Русия тренира как да воюва с НАТО, Тръмп притиска ЕС да воюва с Китай (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Политиката на силата е отново тук. Сферите на интерес са тук. Руският империализъм не си е отишъл. Затова се адаптираме. Не съм щастлив, че се оказах прав, но се случи точно това. Много източноевропейски държави бяха прави за (Путинова) Русия. Но всички сме на вълна, че Русия ще се превърне в демокрация, че дори Китай ще стане демокрация – ако има технологично развитие, хората ще го използват за повече свобода. Обаче сега живеем в 1918 година, 1945 година, 1989 година – не знаем накъде ще тръгне светът". Думите са на финландския президент Александър Стуб и отразяват много точно в какъв свят живеем и ще живеем кой знае колко време, но едва ли кратко.

We strongly recommend listening until the end⬇️



🇫🇮Finnish President Stubb: "Right now, we're living in a 1918, 1945, or 1989 moment in world history. We just don't know where the world is going to". pic.twitter.com/xioyuR9pNr — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2025

Военни учения вместо мир

Че не мирише на мир е видно не само от случащото се директно в Украйна. Близо до границата между Полша и руският анклав Калининград се появиха руски ракетни установки за изстрелване на руски балистични ракети "Искандер-М" - геолокализация на украинския телеграм канал CyberBoroshno показа, че става въпрос за магистрала Е28 Калининград - Елблаг. Руската федерация окупира тази земя след Втората световна война, когато все още СССР съществува. Калининград всъщност е Кьонигсберг – градът е основан от чешкия крал Отокар II, той е център на Тевтонския орден и Източна Прусия. А ракетните установки вероятно са част от голямото руско-беларуско военно учение "Запад 2025", което официално започна на 12 септември и трябва да свърши утре, 16 септември. Официално руското военно министерство оповести провеждане на учения с изстрелване на ракети "Бал" и крилати ракети по "вражески плавателни съдове в Баренцово море" – Още: Полският президент даде зелена светлина за разполагане на войски на НАТО в страната

И още – руското военно министерство публикува видеокадри от изстрелване на свръзвукова ракета "Циркон". Противно на официалната философия на "Запад 2025" - репетиране на отбранителни военни действия, специално това видео е озаглавено "Удар с хиперзвуково оръжие по (предполагаем) противник". В руските военнопропагандни канали в Телеграм е пълно с видеокадри от учението и се твърди, че на тях се виждат "военни репетиции" за офанзивни действия, включително атака срещу коридора Сувалки, който разделя Калининград от Беларус, това е най-краткият път между двете територии, окоо 65 километра. Руско-беларуските военни учения включват сценарий как за защита на Калининград се извършва операция по атака срещу коридора Сувалки, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA, която обаче така "преобърща" материали в западни медии като The Guardian, според които десетките дронове, навлезли на 10 септември в Полша, са руски сценарий за тест на НАТО. Конкретни данни как има тренировки за атака на Сувалки все още не се коментират широко в рамките на видяното дотук от "Запад 2025". Но официално руското военно министерство обяви и тренировки с далекобойни военнотранспортни самолети Ил-76, с бойни хеликоптери Ка-52М и Ми-28НМ за огнева поддръжка на въздушни десанти и полети на прехващачи МиГ-31 с балистични ракети "Кинжал“ за поразяване на вражески цели. Отделно е имало тренировки на изтребители-бомбардировачи Су-34 за въздушни удари.Беларуското министерство на отбраната твърди, че руските и беларуските сили са практикували провеждане на разузнаване; контрадиверсионни операции; предислокация на команден пункт; превземане на обект на отбранителна инфраструктура от вражеско формирование; защита срещу сили, пресичащи река; управление на дронове, включително квадрокоптери и FPV дронове; управление на сателитните комуникационни системи "Квадрат" и "Спринт"; координация с военното командване – Още: Война с НАТО за трилиони: Със спиране на влак Путин може да нахлуе в Европа (ГРАФИКА)

During joint drills with Belarus under the "Zapad-2025" framework, Russia launched a Zircon hypersonic missile from the Admiral Golovko frigate in the Barents Sea, according to the Russian Defense Ministry. pic.twitter.com/GYAv4w4RbJ — WarTranslated (@wartranslated) September 14, 2025

🔥Kremlin propagandists are actively publishing footage from the "Zapad-2025" drills



According to Western media, Putin’s and Lukashenko’s armies are practicing not defense, but offense: for example, a scenario of attacking Poland and striking the Suwałki Corridor under the usual… pic.twitter.com/5hPHKhHt5e — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2025

Цялостната ситуация обаче вече изправи Полша на нокти – един от примерите за изостреното положение е как изглежда едно от ГКПП-тата между Полша и Беларус. Заради случилото се с руските дронове, за които полският външен министър Радослав Сикорски изрично заяви, че не са носили експлозиви, но е предвидено да могат да носят, група западни военни експерти казаха пред Le Monde, че е крайно време НАТО да затвори небето над Западна Украйна т.е. руските ракети и дронове, които навлизат там, да бъдат прехващани и сваляни от ПВО и изтребители на НАТО. "Москва програмира своите дронове да се свързват с европейски телекомуникационни мрежи, превръщайки всеки дрон в информационен сензор - за идентификация на отбранителни съоръжения и радарни станции, за анализ на протоколите и времето за реакция на европейските сили за противовъздушна отбрана", пише в материала на френския ежедневник и се напомня за идеята за "Небесен щит", която предложи преди време неправителствената организация "Цената на свободата". Според анализа за изпълнение на тази инициатива, 120 изтребители ще стигнат за защита на небето над Западна Украйна. "Защитата на Западна Украйна ще позволи на украинската армия да се концентрира на източния фронт, ще помогне за осигуряване на сигурността на икономиката на страната и нейната ядрена безопасност, ще повдигне духа на украинците и ще допринесе за растежа на производството от украинския военнопромишлен комплекс", пишат авторите на апела, подчертавайки, че Русия, при подобен сценарий, ще бъде по-склонна да преговаря за прекратяване на огъня – Още: Зеленски: Най-ефективните санкции са пожарите в руските нефтопреработвателни заводи, терминали и депа (ВИДЕО)

🇵🇱🇧🇾Here’s how the Polish-Belarusian border looks now — wrapped in barbed wire against Lukashenko



This is the Kuźnica Białostocka — Grodno crossing.



On Friday night, Warsaw completely shut the border, bolting the door from inside. All remaining checkpoints — both rail and road… pic.twitter.com/QQtuDrScE9 — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2025

⚡ ⚡BREAKING: Russian paratroopers load up for “Zapad-2025” drills



Russia’s Defense Ministry says airborne units have moved to airfields and begun loading equipment onto military transport planes.



🔻The joint Putin–Lukashenko war games, the largest of their kind, kicked off on… pic.twitter.com/4zL9KBIM5W — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2025

Отдавна е време за затягане на санкциите: В САЩ говорят, говорят, говорят ...

Първата толкова мащабно видима руска провокация срещу страна-член на НАТО в лицето на Полша стана буквално по-малко от седмица, след като американският президент Доналд Тръмп прие в Белия дом полския си колега Карол Навроцки и го увери, че Съединените щати ще защитават Полша и ще запазят солидно военно присъствие там. Но вече 5 дни по-късно след руската провокация, американските реакции се заключват в говорене, говорене, говорене и никакви действия – Още: "Ще останем заедно": САЩ дадоха гаранции за сигурност на Полша (ВИДЕО)

Председателят на Камарата на представителите в Конгреса Майк Джонсън коментира пред CBS че "отчаяните времена изискват отчаяни мерки" и че е крайно време да има затягане и нови санкции срещу Русия. Джонсън дори заяви, че лично той бил нетърпелив да почнат разговорите в двете камари на Конгреса за налагане на мерки.

U.S. House Speaker Mike Johnson says it’s long past time for tough sanctions on Russia, calling the moment “desperate times demanding desperate measures.” He expressed strong congressional support and a willingness to work with the White House and Senate, but emphasized no action… pic.twitter.com/Z2BQd9YwkY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2025

Сенаторът-републиканец Линдзи Греъм обаче обясни как Путинова Русия е най-санкционираната държава в света и на руския диктатор това вече не му прави впечатление. Затова трябвала смяна на подхода – санкции срещу тези, които купуват руски петрол и газ. Конкретно Греъм посочи Индия и Китай, като изрично каза, че Тръмп "тръгва срещу Китай". Как обаче тръгвал – трябвало първо ЕС да направят както Тръмп направил с Индия (вдигна американските мита за индийския внос в САЩ с 25%) и да наложи мита за китайския внос в Европа от "50-100%". Европа е силно зависима в много сектори от китайския внос и досега Брюксел изобщо не говори по темата. "Сега е времето Европа да последва лидерството на президента на Тръмп и да притиснат Китай и Индия", заяви Греъм и уточни, че войната в Украйна ще свърши веднага щом Китай и Индия спрат да купуват (масово) руски петрол. На въпрос на NBC към Греъм какво стана със законопроекта му за до 500% мита заради Русия, отговорът беше: "На Путин не му пука от санкции, той живее добре". Законопроектът на Греъм обаче беше насочен точно срещу купувачи на руски петрол и газ – поне това той обясняваше публично многократно, но сега явно защитава позиция, че ЕС първо трябва да наложи мита на Китай, а не САЩ. Часове по-късно същото каза и Тръмп, който бил готов да налага още санкции, но Европа трябвало да направи същото като него – Още:

🚨BREAKING: “Putin doesn't care about sanctions. No sanctions have worked. He evades sanctions. He lives well.”



That’s what Senator Lindsey Graham said.



Now the new U.S. measures will not target Putin directly, but Brazil, India, China and other countries that are buying cheap… pic.twitter.com/DTJlv7O0bf — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2025

Междувременно, в Грузия отново вървят протести срещу управляващите, които са точно копие на управлението отпреди вече над десетилетие на тогавашния украински президент Виктор Янукович. Настроенията за европейска интеграция в Грузия не са усмирени и въпросът е докога няма да има ескалация – Още: Управляващите в Грузия довършиха демокрацията с нов закон за "чуждестранните агенти" и удар по медиите

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известно увеличение на военната активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 14 септември е имало 187 бойни сблъсъка, с 24 повече спрямо 13 септември. Руснаците са хвърлили 117 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 46 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4945 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 200 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6337 FPV дрона, което е с 12 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е в Покровското направление – 58 спрени руски пехотни атаки там през последното денонщие съгласно украинските данни. Още 21 са отбити в съседното от юг Новопавловско направление. От изток, откъм Торецк са станали 14 руски пехотни атаки – целта на руснаците е да пробият до Мирноград, на северния фланг на Покровск, както и да си осигурят плацдарм от юг за атака на Константиновка и агломерацията Славянск – Краматорск. Бурен руски натиск има и малко по-на север от Покровск – в Северското направление са станали 25 руски пехотни атаки. То е спомагателно от юг за Лиманското направление, където е имало 19 руски пехотни атаки. В Купянското направление, северно от Лиман, е имало 9 руски пехотни атаки. В най-северната част на фронтовата линия – Харковска област, при Вовчанск, е имало 10 руски пехотни атаки. 11 са били извършени в пограничния район на Суми и Курска област. За Вовчанск украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че се увеличават опитите на руснаците да прекосят река Вовча (Волча), а руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" отбелязва същото в своя дневен обзор.

(КАРТА) Специално за Покровск и по-точно северния му фланг, линията към Добропиля (Добро поле), има нови данни, потвърждаващи украински успехи. Западно от Володимировка има украински напредък и сивата зона между това село и село Маяк на изток се увеличава. При Кучеров Яр има обкръжени руски сили, които биват снабдявани с дронове и руската армия още не може да пробие тази обсада.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща специално внимание на Добропиля. Той е категоричен, че руското военно командване е имало намерение да осъществи грандиозна лятна офанзива, с преземане на Славянск и Краматорск, и още опитва да направи нещо такова, като основата за изпълнение на целта е да бъде превзет Покровск, наред с Мирноград. И още – на север да бъде превзет Лиман, с пробив до линията Дробишево – Ямпол. "Вероятно всичко това е било планирано да се постигне на етапи - първо, да се превземе Торецк и да се пробие от юг към Константиновка, и, очевидно, е било планирано самата Константиновка да се превземе доста бързо, главно благодарение на съдействието на руските сили, които трябваше да напреднат през Часов Яр, след което, очевидно, е бил планиран пробив към районите северно от Покровск и Мирноград, като ясно би последвало "концентрично" едновременно нападение над тези селища от три посоки", обобщава Машовец в анализа си. Нито Лиман, нито Мирноград, нито Покровск, нито Константиновка, нито Часов Яр бяха изцяло превзети – всъщност руснаците не владеят нищо от първите четири града, твърдят обаче, че са превзели Часов Яр, но военните действия там многократно показват, че руските сили са стигнали устойчиво само до центъра на града и на югозапад нямат контрол.

Изрично Машовец посочва, че първоначално 8-ма общовойскова руска армия е била натоварена да пробие хем от изток и север към Покровск, хем откъм Торецк към Константиновка. Бързо е станало ясно, че тя няма сили за такава операция и затова е впрегната на помощ 51-ва общовойскова руска армия. Но именно при Добропиля засега руската офанзива с цел отрязване на северния фланг на Покровск се проваля – според Машовец, заради навременните действия на украинското командване, което хвърли пехота там. Нещо повече – украинският военен анализатор вижда възможност украинската армия да осъществи и по-голямо обкръжение на части на 51-ва руска армия, чак до Родинско. Машовец счита, че командването на 51-ва руска армия разчита за помощ на колегите си от 8-ма руска армия, които гледат от Торецк към Константиновка, след като украински части пробиват в посока от Володимировка към Новоторецко, както и в посока Мирноград – Разино, като има данни вече за боеве в границите на Разино. И двете мининаправления са на северния фланг на Покровск и южно от Добропиля.

От Купянското направление има интересни видеокадри, включително как в газопровод са сложени намотки бодлива тел, за да не могат руските войници да минават по тръбата и да атакуват. Наскоро стана ясно, че руски части са напреднали по една такава тръба до северните покрайнини на Купянск. Редовно в Купянското и Северското направление идват подкрепления за руснаците, предупреждава украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов, който уточнява, че Ямпол за момента е защитен, докато руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руската артилерия вече обстрелва населеното място, защото е на позиции, които са в обсег, както и че имало данни за руски позиции в северната и дори централната част на Купянск. Нищо от казаното от "Рибар" за Купянск не е потвърдено с геолокализирани видеокадри:

On the Kupiansk axis, Ukrainian forces reportedly lined the inside of a pipeline with barbed wire to prevent Russian troops from using it for movement or infiltration. pic.twitter.com/nFziAccYSF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2025

Още: Уважение? Путин жестоко е засилил въздушните удари в мандата на Тръмп. Руснаците се добраха до Купянск през газопровод (ОБЗОР – ВИДЕО)