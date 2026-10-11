Убийството на Илиян Филипов:

Русия планира да убива шефове на европейски оръжейни компании: Пет разузнавателни служби в ЕС предупреждават

11 октомври 2026, 11:17 часа 1013 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Русия планира да убива шефове на европейски оръжейни компании: Пет разузнавателни служби в ЕС предупреждават

Западни разузнавателни служби предупреждават, че Русия ескалира и действа сериозно по планове за убийства на ръководители на европейски оръжейни компании и фирми в отбранителната сфера като част от по-широка руска кампания за саботаж, насочена към това да бъде отслабена подкрепата на Европа за Украйна. Длъжностни лица от пет европейски разузнавателни служби заявиха, че висши ръководители, особено тези, участващи в производството на дронове, са цел на нападения от руски агенти, съобщава Financial Times.

Според данните на въпросните служби, руското външно разузнаване ГРУ работи в по-тясно сътрудничество с организирани престъпни групи на Стария континент и трансгранични мрежи, за да планира атаки и да наблюдава потенциални цели. Още преди две години стана ясно, че е имало руски опит да бъде убит ръководителят на най-голямата европейска оръжейна компания - германският концерн Rheinmetall. Самият Армин Папергер коментира информацията и я потвърди - ОЩЕ:

Няколко европейски отбранителни компании са засилили сигурността на своите ръководители, докато други са преместили производствените си обекти поради руски заплахи.

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Русия опит за убийство хибридна война ГРУ саботаж война Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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