се опита да задържи линията Никаноровка - Панковка (източно от Дорожно и североизточно от Родинско), а руската морска пехота ще продължи да "натиска" Шахово и Софеевка, смята Машовец. Той отчита, че Володимировка, "съдейки по всичко", все пак е превзета от руските сили.

Междувременно, към 11:00 часа на 30 октомври, 7-ми въздушнодесантен корпус на Украйна съобщи, че в Мирноград е отблъснат механизиран щурм, като са унищожени 5 бронирани превозни средства, 2 камиона и 14 войници.

As of 11:00, Ukraine’s 7th Air Assault Corps reports ongoing operations in Pokrovsk and Myrnohrad. Russian forces infiltrated Pokrovsk but struggle to secure positions. In Myrnohrad, a mechanized assault was repelled, 5 armored vehicles, 2 trucks, and 14 troops were reportedly… pic.twitter.com/ZZvpDahrKt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2025

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", пише следното: "Всички говорят за Покровск, но проблемът в града е само, че не го контролираме напълно и рискуваме да го загубим в близко бъдеще, което не е най-лошото, защото най-големият проблем в тази ситуация са хората и частите, които се намират в дъното на този джоб между Покровск и Мирноград (дори на юг и югоизток от него); и това не е само въпрос на проблемна логистика или нещо друго, а просто въпрос на възможността за излизане или извършване на други маневри. Ще кажа, че може да е непопулярно за украинците, но аз бих пожертвал руините на Покровск, за да спася живота на всички тези хора, защото, съдейки по оперативно-тактическата ситуация, рано или късно ще стигнем до варианта да загубим града, но дали ще спасим хората до този момент и ако да, колко от тях, е отворен въпрос".

Колегата му Станислав Бунятов - оператор на дронове от батальона "Айдар" - добавя, че в момента повече от 40% от атаките на руснаците на фронта са в района на Покровск. Участват и специални сили от различни правоохранителни органи. Те работели по примера с Торецк: "в по-голямата си част се опитват да навлезнат в дълбочина и да се установят в сгради за засади, без фронтални битки. Оплакват се от постоянния „приятелски огън“ в градските райони и от нашите дронове, които според тях работят много по-интензивно от техните, поради което загубите в щурмовите части са огромни. Има проблеми с логистиката и от двете страни, така че всичко е предимно „в движение“. Общата ситуация за нас е, меко казано, неблагоприятна".

Същевременно руското военно министерство коментира думите на говорителя на украинското външно министерство Георгий Тихий, с които Киев препоръчва на чуждестранните и украинските медии да не се опитват да достигнат украинските военнослужещи, уж блокирани в Покровск и Купянск. Това "беше официално признание за катастрофалната ситуация, в която се намират остатъците от украинските въоръжени сили в Красноармейск, Димитров и Купянск", твърди руското МО, използвайки старите съветски имена на Покровск и Мирноград. Руското военно министерство отчита думите на Тихий като "забрана" от страна на Киев, но той всъщност не казва нищо такова. Публикацията му в X съдържа твърдения, че това би било нарушение на украинските закони и международното право.

Frankly, I do not recommend that any reporters trust any of Putin's proposals for "corridors" in the warzone. I saw firsthand how such proposals play out—on August 29, 2014, in Ilovaysk.



Putin's only goal is to prolong the war. And he has never kept any of his ceasefire pledges.… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 30, 2025

Рухването на защитата на Покровск е "въпрос на време", смята руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". Има геолокализация на руски части по протежение на жп линията в централната част на града.

"Два майора" говори още за това как е превзето от руснаците Садово на южния фланг на Купянск - нещо, за което няма потвърждение с геолокализирани кадри. По другите фронтове: "Красногорско беше превзето, освобождението на десния бряг на река Янчур в Запорожка област беше завършено", твърди каналът.

Бърза акция пък е имало на украинската разузнавателна единица "Артан" срещу руски позиции близо до Лиман. Тя е нахлула с бронирано превозно средство, потиснала е руснаците с огън, разчистила е окопа с гранати и е пленявала тези, които се предавали, твърдят от украинското разузнаване и споделят видео.

A swift raid by Ukraine’s HUR "Artan" recon unit on Russian positions near Lyman, stormed in with an armored vehicle, suppressed Russians with fire, cleared the trench with grenades, and captured those who surrendered. pic.twitter.com/LCzcNd2Tbk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2025

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през изминалата нощ Русия е атакувала Украйна с една балистична ракета „Искандер-М“ и 145 безпилотни летателни апарата, включително около 90 „Шахед". Ракетата и 107 дрона са били свалени или обезвредени с електронно заглушаване. Други 36 безпилотни летателни апарата са ударили 20 места в страната. Руска атака в Днипро доведе до пожар в граждански обект. Инфраструктурата в няколко общини е била повредена и са избухнали пожари в частни домове, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Няма жертви.

Тази нощ Русия нанесе серия от удари и по жилищния сектор и инфраструктура в Суми. Пет апартамента и седем балкона се запалиха на последните етажи на девететажна жилищна сграда. Спасители спасиха 12 жители. В частния сектор имаше атаки по две сгради с икономическо предназначение, а взривната вълна повреди едноетажна сграда от пет апартамента. Пожарите са потушени. По предварителна информация - 11 души са ранени, сред които четири деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

